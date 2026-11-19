Игорь Шишкин: Европа может вернуться к фашизму, если не победит Россию в войне на Украине

Не случайно Сорос, а он кое-что понимает в европейской политике, после начала карательной операции Киева против республик Донбасса сказал, что на Украине рождается новая Европа. Торжество нацистов он назвал рождением новой Европы. Поэтому очень может быть, что такие силы, как Сорос и ему подобные, попытаются сделать ставку на нацификацию Европы.