Замглавы Пентагона демонстративно унизил министра обороны Украины — Telegraph
05:36 19.11.2026 (обновлено: 05:38 19.11.2026)
© REUTERS / Stringer
© REUTERS / Stringer
Заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби не стал заслушивать секретный доклад киевского министра Евгения Хмары, демонстративно покинув проходившую 17 ноября встречу по Украине. Об этом в ночь на 19 ноября пишет Telegraph
По данным газеты, главный стратег ведомства ушёл со встречи с европейскими союзниками сразу после того, как раскритиковал Киев за нанесение ударов вглубь российской территории.
"Представитель оборонного ведомства США досрочно покинул совещание, не дождавшись секретного доклада о ходе боевых действий, который должен был представить министр обороны Украины", — говорится в публикации.
Отмечается, что демонстративный поступок Колби подтвердил и второй источник издания.
Ранее сообщалось, что Колби на пресс-конференции в Брюсселе 17 ноября раскритиковал украинские удары по инфраструктуре на территории России, заявив, что они не способствуют завершению конфликта и не сдерживают продвижение российских войск. Однако нанесение ударов "средней дальности" на линии фронта Колби поддержал.
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