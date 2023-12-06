В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов - 06.12.2023 Украина.ру
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В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов
В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов - 06.12.2023 Украина.ру
В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов
О том, что депутат получил ранение, не совместимое с жизнью, сообщают источники в правоохранительных органах ЛНР
2023-12-06T17:04
2023-12-06T17:04
новости
лнр
луганская народная республика
луганск
теракт
взрыв
депутат
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Днем 6 декабря в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находится депутат Олег Попов.Позже Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что "Олег Попов получил ранения несовместимые с жизнью".
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новости, лнр, луганская народная республика, луганск, теракт, взрыв, депутат
Новости, ЛНР, Луганская Народная Республика, Луганск, теракт, взрыв, депутат

В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов

17:04 06.12.2023
 
© Владимир Рогов/Telegram
© Владимир Рогов/Telegram
Читать в
О том, что депутат получил ранение, не совместимое с жизнью, сообщают источники в правоохранительных органах ЛНР
Днем 6 декабря в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находится депутат Олег Попов.
"В центре Луганска террористы взорвали автомобиль. Это произошло возле стадиона в центре города. По предварительным данным, вследствие взрыва ранен депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов", – уточнил Рогов.
Позже Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что "Олег Попов получил ранения несовместимые с жизнью".
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 16:09
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертовНа бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
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