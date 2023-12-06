https://ukraina.ru/20231206/1051798229.html

В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов

В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов - 06.12.2023 Украина.ру

В Луганске в результате теракта погиб депутат Олег Попов

О том, что депутат получил ранение, не совместимое с жизнью, сообщают источники в правоохранительных органах ЛНР

2023-12-06T17:04

2023-12-06T17:04

2023-12-06T17:04

новости

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луганская народная республика

луганск

теракт

взрыв

депутат

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Днем 6 декабря в Луганске возле стадиона "Авангард" прогремел взрыв – был взорван автомобиль. На месте сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в авто во время взрыва находится депутат Олег Попов.Позже Луганский Информцентр со ссылкой на источник в силовых структурах республики добавил, что "Олег Попов получил ранения несовместимые с жизнью".

https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, лнр, луганская народная республика, луганск, теракт, взрыв, депутат