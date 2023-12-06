"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории - 06.12.2023 Украина.ру
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"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории
"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории - 06.12.2023 Украина.ру
"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории
У союзников нет денег на Украину, а США погружаются в собственный кризис. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2023-12-06T05:20
2023-12-06T05:20
новости
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военная помощь
оружие
деньги
капитуляция
потери
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Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, он сможет обороняться. В противном случае ВСУ придется сдавать территории и отходить за Днепр. Ждать осталось недолго, потому что резервов хватит до конца года, рассказал эксперт.Столицу Украины будоражит. Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Это происходит раз в 10 лет, добавил он.При этом армия ВСУ тает из-за неграмотной политики и огромных потерь. Украина может капитулировать целиком, а линия фронта при этом не измениться. Потому что им просто нечем будет обороняться, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231204/1051728428.html
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новости, украина, россия, запад, помощь, военная помощь, оружие, деньги, капитуляция, потери, потери всу, вс рф, украинская армия, владимир зеленский, валерий залужный, майдан
Новости, Украина, Россия, Запад, помощь, военная помощь, оружие, деньги, капитуляция, потери, потери ВСУ, ВС РФ, украинская армия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Майдан

"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории

05:20 06.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ МілітаристВСУ Украина оружие солдаты
ВСУ Украина оружие солдаты - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ТМ Мілітарист
Читать в
У союзников нет денег на Украину, а США погружаются в собственный кризис. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, он сможет обороняться. В противном случае ВСУ придется сдавать территории и отходить за Днепр. Ждать осталось недолго, потому что резервов хватит до конца года, рассказал эксперт.
"У любой воюющей страны есть три центра сопротивления – союзники, столица, армия. Союзники [Украины] уже отрубаются. Денег нет, американцы погружаются в свой кризис. Последний пакет помощи на 100 млн долларов – это капля в море по сравнению с прежними миллиардными пакетами", - отметил Клинцевич.
Столицу Украины будоражит. Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Это происходит раз в 10 лет, добавил он.
При этом армия ВСУ тает из-за неграмотной политики и огромных потерь. Украина может капитулировать целиком, а линия фронта при этом не измениться. Потому что им просто нечем будет обороняться, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
4 декабря, 17:20
Капитуляция Украины в мечтах и в реальностиБывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил очевидную вещь – переговоры Киева с Россией возможны только о капитуляции Украины.
 
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