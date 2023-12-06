https://ukraina.ru/20231206/1051775776.html

"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории

"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории - 06.12.2023 Украина.ру

"Украина может капитулировать": Андрей Клинцевич о том, когда "майданный" Киев будет сдавать территории

У союзников нет денег на Украину, а США погружаются в собственный кризис. Конфликт между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2023-12-06T05:20

2023-12-06T05:20

2023-12-06T05:20

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Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, он сможет обороняться. В противном случае ВСУ придется сдавать территории и отходить за Днепр. Ждать осталось недолго, потому что резервов хватит до конца года, рассказал эксперт.Столицу Украины будоражит. Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным может привести к очередному Майдану. Это происходит раз в 10 лет, добавил он.При этом армия ВСУ тает из-за неграмотной политики и огромных потерь. Украина может капитулировать целиком, а линия фронта при этом не измениться. Потому что им просто нечем будет обороняться, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231204/1051728428.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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