https://ukraina.ru/20231205/1051769798.html

Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и Байдена

Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и Байдена - 05.12.2023 Украина.ру

Контрольное голосование. В среду, 6.12, в Конгрессе США решается судьба Украины, Зеленского и Байдена

Вечером 4 декабря лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер в ходе слушаний объявил, что подал ходатайство о закрытии дебатов по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, включающему финансирование Украины, Израиля и укрепление границы США с Мексикой.

2023-12-05T18:16

2023-12-05T18:16

2023-12-05T18:21

эксклюзив

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

сенат

финансирование

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Сенат поставил на ускорение решение по украинскому вопросуНесмотря на появившиеся накануне сообщения о том, что Сенат США рассмотрит вопрос о выделении помощи Украины не ранее 11 декабря, голосование состоится в ближайшее время.Согласно регламенту, после завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, после чего по нему проводится голосование. Таким образом, голосование может пройти 6 декабря.Однако американские СМИ уверены, что рассчитывать на успех не приходится. "Голосование практически точно провалится из-за того, что переговоры об охране границы в последние дни зашли в тупик", пишет издание Politico. Законопроект, "вероятнее всего, не преодолеет первоначальные препятствия", вторит газета The Hill.Республиканцы стремятся увязать дальнейшее финансирование Украины с выделением средств на усиление мер по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.Как рассказали источники телекомпания NBC, законодатели пытались найти компромисс по новым правилам охраны южных рубежей, но все попытки зашли в тупик из-за "глубоких разногласий"."Переговоры в Сенате по ужесточению правил о предоставлении убежища провалились. Республиканцы заявляют, что заблокируют запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. Демократы понимают, что республиканцы не желают или не могут пойти на компромисс по разумному предложению, которое может быть принято", - говорится в сообщении.Шумер раскритиковал оппонентов и заявил: "Мы желаем пойти на уступки, но мы не станем ходить кругами, если республиканцы не заинтересованы во встрече на полпути".В свою очередь председатель Палаты представителей республиканец Майк Джонсон парировал: "администрация Байдена не смогла по существу ответить на какие-либо обоснованные опасения [республиканцев относительно] отсутствия ясной стратегии на Украине, путей к урегулированию конфликта или плана по обеспечению надлежащей подотчётности помощи, предоставленной американскими налогоплательщиками, и в то же время продолжает игнорировать катастрофу на своих собственных границах".Как бы то ни было, Шумер всё равно намерен провести голосование. Однако некоторые законодатели не видят ничего плохого в том, если оно в итоге закончится провалом. Так, сенатор-республиканец Том Тиллис, который участвует в консультациях с демократами, считает, что неудачная попытка принять законопроект может стать "необходимым следующим шагом", а сенатор-демократ, пожелавший не называть имени, в беседе с Politico выразил уверенность в том, что такой исход вынудит законодателей активизировать консультации.Неприятная правда, которая призвана помочь КиевуБелый дом тоже решил поторопить Конгресс. Каким образом? Объяснить последствия непредоставления помощи Киеву.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 4 декабря подтвердил слова директора по бюджету Белого дома Шаланды Янг из письма, направленного ею Конгрессу, - к концу календарного года у США полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине."У нас заканчиваются деньги и у нас почти закончилось время. Нет никакого способа обойти простую арифметику: если не будет финансирования для поставок оружия Украине, мы просто окажемся не в состоянии продолжать поставлять оружие Украине. Таковы ставки в этом голосовании. На этом этапе речь идёт о достаточно простом выборе: Конгресс должен активизироваться и предоставить финансирование. Поскольку в отсутствие этого, как выразилась директор Янг, не будет какого-то волшебного источника денег, из которого мы можем зачерпнуть и который мы прятали в [укромном] углу", — заявил он.По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, из утвержденной ранее Конгрессом финансовой помощи Украине уже исчерпано 97%, сейчас администрация полагается на остатки средств, и вопрос финансирования связан с обстановкой в зоне боевых действий, а там ситуация сложная.Призвая Конгресс одобрить запрос Белого дома о выделении средств, Салливан прибег к разным способам: то утверждал, что оказанная Украине помощь укрепила военно-промышленный комплекс США, а также привела к запуску и расширению производственных линий, то стращал, что те законодатели, кто проголосует против поддержки Украины, тот проголосует за улучшение стратегической позиции президента РФ Владимира Путина.Убеждать членов Конгресса сделать правильный с точки зрения администрации выбор будет целый десант политиков двух стран. Байден, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, уже лично участвует в консультациях с законодателями последние пару недель, а его украинский коллега Владимир Зеленский попытается склонить американских сенаторов в свою сторону сегодня, 5 декабря, - он выступит по видеосвязи на закрытом брифинге по приглашению Белого дома, чтобы, как сказал Шумер, "услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону при голосовании по этому вопросу". Лидер демократического большинства попросил всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге.В комментарии изданию Украина.ру американист Грег Вайнер отметил, что вся надежда, конечно, на спичрайтеров - что будет обозначено в тексте, как будет построена речь, какие интонации ей предадут, на какие болевые точки Сената будет нажимать Зеленский."Вне всякого сомнения, это будет очень продуманная, прописанная, прокаченная речь, потому что в ней как минимум личная судьба Зеленского. Вне всякого сомнения, он будет говорить о противостоянии Украины - мнимого бастиона против "российской агрессии". Для Америки это очень понятно, что Россия – "страна-агрессор" и ей надо противостоять, поэтому необходимо помогать. Такой довод будет 100%. И он будет услышан Сенатом однозначно, но будет ли принят, я не знаю. Конечно, будут рассказы об ужасном "агрессивном" поведении российских войск, будет упомянута Буча, жертвы среди мирного населения, среди детей, разбомбленные и уничтоженные города. Я думаю, позиция Зеленского будет близка к позиции палестинцев, которые проживают в Секторе Газа, которые жалуются мировому сообществу на то, что с ними делает Израиль", - считает он.В свою очередь, политолог Иван Мезюхо отмечает, что сам факт выступления президента якобы независимой страны на секретном брифинге перед сенаторами другого государства должен вызывать вопросы – что это: отчёт перед своими хозяевами, процедура по озвучиванию клятвы верности или что?"Очевидно, сенаторы хотят услышать, куда были израсходованы деньги, выделенные Украине, для помощи в военном деле и на финансирование государственного аппарата, и для Зеленского это мероприятие вряд ли будет комплементарным. Если раньше его приветствовали стоя, аплодировали его речам, то сегодня настроения внутри американской политической элиты в отношении Украины и её лидера в корне изменились. Думаю, что это мероприятие необходимо для того, чтобы американцы поняли, сколько ещё эта бездонная бочка – Украина – затребует от Соединённых Штатов Америки", - заявил эксперт.За период с февраля 2022 года по июль 2023-го, Белый дом и Конгресс направили Украине более $75 млрд, в т. ч. $44,2 млрд на оружие, уточняет Госдепартамент. К этой сумме нужно добавить ещё $38 млрд, которые не поступали непосредственно на Украину, а пошли на другие расходы, связанные с военными действиями, например, почти $17 млрд выделено на финансирование операций командования США в Европе. В 2022-м Конгресс одобрил 4 раунда финансирования, и суммарные обязательства по Украине достигли $113 млрд. Такую статистику приводит американский Институт исследований внешней политики.А американист Дмитрий Евстафьев отмечает, что будет интересно посмотреть на расклад по итогам голосования и кто именно предложит не увязывать помощь Украине с поддержкой Израиля."Голоса могут разложиться как индикатор того, что торговля возможна, но может сложиться ситуация, когда всем станет понятно, что этот пакет надо хоронить. Эта ситуация будет, если против этого пакета проголосует значимое количество представителей Демократической партии – не единицы. Надо посмотреть, будут ли значимые группы в Демпартии, которые проголосуют за утопление пакета Байдена. И второй момент: как будет фамилия человека и к какой партии он будет принадлежать, который предложит "развязать" этот пакет. Потому что это будет заявка на реальное кандидатство в президенты. Мне что-то подсказывает, что предложит это человек с партбилетом Демпартии в кармане. Потому что дальше продолжать этот "пат" становится просто опасно. Дедушку Байдена могут свести с дистанции, и это главная проблема Демпартии. Поэтому думаю, что политический замес вокруг байденовского пакета помощи – это очень важный политический лакмус для Вашингтона", - заявил он.Действительно, загвоздка не только в позиции республиканцев. Идея зашить в один пакет вопросы финансирования Украины, Израиля, Тайваня и укрепления границы вызвало бунт левого крыла Демократической партии, пишет газета The Hill. Группа сенаторов-демократов (среди которых Алекс Падилья, имеющий мексиканские корни, выходец из семьи кубинцев Боб Менендес, один из самых авторитетных представителей партии в верхней палате Конгресса Дик Дурбин, чья мать родилась в Литве, а предки по отцовской линии из Ирландии) осуждает ведущиеся консультация об увязке вопросов Украины и ужесточении миграционной политики, о чём написали в письме руководству Сената.

https://ukraina.ru/20231205/1051733691.html

https://ukraina.ru/20231205/1051739547.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, сенат, финансирование