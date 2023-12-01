Венгрия не будет ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС - 01.12.2023 Украина.ру
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Венгрия не будет ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Венгрия не будет ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС - 01.12.2023 Украина.ру
Венгрия не будет ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре
2023-12-01T10:55
2023-12-01T10:55
новости
венгрия
виктор орбан
ес
украина
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Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 декабря в интервью радио Кошшут.По его словам, правила сообщества не предусматривают такой возможности. Вместо этого Будапешт предлагает не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре, так как уже понятно, что среди стран-членов не будет согласия по данному вопросу, рассказал Орбан."Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определенные темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены", - уточнил премьер Венгрии.Речь не о том, что есть решение, и Будапешт его ветирует, а о том, что решения нет, подчеркнул он.Виктор Орбан добавил, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами".По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.Как сообщало издание Украина.ру, ожидается, что Евросоюз на саммите в декабре объявит о начале переговоров по принятию Украины в состав союза.
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новости, венгрия, виктор орбан, ес, украина
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, ЕС, Украина

Венгрия не будет ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

10:55 01.12.2023
 
Орбан
Орбан
Читать в
Будапешт предложит не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС на повестку дня саммита в декабре
Венгрия не будет налагать вето на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 1 декабря в интервью радио Кошшут.
По его словам, правила сообщества не предусматривают такой возможности. Вместо этого Будапешт предлагает не выносить вопрос на повестку дня саммита в декабре, так как уже понятно, что среди стран-членов не будет согласия по данному вопросу, рассказал Орбан.
"Венгрия не будет налагать вето, потому что вето нет, Венгрия помешает принятию общего решения. Правила ЕС гласят, что есть определенные темы, по которым решение принимается только тогда, если согласны все страны-члены", - уточнил премьер Венгрии.
Речь не о том, что есть решение, и Будапешт его ветирует, а о том, что решения нет, подчеркнул он.
Виктор Орбан добавил, что "начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сегодня не совпадает с венгерскими национальными интересами".
По его словам, со стороны ЕС ошибочно "заставлять" европейских лидеров выносить на повестку дня и обсуждать "неподготовленную" тему.
Как сообщало издание Украина.ру, ожидается, что Евросоюз на саммите в декабре объявит о начале переговоров по принятию Украины в состав союза.
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