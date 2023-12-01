https://ukraina.ru/20231201/1051630387.html

Операция "Преемник". Украинские эксперты о том, как Залужный обеспечит безопасность Зеленского

Операция "Преемник". Украинские эксперты о том, как Залужный обеспечит безопасность Зеленского - 01.12.2023 Украина.ру

Операция "Преемник". Украинские эксперты о том, как Залужный обеспечит безопасность Зеленского

Украинские эксперты продолжают обсуждать скандал с отравлением тяжелыми металлами супруги главы ГУР Марианны Будановой и строят на этот счет разнообразные версии.

2023-12-01T07:03

2023-12-01T07:03

2023-12-01T07:03

эксклюзив

сво

владимир зеленский

валерий залужный

всу

гур моу

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андрей ермак

кость бондаренко

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Ранее сообщения об отравлении Будановой появились в украинских СМИ, в ГУР эту информацию подтвердили. Представитель ведомства сообщил Украинской службе Би-би-си, что легкие симптомы отравления имеют также несколько сотрудников ГУР.Украинский политолог Андрей Золотарев отметил в эфире интернет-канала Politeka, что отравление тяжелыми металлами свидетельствуют, скорее, в пользу не политической, но бытовой версии, поскольку спецслужбы действуют по-другому, используют другие средства."В украинской истории отравлений это, собственно, не первый такой случай… Была масса смертей и политиков, и бизнесменов – когда люди в расцвете сил внезапно уходили. Но, как правило: если это дело рук профессионалов, то в четырех из пяти случаев это заканчивается летально для жертв", - отметил эксперт. Что касается этого конкретного случая, то, по его мнению, отравителей следует искать в круге тех, с кем общалась Марианна Буданова.Эксперт также отметил, что в большинстве случаев дела по отравлениям очень проблемно раскрываются либо остаются нераскрытыми. С учетом того, что в правоохранительных структурах Украины "тонкий слой профессионалов давным-давно вымыт", можно сомневаться, что в этом случае дойдут до истины, считает Золотарев.Что касается ситуации вокруг главкома ВСУ Валерия Залужного, то политолог напомнил о том, как в свое время убрали с поста премьера Виктора Ющенко, опасаясь роста его популярности. При этом сам Ющенко не горел желанием идти в политику, но – заставили. Примерно то же самое происходит сейчас с Залужным, считает Золотарев. По его словам, в случае с заявлением Безуглой о Залужном можно подозревать операцию Банковой по прощупыванию общественного мнения – но общественное мнение оказалось жестче, чем рассчитывали в президентской канцелярии. По результату, усилия Безуглой можно считать "работой на рейтинг Залужного", считает Золотарев."Такие политические игры во время войны – это не самое разумное занятие. В итоге это все ведет к деморализации тех, кто на фронте", - отметил эксперт.В конце концов, Залужного с должности уберут, но для чего – чтобы сделать из него псевдо-оппозиционера, считает политолог Дмитрий Корнейчук. По его мнению, "для того, чтобы Залужный не взял на себя ответственность за заморозку войны, если она состоится, и потом уже мог спокойно идти в президенты, понятно, что он не может при этом находиться на должности главкома".Поэтому разыгрывается сценарий подготовки общественного мнения к тому, что Залужного снимут из-за якобы противоречий с Зеленским. Закончится тем, что Залужный будет псевдо-оппозиционным кандидатом в президенты в случае заморозки войны – "проект выгоден всем", в том числе Порошенко и Зеленскому, которому он гарантирует безопасность. Теперь важно убедить общество в оппозиционности Залужного, который на самом деле просто "идеальный преемник", считает политолог. Он добавил, что прямых переговоров между Киевом и Москвой не будет, под "заморозкой" он понимает просто военное перемирие – подобное длящемуся много десятилетий перемирию в Корее.Корнейчук отметил, что Залужного готовят к роли преемника уже давно, об этом можно судить "по тому, как его начинали пиарить, по политтехнологам, которые с ним начали работать, по тому, как его в американских СМИ пиарят". Все станет окончательно понятно, когда Залужного начнут хвалить Гордон и Арестович*.Другой точки зрения придерживается украинский политолог Михаил Павлив. По его мнению, Залужного не снимут, поскольку тот "очень крепко встроен в западную систему отношений по оборонной линии"."Если отставка Залужного произойдет, это будет вход в абсолютнейшую турбулентность для команды Зеленского и лично для него", - сказал Павлив в интервью изданию Украина.Ру.По мнению эксперта, американцы готовы минимизировать расходы и заморозить конфликт, поскольку уже "достигли своей выгоды". А вот Лондон заинтересован в разрастании военно-политического хаоса на востоке Европы, добиваясь доминирования на европейской арене.То, что на Украине действуют две большие группы, одна из которых ориентирована на Британию, а другая на Америку, подтверждает известный украинский политолог Кость Бондаренко. На Британию ориентирована группа главы ОП Андрея Ермака, а к группе, ориентированный на США, принадлежит руководитель фракции "Слуг" в Раде Давид Арахамия. И то, что Арахамия – а он, по словам эксперта, очень "продуманный человек" - заявил относительно роли Бориса Джонсона в продолжении войны, которую можно было бы закончить – выпад не столько против Джонсона, сколько против пробританской партии на Украине."Отсюда можно сделать вывод, что проамериканская партия – она далее продолжает как бы проталкивать ту идею, что лучше плохой мир, чем добрая война. Тем более, что эта война не добрая уже для Украины", - сказал Бондаренко в эфире ютуб-канала "Новини.live". Он добавил, что за последний год – с тех пор, как ВС РФ отошли от Херсона - никаких приобретений в этом конфликте Украина не имела. И недооценивать Россию не стоит, пропаганда в стиле шапкозакидательства "уже обернулась десятками тысяч смертей для украинцев".Что касается заявлений Марьяны Безуглой об отсутствии у Залужного плана военных действий, то война не идет по плану, отметил политолог. По его словам, такие планы вообще вряд ли подлежат обнародованию. Бондаренко высказал мнение, что Безуглая – "орудие в руках отдельной группы, которая очень бы хотела заменить генерала Залужного на генерала Сырского". В общем, это просто желание отдельных "зеленых кардиналов" абсолютно все контролировать, считает политолог.Он также напомнил, что "было две позиции: позиция Зеленского, что надо продолжать контрнаступление, позиция Залужного, что надо переходить к обороне". При этом позицию Залужного поддержали США. И вот только теперь Зеленский будто бы с этой позицией согласился, продолжил эксперт, напомнив, что президент в своем выступлении говорил о том, что Украине хватит мин и бетона.До сих пор Зеленскому под концепцию контрнаступления выделялись Западом огромные деньги, но концепция не сработала. По мнению политолога, очевидно, что Зеленскому придется теперь давать пояснения тем людям на Западе, которым год назад он давал соответствующие обещания. Бондаренко подчеркнул, что западное общество жесткое, миндальничать никто не будет: "мы дали деньги, где результат, мы дали оружие – где результат?".

https://ukraina.ru/20231130/1051590614.html

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

https://ukraina.ru/20231129/1051520687.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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