Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и Вашингтона
16:53 28.11.2023 (обновлено: 17:36 28.11.2023)
Учитывая снижение персональной поддержки Зеленского, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, таких как как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом по украинскому режиму, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.
— Михаил, возможна ли сейчас отставка Залужного?
— Этот вопрос существует в двух измерениях: общественно-политическом и интимно-личном. Интимно-личное — это история о том, что Марьяна Безуглая уже почти полгода сожительствует с генералом Сырским. У нее личная неприязнь к Залужному. Если брать общественно-политический аспект, то Марьяна человек давно и глубоко по волонтерским каналам взаимодействовавшая с Минобороны, человек близкий к Ермаку и Офису президента. История эта абсолютно управляемая, Марьяна выполняет ответственное партийное задание. Естественно, это атака на Залужного со стороны Офиса и Ермака.
В том, что конфликт существует, мы убедились благодаря последнему заметному интервью Зеленского. Там, где он обратился к военным, сказав, что военный человек не должен думать о политической карьере. Было понятно, кому этот привет передавался. Хотя по моей информации, Залужный западным кураторам на данный момент отказывает в публичной политической роли, при этом не отказываясь играть в политику как таковую. Но публичных позиций занимать не хотел бы. Но эта информация месячной давности, может быть, все уже поменялось.
Будет ли снят Залужный? Нет, не будет. Он очень крепко встроен в западную систему отношений по оборонной линии. Располагает неплохой поддержкой в обществе и приличной поддержкой в армии. Появилась информация о том, что есть некая «армия Зеленского», ориентированная на Сырского, и есть «армия Залужного», которая до 80% частей составляет в том числе Наев, Тарнавский, бывшая глава медицинской службы Остащенко, которую уволили. Тарнавского, кстати, Офис тоже пытается уволить, пока не получается. Если отставка Залужного произойдет, это будет вход в абсолютнейшую турбулентность для команды Зеленского и лично для него.
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— Верно ли, что Зеленский требует от военных до последнего удерживать значимые населенные пункты, такие как Артемовск-Бахмут ранее и как Авдеевка сейчас, а Залужный стремится сохранить личный состав и создать оборонительную линию на других рубежах?
— У нас немного завышенные представления о Залужном. Он действительно, как говорят инсайдеры, неплохой офицер, разбирающийся в стратегии и тактике. Но надо понимать, что есть группа западных консультантов, на которых он полностью ориентирован. Есть определённый диссонанс между позицией Офиса или Ставки, то есть Зеленского, и мнением военных, которые всегда выступали за более консервативный путь. При этом Ставка во главе с Зеленским выступают за политическую историю, которая требует повышение градуса, побед и тому подобного. Учитывая тренд, который наметился для Зеленского, то есть снижение его персональной поддержки, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, такие как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом.
Понимая, что долгосрочной перспективы нет, они выстраивают растянутый путь – отрезать по маленькому кусочку. То есть потихоньку сообщать плохие новости, чтобы обыватель, как это было в Бахмуте, смирялся с тем, что успеха не будет в этом конкретном брендовом объекте, кейсе, назовем его так. Сдача Бахмута серьезно не отразилась на поддержке Зеленского в отличие от провального саммита НАТО в Вильнюсе, поездки в Вашингтон в сентябре и приземленных материальных вещей. Как снижение качества жизни и повышения тарифов. Потеря тысяч жизней и тысячи калек, видимо, воспринимаются как допустимые издержки.
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- Генерал-лейтенант Наев накануне, кажется, приоткрыл завесу над планами украинского командования. Он заявил, что что война может выйти "за пределы юга и востока Украины", поэтому командование ВСУ готовит свои войска к обороне.
- Я бы проводил прямую корреляцию между интервью Арахамией и заявлениями Наева. Это одна и та же линия, ориентированная на Пентагон и Госдеп. Эти люди в строю, в первую очередь, у американцев, не у британцев, как большая часть сотрудников Офиса. Это американская линия по шокированию украинской общественности. Вспомните историю с бегущей строкой на самом смотрибельном канале Украины "1+1" (Речь шла о 1 126 652 бойцах ВСУ, убитых и пропавших без вести – ред.) о потерях. Притом, что они там явно максимализированы. Заявление Наева тоже крепко идет вразрез с последним заявлением Зеленского, что у них есть четкий план, и они знают, какие города хотят освобождать.
По моей информации. Залужный после того, как погиб его ближайший помощник (майор Геннадий Частяков), очень важный для него человек, который осуществлял его коммуникацию с бизнес-элитами Украины, непублично заявил, что не верит в версию полиции о несчастном случае. В этом смысле Залужный готов идти до конца и солидарен с линией, проводимой Госдепом и Пентагоном относительно Украины.
Ранее ходили слухи о том, что Зеленский сам обращался с просьбой покинуть свой пост. Теперь появились странные пока что слухи о том, что Зеленскому уже предъявили ультиматум. Это может быть дезинформацией, а может соответствовать действительности. Но Украина уже на пути в турбулентность, а в случае резких движений со стороны Зеленского в отношении военных, это будет уже идеальный шторм, как недавно в Крыму.
- Могут ли ВСУ в своем нынешнем состоянии преподнести какой-либо сюрприз на поле боя?
- Нынешняя турбулентность порождена причинами, которые далеки от событий на поле боя. Неверно сравнивать все эти истории с провалом контрнаступления.
Полагаю, что так как это все равно русские люди, хотя и порченые, они будут готовы еще долго держать фронт и сопротивляться.
- А в чем сейчас заключается стратегия Запада в отношении Украины? Действительно ли там взяли курс на условный стол для переговоров Москвы и Киева?
- Есть две линии, как это было всегда – линия Вашингтона и линия Лондона. Линия Лондона пытается себя реанимировать, в лице Кэмерона, который на третий день после назначения посетил Киев. Мы услышали это от Арахамии, что именно британцы стояли за тем, что мирные переговоры в Стамбуле закончились ничем.
Для американцев ключевое сейчас – минимизировать расходы, они уже достигли своей выгоды. Сейчас главная задача для них – умиротворить ситуацию, снизить расходную часть и двигаться дальше в ближневосточном кейсе, китайском, да и во внутриполитическом российском, а горячую фазу конфликта перевести в замороженную.
Они собираются выгнать на фронт всех, кого можно, чтобы повысить стоимость спецоперации для России в жизнях. Думаю, в 2024 году они планируют замирить этот конфликт.
Лондон заинтересован в разрастании военно-политического хаоса на востоке Европы. Он преследует свои цели, связанные с доминированием на европейской арене, конкуренцией с Евросоюзом, созданием собственной зоны сателлитов в Восточной Европе.
- Вы говорите, что ВСУ будут пытаться удержать фронт. А поражение на каком направлении приведет к краху всей военной системы Украины?
- Есть территории, которые требуют быстрейшего освобождения. Это западные районы ДНР, откуда идет постоянная угроза столице Донецку. Это Авдеевка, Марьинка, а в дальнейшем Красноармейск, Славянск, Селидово.
Они наиболее приоритетны с политической и гуманитарной логики. Плюс районы Харьковской области и Черноморского побережья в политическом смысле.
Наверно, логично было бы в политическом смысле освободить оставшиеся районы Запорожской и Херсонской области. Что касается других регионов Украины – это вопрос более чем дискуссионный.