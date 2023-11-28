https://ukraina.ru/20231128/1051523756.html

Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и Вашингтона

Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и Вашингтона - 28.11.2023 Украина.ру

Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и Вашингтона

Учитывая снижение персональной поддержки Зеленского, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, таких как как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом по украинскому режиму, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив

2023-11-28T16:53

2023-11-28T16:53

2023-11-28T17:36

интервью

владимир зеленский

шторм

валерий залужный

всу

александр сырский

авдеевка

марьинка

стамбул

сергей наев

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Замглавы украинского парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии плана на 2024 год.— Михаил, возможна ли сейчас отставка Залужного?— Этот вопрос существует в двух измерениях: общественно-политическом и интимно-личном. Интимно-личное — это история о том, что Марьяна Безуглая уже почти полгода сожительствует с генералом Сырским. У нее личная неприязнь к Залужному. Если брать общественно-политический аспект, то Марьяна человек давно и глубоко по волонтерским каналам взаимодействовавшая с Минобороны, человек близкий к Ермаку и Офису президента. История эта абсолютно управляемая, Марьяна выполняет ответственное партийное задание. Естественно, это атака на Залужного со стороны Офиса и Ермака.В том, что конфликт существует, мы убедились благодаря последнему заметному интервью Зеленского. Там, где он обратился к военным, сказав, что военный человек не должен думать о политической карьере. Было понятно, кому этот привет передавался. Хотя по моей информации, Залужный западным кураторам на данный момент отказывает в публичной политической роли, при этом не отказываясь играть в политику как таковую. Но публичных позиций занимать не хотел бы. Но эта информация месячной давности, может быть, все уже поменялось.Будет ли снят Залужный? Нет, не будет. Он очень крепко встроен в западную систему отношений по оборонной линии. Располагает неплохой поддержкой в обществе и приличной поддержкой в армии. Появилась информация о том, что есть некая «армия Зеленского», ориентированная на Сырского, и есть «армия Залужного», которая до 80% частей составляет в том числе Наев, Тарнавский, бывшая глава медицинской службы Остащенко, которую уволили. Тарнавского, кстати, Офис тоже пытается уволить, пока не получается. Если отставка Залужного произойдет, это будет вход в абсолютнейшую турбулентность для команды Зеленского и лично для него.— Верно ли, что Зеленский требует от военных до последнего удерживать значимые населенные пункты, такие как Артемовск-Бахмут ранее и как Авдеевка сейчас, а Залужный стремится сохранить личный состав и создать оборонительную линию на других рубежах?— У нас немного завышенные представления о Залужном. Он действительно, как говорят инсайдеры, неплохой офицер, разбирающийся в стратегии и тактике. Но надо понимать, что есть группа западных консультантов, на которых он полностью ориентирован. Есть определённый диссонанс между позицией Офиса или Ставки, то есть Зеленского, и мнением военных, которые всегда выступали за более консервативный путь. При этом Ставка во главе с Зеленским выступают за политическую историю, которая требует повышение градуса, побед и тому подобного. Учитывая тренд, который наметился для Зеленского, то есть снижение его персональной поддержки, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, такие как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом.Понимая, что долгосрочной перспективы нет, они выстраивают растянутый путь – отрезать по маленькому кусочку. То есть потихоньку сообщать плохие новости, чтобы обыватель, как это было в Бахмуте, смирялся с тем, что успеха не будет в этом конкретном брендовом объекте, кейсе, назовем его так. Сдача Бахмута серьезно не отразилась на поддержке Зеленского в отличие от провального саммита НАТО в Вильнюсе, поездки в Вашингтон в сентябре и приземленных материальных вещей. Как снижение качества жизни и повышения тарифов. Потеря тысяч жизней и тысячи калек, видимо, воспринимаются как допустимые издержки.- Генерал-лейтенант Наев накануне, кажется, приоткрыл завесу над планами украинского командования. Он заявил, что что война может выйти "за пределы юга и востока Украины", поэтому командование ВСУ готовит свои войска к обороне.- Я бы проводил прямую корреляцию между интервью Арахамией и заявлениями Наева. Это одна и та же линия, ориентированная на Пентагон и Госдеп. Эти люди в строю, в первую очередь, у американцев, не у британцев, как большая часть сотрудников Офиса. Это американская линия по шокированию украинской общественности. Вспомните историю с бегущей строкой на самом смотрибельном канале Украины "1+1" (Речь шла о 1 126 652 бойцах ВСУ, убитых и пропавших без вести – ред.) о потерях. Притом, что они там явно максимализированы. Заявление Наева тоже крепко идет вразрез с последним заявлением Зеленского, что у них есть четкий план, и они знают, какие города хотят освобождать.По моей информации. Залужный после того, как погиб его ближайший помощник (майор Геннадий Частяков), очень важный для него человек, который осуществлял его коммуникацию с бизнес-элитами Украины, непублично заявил, что не верит в версию полиции о несчастном случае. В этом смысле Залужный готов идти до конца и солидарен с линией, проводимой Госдепом и Пентагоном относительно Украины.Ранее ходили слухи о том, что Зеленский сам обращался с просьбой покинуть свой пост. Теперь появились странные пока что слухи о том, что Зеленскому уже предъявили ультиматум. Это может быть дезинформацией, а может соответствовать действительности. Но Украина уже на пути в турбулентность, а в случае резких движений со стороны Зеленского в отношении военных, это будет уже идеальный шторм, как недавно в Крыму.- Могут ли ВСУ в своем нынешнем состоянии преподнести какой-либо сюрприз на поле боя?- Нынешняя турбулентность порождена причинами, которые далеки от событий на поле боя. Неверно сравнивать все эти истории с провалом контрнаступления.Полагаю, что так как это все равно русские люди, хотя и порченые, они будут готовы еще долго держать фронт и сопротивляться.- А в чем сейчас заключается стратегия Запада в отношении Украины? Действительно ли там взяли курс на условный стол для переговоров Москвы и Киева?- Есть две линии, как это было всегда – линия Вашингтона и линия Лондона. Линия Лондона пытается себя реанимировать, в лице Кэмерона, который на третий день после назначения посетил Киев. Мы услышали это от Арахамии, что именно британцы стояли за тем, что мирные переговоры в Стамбуле закончились ничем.Для американцев ключевое сейчас – минимизировать расходы, они уже достигли своей выгоды. Сейчас главная задача для них – умиротворить ситуацию, снизить расходную часть и двигаться дальше в ближневосточном кейсе, китайском, да и во внутриполитическом российском, а горячую фазу конфликта перевести в замороженную.Они собираются выгнать на фронт всех, кого можно, чтобы повысить стоимость спецоперации для России в жизнях. Думаю, в 2024 году они планируют замирить этот конфликт.Лондон заинтересован в разрастании военно-политического хаоса на востоке Европы. Он преследует свои цели, связанные с доминированием на европейской арене, конкуренцией с Евросоюзом, созданием собственной зоны сателлитов в Восточной Европе.- Вы говорите, что ВСУ будут пытаться удержать фронт. А поражение на каком направлении приведет к краху всей военной системы Украины?- Есть территории, которые требуют быстрейшего освобождения. Это западные районы ДНР, откуда идет постоянная угроза столице Донецку. Это Авдеевка, Марьинка, а в дальнейшем Красноармейск, Славянск, Селидово.Они наиболее приоритетны с политической и гуманитарной логики. Плюс районы Харьковской области и Черноморского побережья в политическом смысле.Наверно, логично было бы в политическом смысле освободить оставшиеся районы Запорожской и Херсонской области. Что касается других регионов Украины – это вопрос более чем дискуссионный.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20231128/1051429551.html

https://ukraina.ru/20231128/1051450232.html

https://ukraina.ru/20231128/1051435408.html

https://ukraina.ru/20231128/1051438468.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, владимир зеленский, шторм, валерий залужный, всу, александр сырский, авдеевка, марьинка, стамбул, сергей наев