https://ukraina.ru/20231130/1051624616.html

Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами

Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами - 30.11.2023 Украина.ру

Константин Кнырик: Россия одержала главную победу над ВСУ, поэтому США будут атаковать ее двумя способами

С исторической точки зрения Харьков, Киев, Николаев, Одесса и даже отчасти Львов – это русские земли. Понятно, что нужно для проведения операций по их возвращению нужно учитывать военные, экономические и геополитические нюансы.

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

2023-11-30T13:35

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Но чисто географически вся территория Украины должна стать частью РФ. И тогда она точно не будет представлять для нас никакой угрозы, считает руководитель информационного агентства News Front Константин КнырикОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям", отвечая на вопрос, верит ли он, что США в 2024 году принудят Украину к перемирию, заявил следующее: "Я не просто не ожидаю перемирия, я ожидаю того, что цели СВО, безусловно, будут достигнуты".- Константин, означает ли это, что Москва намерена добиться разгрома Украины на поле боя? Или в следующем году возможен договор, который позволил бы российскому руководству заявить, что цели СВО достигнуты?- Все разговоры о мирных переговорах, заморозке конфликта или мирных инициативах больше напоминают информационные вбросы, чтобы проверить реакцию общества. Никаких официальных заявлений с чьей-либо стороны по этому поводу я не слышал. А если западная пресса вроде "Бильда" пишет, что якобы Шольц и Байден будут к чему-то склонять Зеленского, то это ерунда.Зачем Зеленского что-то заставлять делать? Зачем идти таким сложным путем? У США достаточно рычагов влияния, чтобы Зеленский по щелчку пальцев побежал выполнять то, что они ему скажут.Перемирие или заморозка конфликта нужна только той части западных элит, которая видит в этом единственный способ спасти украинский проект после провала "контрнаступа". Эти силы заинтересованы в том, чтобы втянуть Россию в очередной блудняк с какими-то переговорами.А что касается заявлений Рябкова, то он, как опытный дипломат, именно так и должен комментировать все эти моменты: сдержанно и уравновешенно. Даже если мы и будем участвовать в каком-то переговорном процессе, мы не будем останавливать боевые действия.А теперь давайте внимательно послушаем заявления Владимира Путина. Он говорит, что ситуация на Украине – это не вопрос территорий, а вопрос безопасности России. Если будет заключен договор, удовлетворяющий наш запрос на безопасность и выполняющий цели и задачи СВО, то мы на это согласимся.Но тут тоже есть нюанс. Нам важно, чтобы были гарантии выполнения этого договора. Например, мы же понимаем, что даже если бы Стамбульские соглашения были подписаны, Украина по указке Запада в любой момент могла бы их нарушить.Так что нам нужно полное освобождение всех русских земель и создание зоны безопасности. Только после этого мы будем считать, что украинский проект как угроза национальным интересам России полностью закрыт.Но пока же на Западе просто ищут способы сохранить этот проект хоть в каком-то виде.- Есть ли аргументы в пользу того, что нам удастся достичь разгрома Украины военным путем в обозримой перспективе?- Я не думаю, что целью СВО является разгром Украины. При этом сейчас мы медленно достигаем целей СВО, которые публично озвучил президент. Все силы и средства у нас для этого есть. Поэтому мы сейчас наблюдаем истерику на Западе, который не может определиться, на каком он свете. То ли у них тупик, то ли не тупик. Кулеба вчера по этому поводу больше всех истерил, как заклинание повторяя фразу, что никакого позиционного тупика на фронте нет. Конечно, нам бы эмоционально хотелось победить как можно быстрее и по щелчку пальцев. Но так не бывает.- Просто в нашем экспертном сообществе есть противоречивый подход. Мол, нам нужны успехи на поле боя, чтобы получить более сильные позиции на будущих переговорах с США. А если у нас есть успехи на поле боя, зачем нам тогда переговоры?- Наше экспертное сообщество иногда видит то, чего хочет видеть и мыслит своими категориями.Ключевую задачу на поле боя мы выполнили. Мы отразили "контрнаступ". И для Запада и Украины самое страшное состоит в том, что Россия перейдет в свое собственное наступление. Это возможно.Что касается сильных позиций на переговорах, то какими бы сильными наши позиции ни были, Запад всегда может нас обмануть. В этом смысле его позиции всегда сильнее. Мы можем что-то подписать, а через три дня от них отказаться.Так что нам просто нужно быть сильными. А не иметь "более сильные позиции на переговорах". Вот такая простая формула.- Возможно ли, что выполнение целей СВО произойдет без существенных изменений на линии фронта, когда Украина сама сдастся?- Сомневаюсь, что подобный сценарий возможен.Помимо втягивания России в этот блудняк с переговорами, Запад может попытаться превратить Украину в более дешевый маргинальный проект с долгосрочными перспективами. Он может поменять власть Зеленского на совсем уж примитивных деятелей, которые будут заниматься террористической активностью и создавать России дискомфорт. Вне зависимости от того, какие территории потеряет Киев и сколько сотен тысяч людей еще погибнут.Западу это нужно для того, чтобы раскачать внутриполитическую обстановку в России. Изначально суицидальный украинский проект был направлен именно на это. Недаром западное экспертное сообщество, признавая провал санкций и "контрнаступа" говорит главную мысль: это не привело к смене режима в России.Резюмирую. Запад сегодня выбирает между двумя сценариями: втягиванием Россию в переговоры и превращением Украины в маргинальный террористический проект.- Есть мнение, что если Россия освободит Харьков, Днепропетровск и Одессу, то даже оставшаяся под контролем украинского режима территория уже не будет представлять России угрозу. Так ли это? Или нам придется идти до Львова?- С исторической точки зрения Харьков, Киев, Николаев, Одесса и даже отчасти Львов – это русские земли. Понятно, что нужно для проведения операций по их возвращению нужно учитывать военные, экономические и геополитические нюансы. Но чисто географически вся территория Украины должна стать частью РФ. И тогда она точно не будет представлять для нас никакой угрозы.

https://ukraina.ru/20231130/1051612188.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, киев, владимир зеленский, сша, запад, украина, сво, владимир путин