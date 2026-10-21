США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios - 21.10.2026 Украина.ру
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США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios
США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios - 21.10.2026 Украина.ру
США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios
Вашингтон, Киев и Европа на встрече в Осло согласовали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта и взаимодействию с Россией. Об этом со ссылкой на источник в администрации США в ночь на 21 октября сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид
2026-10-21T02:04
2026-10-21T02:06
украина.ру
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По оценке американского чиновника, состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно". А стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта."Американский чиновник сообщил, что Украина выдвинула новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены, и заявил, что стороны достигли значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода по взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического прогресса", — пишет корреспондент Axios.В Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и Владимира Зеленского. Заболевший гриппом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к беседе по видеосвязи.По данным СМИ, для консультаций также были приглашены представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, а также Евросоюза и НАТО.По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция Стёре, Стубба и Зеленского. На ней Стёре сообщил, что Уиткофф 21 октября направится в Санкт-Петербург для контактов с российской стороной, переговоры спецпредставителя Трампа с украинской стороной прошли "в конструктивном ключе" и могут проложить путь к встрече на уровне лидеров.Стубб добавил, что "переговоры, которые шли на техническом уровне, продвигались хорошо". Были выработаны "некоторые элементы мира" в сфере безопасности и экономики, которые Уиткофф представит российской стороне.О готовности Украины к трёхсторонней встрече с Россией и США на пресс-конференции заявил Зеленский."Предлагаю перейти к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России", — цитирует главу киевского режима украинское издание "Страна.ua".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html
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украина.ру, новости, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, норвегия, украина, финляндия, великобритания, германия, франция, польша, евросоюз, нато, александр стубб, владимир зеленский, ес, киевский режим, переговоры по украине 2026, россия, москва, санкт-петербург, война на украине, чем закончится война на украине, дональд трамп, европа
Украина.ру, Новости, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Норвегия, Украина, Финляндия, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Евросоюз, НАТО, Александр Стубб, Владимир Зеленский, ЕС, киевский режим, Переговоры по Украине 2026, Россия, Москва, Санкт-Петербург, война на Украине, чем закончится война на Украине, Дональд Трамп, Европа

США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios

02:04 21.10.2026 (обновлено: 02:06 21.10.2026)
 
© РИА НовостиБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости
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Вашингтон, Киев и Европа на встрече в Осло согласовали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта и взаимодействию с Россией. Об этом со ссылкой на источник в администрации США в ночь на 21 октября сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид
По оценке американского чиновника, состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно". А стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта.
"Американский чиновник сообщил, что Украина выдвинула новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены, и заявил, что стороны достигли значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода по взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического прогресса", — пишет корреспондент Axios.
В Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и Владимира Зеленского. Заболевший гриппом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к беседе по видеосвязи.
По данным СМИ, для консультаций также были приглашены представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, а также Евросоюза и НАТО.
По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция Стёре, Стубба и Зеленского. На ней Стёре сообщил, что Уиткофф 21 октября направится в Санкт-Петербург для контактов с российской стороной, переговоры спецпредставителя Трампа с украинской стороной прошли "в конструктивном ключе" и могут проложить путь к встрече на уровне лидеров.
Стубб добавил, что "переговоры, которые шли на техническом уровне, продвигались хорошо". Были выработаны "некоторые элементы мира" в сфере безопасности и экономики, которые Уиткофф представит российской стороне.
О готовности Украины к трёхсторонней встрече с Россией и США на пресс-конференции заявил Зеленский.
"Предлагаю перейти к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России", — цитирует главу киевского режима украинское издание "Страна.ua".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
Вчера, 22:52
Пазл Трампа. Настал последний раунд переговоров о мирном урегулировании российско-украинского конфликтаВсё говорит о том, что в переговорном процессе по российско-украинскому конфликту, а, возможно, и в самом конфликте наступил решительный момент, когда все должно завершится мирным соглашением между Россией и Украиной на условиях России
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