https://ukraina.ru/20261021/ssha-ukraina-i-evropa-soglasovali-pozitsiyu-pered-razgovorom-s-moskvoy--axios-1083956398.html

США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios

США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios - 21.10.2026 Украина.ру

США, Украина и Европа согласовали позицию перед разговором с Москвой — Axios

Вашингтон, Киев и Европа на встрече в Осло согласовали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта и взаимодействию с Россией. Об этом со ссылкой на источник в администрации США в ночь на 21 октября сообщает корреспондент портала Axios Барак Равид

2026-10-21T02:04

2026-10-21T02:04

2026-10-21T02:06

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По оценке американского чиновника, состоявшиеся в Норвегии консультации прошли "продуктивно и конструктивно". А стороны нацелены на поиск "практических решений" для прекращения конфликта."Американский чиновник сообщил, что Украина выдвинула новые идеи и предложения, которые были детально обсуждены, и заявил, что стороны достигли значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода по взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического прогресса", — пишет корреспондент Axios.В Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и Владимира Зеленского. Заболевший гриппом зять Дональда Трампа Джаред Кушнер подключился к беседе по видеосвязи.По данным СМИ, для консультаций также были приглашены представители Великобритании, Франции, Германии, Польши, а также Евросоюза и НАТО.По итогам встречи состоялась совместная пресс-конференция Стёре, Стубба и Зеленского. На ней Стёре сообщил, что Уиткофф 21 октября направится в Санкт-Петербург для контактов с российской стороной, переговоры спецпредставителя Трампа с украинской стороной прошли "в конструктивном ключе" и могут проложить путь к встрече на уровне лидеров.Стубб добавил, что "переговоры, которые шли на техническом уровне, продвигались хорошо". Были выработаны "некоторые элементы мира" в сфере безопасности и экономики, которые Уиткофф представит российской стороне.О готовности Украины к трёхсторонней встрече с Россией и США на пресс-конференции заявил Зеленский."Предлагаю перейти к трёхсторонним переговорам на уровне лидеров. Украина подготовила конкретные предложения по достижению мира и хочет, чтобы завтра их передали России", — цитирует главу киевского режима украинское издание "Страна.ua".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/pazl-trampa-nastal-posledniy-raund-peregovorov-o-mirnom-uregulirovanii-rossiysko-ukrainskogo-1083954971.html

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