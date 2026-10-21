"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США - 21.10.2026 Украина.ру
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"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США
"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США - 21.10.2026 Украина.ру
"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США
Американский предприниматель Илон Маск предложил "реальный" инструмент решения проблемы госдолга США, который на днях установил очередной антирекорд. Об этом он 20 октября заявил в интервью биографу Уолтеру Айзексону
2026-10-21T02:45
2026-10-21T02:45
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Как следует из данных американского минфина, которые изучило агентство РИА Новости, по состоянию на 19 октября госдолг составлял $40,396 трлн. Таким образом, всего лишь за два месяца после достижения рекордной отметки в $40 трлн он прибавил ещё почти $400 млрд или 1%.Аналитики прогнозируют, что к 2030 году госдолг США может превысить $50 трлн. Бюджетное управление конгресса США предполагает, что в 2036 году объём государственных заимствований на 20% превысит ВВП страны.По мнению американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, которое он высказал в интервью биографу Уолтеру Айзексону, справиться с дефицитом бюджета Соединённых Штатов экономией не получится."Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим её попытками экономить", — заявил Маск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сша, илон маск, новости, госдолг, госдолги, финансы, мир без границ, минфин, ии (искусственный интеллект), технологии, экономика, мировой финансовый кризис
Украина.ру, США, Илон Маск, Новости, госдолг, госдолги, финансы, Мир без границ, Минфин, ИИ (искусственный интеллект), технологии, экономика, мировой финансовый кризис

"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США

02:45 21.10.2026
 
© AP / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP / Pool/Britta Pedersen
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Американский предприниматель Илон Маск предложил "реальный" инструмент решения проблемы госдолга США, который на днях установил очередной антирекорд. Об этом он 20 октября заявил в интервью биографу Уолтеру Айзексону
Как следует из данных американского минфина, которые изучило агентство РИА Новости, по состоянию на 19 октября госдолг составлял $40,396 трлн. Таким образом, всего лишь за два месяца после достижения рекордной отметки в $40 трлн он прибавил ещё почти $400 млрд или 1%.
Аналитики прогнозируют, что к 2030 году госдолг США может превысить $50 трлн. Бюджетное управление конгресса США предполагает, что в 2036 году объём государственных заимствований на 20% превысит ВВП страны.
По мнению американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, которое он высказал в интервью биографу Уолтеру Айзексону, справиться с дефицитом бюджета Соединённых Штатов экономией не получится.
"Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим её попытками экономить", — заявил Маск.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 24.09.2026
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