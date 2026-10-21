"Только сотрудничество с Россией может спасти Запад" — а нужно ли спасать?

Погрязший в череде различных кризисов Запад может спасти только сотрудничество с Россией, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев