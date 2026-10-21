"Поможет только одно": Маск предложил лечение для госдолга США
© AP / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP / Pool/Britta Pedersen
Американский предприниматель Илон Маск предложил "реальный" инструмент решения проблемы госдолга США, который на днях установил очередной антирекорд. Об этом он 20 октября заявил в интервью биографу Уолтеру Айзексону
Как следует из данных американского минфина, которые изучило агентство РИА Новости, по состоянию на 19 октября госдолг составлял $40,396 трлн. Таким образом, всего лишь за два месяца после достижения рекордной отметки в $40 трлн он прибавил ещё почти $400 млрд или 1%.
Аналитики прогнозируют, что к 2030 году госдолг США может превысить $50 трлн. Бюджетное управление конгресса США предполагает, что в 2036 году объём государственных заимствований на 20% превысит ВВП страны.
По мнению американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, которое он высказал в интервью биографу Уолтеру Айзексону, справиться с дефицитом бюджета Соединённых Штатов экономией не получится.
"Единственный способ решить проблему государственного долга — это искусственный интеллект и роботы. Мы не решим её попытками экономить", — заявил Маск.
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