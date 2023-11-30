В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки

Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны