https://ukraina.ru/20231130/1051613791.html
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки - 30.11.2023 Украина.ру
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
Владислав Кубов состоял в ДБР "Солнышко", сообщает телеграм-канал "Военные преступники"
2023-11-30T09:35
2023-11-30T09:35
2023-11-30T09:35
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В зоне СВО ликвидирован офицер ГУР МО Владислав Кубов. Он служил командиром взвода в добровольческом разведывательном спецподразделении "Солнышко". О ликвидации стало известно вечером 29 ноября.“Во время выполнения боевого задания на донецком направлении погиб воин ДРБ “Солнышко” Кубов Владислав, позывной “Кубик”, – цитирует командира подразделения "Новости Николаев".По данным украинских СМИ, командир группы спецназа ВСУ был ликвидирован под Клещеевкой.
https://ukraina.ru/20231121/1051198524.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, главное управление разведки украины (гур), сво, днр, донецкая народная республика
Новости, Новости Украины, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
Владислав Кубов состоял в ДБР "Солнышко", сообщает телеграм-канал "Военные преступники"