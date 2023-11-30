В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки - 30.11.2023 Украина.ру
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В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки - 30.11.2023 Украина.ру
В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки
Владислав Кубов состоял в ДБР "Солнышко", сообщает телеграм-канал "Военные преступники"
2023-11-30T09:35
2023-11-30T09:35
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В зоне СВО ликвидирован офицер ГУР МО Владислав Кубов. Он служил командиром взвода в добровольческом разведывательном спецподразделении "Солнышко". О ликвидации стало известно вечером 29 ноября.“Во время выполнения боевого задания на донецком направлении погиб воин ДРБ “Солнышко” Кубов Владислав, позывной “Кубик”, – цитирует командира подразделения "Новости Николаев".По данным украинских СМИ, командир группы спецназа ВСУ был ликвидирован под Клещеевкой.
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новости, новости украины, главное управление разведки украины (гур), сво, днр, донецкая народная республика
Новости, Новости Украины, Главное управление разведки Украины (ГУР), СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика

В ДНР ликвидирован командир группы украинской разведки

09:35 30.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области
Подготовка снайперской роты на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Владислав Кубов состоял в ДБР "Солнышко", сообщает телеграм-канал "Военные преступники"
В зоне СВО ликвидирован офицер ГУР МО Владислав Кубов. Он служил командиром взвода в добровольческом разведывательном спецподразделении "Солнышко". О ликвидации стало известно вечером 29 ноября.
“Во время выполнения боевого задания на донецком направлении погиб воин ДРБ “Солнышко” Кубов Владислав, позывной “Кубик”, – цитирует командира подразделения "Новости Николаев".
По данным украинских СМИ, командир группы спецназа ВСУ был ликвидирован под Клещеевкой.
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
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Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрьВооруженные силы Украины (ВСУ) с начала месяца потеряли почти 14 тысяч человек. Об этом 21 ноября сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны
 
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