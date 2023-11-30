В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 30 ноября
Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Местные социальные сети также сообщали о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях.
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