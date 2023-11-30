В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - 30.11.2023 Украина.ру
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В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу - 30.11.2023 Украина.ру
В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 30 ноября
2023-11-30T04:13
2023-11-30T04:13
новости
украина
воздушная тревога
взрыв
бпла
ракеты
сво
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Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.Местные социальные сети также сообщали о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрыв, бпла, ракеты, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, ракеты, СВО

В Киевской и Черкасской областях Украины объявили воздушную тревогу

04:13 30.11.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА объявлена в Киевской и Черкасской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 04:00 мск 30 ноября
Ранее воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
Местные социальные сети также сообщали о взрывах в Днепропетровской и Полтавской областях.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Руслан Калинчук интервью
03:30
Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронтеГлавкому ВСУ Валерию Залужному с начала войны начали лепить образ гениального полководца, хотя как военачальник он довольно посредственный, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывБПЛАракетыСВО
 
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