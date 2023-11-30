https://ukraina.ru/20231130/1051603928.html

Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронте

Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронте - 30.11.2023 Украина.ру

Руслан Калинчук: Когда Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, ВСУ преследуют провалы на фронте

Главкому ВСУ Валерию Залужному с начала войны начали лепить образ гениального полководца, хотя как военачальник он довольно посредственный, считает историк, политолог, философ, представитель Общественного движения "Другая Украина" Руслан Калинчук

2023-11-30T03:30

2023-11-30T03:30

2023-11-30T03:30

интервью

россия

дипломатия

всу

мобилизация

владимир зеленский

валерий залужный

сво

выборы

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинские СМИ сообщили, что Офис президента Владимира Зеленского на прошлой неделе дал указание главам областных администраций "прекратить любое общение" с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.- Руслан, такое впечатление, что вокруг Залужного затягивается петля, что его ждет?- Не думаю, что дело в самом Залужном или Зеленском. Нити тянутся выше, ведь Зеленский, Ермак – команда, работающая на британцев, а Залужный – ставленник американцев. На Западе идет активная борьба по поводу того, что же делать с Украиной, надо ли добиваться передышки и фиксировать убытки на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Позиция американцев – замораживать конфликт и придумывать Минск-3.А британцы выступают за продолжение фестиваля, так как неплохо зарабатывают на этом. Они и зерно скупают по бросовым ценам, и подворовывают на военных подрядах. Чем больше на западе возникают трения по поводу того, что делать с Украиной, тем больше искрит в самой Украине. Недавнее "ядерное" интервью Арахамии из этого же списка.- Economist отмечает, что главком ВСУ пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако согласно опросам издания, к середине ноября доверие к Залужному стало примерно вдвое больше, чем к Зеленскому (70% против 32%). В чем секрет роста популярности Залужного на фоне провала наступления ВСУ, ведь как гласит известная футбольная поговорка, выигрывает команда, проигрывает тренер?- Залужный был бы дураком, если бы заявил о своих амбициях во время войны. Украинское общество это не восприняло бы. И Зеленский, и Ермак напрочь отрицают конфликт с главкомом ВСУ, потому что тот, кто сделает первый шаг в этой войне, не дождавшись момента, обречет себя на политическую смерть. Залужному с начала войны начали лепить образ гениального полководца, хотя как военачальник он довольно посредственный.- Почему вы так считаете? На Украине ему приписывают "победу" под Харьковом.- Если народу не говорить о каких-то победах, народ рано или поздно разочаруется. А где выигрывали Залужный и ВСУ? Только в том случае, если Россию удается дипломатически выводить из игры, как это было в случае переговоров в Стамбуле. Как оказалось, весной 2022 года Киев был готов пойти на эти условия, но все испортила Британия. Под это подверстали историю в Буче. Но это Россия ушла из-под Киева тогда, ВСУ там ничего не достигли. То есть Россия сделала шаг навстречу, надеясь на то, что будет Стамбульское соглашение и интересы хотя бы в части внеблокового статуса Украины будут сохранены.То есть как только Россия перестает играть в дипломатию на поле боя, у ВСУ ничего не получается. Провальное контрнаступление тому подтверждение. Залужный, повторюсь, очень посредственный, но ему сформировали образ украинского Де Голля. Но это смешно, потому что Де Голль в свое время вышел из НАТО, будучи президентом Франции. Способен ли Залужный бросить вызов США и НАТО? Вряд ли. Де Голль сделал ряд важных заявлений о французско-русской дружбе, способен ли Залужный на это? Нет.Но у Залужного есть свой благотворительный фонд плюс ореол победоносного генерала. Все это создает Залужному конкретный политический имидж. Пока на Украине, кроме Залужного, никто не имеет достаточного рейтинга, чтобы пойти конкурентом с Зеленским на выборы.- Громкая новость последних дней – отравление жены главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Это проявление внутриэлитного конфликта?- Не только внутриэлитного на Украине, но и внутриэлитного на Западе, потому что ГУР и СБУ – конкурирующие структуры. Если СБУ находится на содержании у британской МИ-6, то это громкий привет. Так же, как и убийство помощника Залужного Чистякова, которому передали гранаты. Это демонстрация ставок. Сигнал подается тем, кто против заморозки военного конфликта на Украине.Вообще, Зеленскому удалась на Украине уникальная штука. В 2019 году вся власть оказалась у него в руках. На Украине никогда не было такого, чтобы в руках президента были и правительство, и парламент. Например, при Порошенко в Раде существовала огромная фракция Яценюка "Народный фронт", которая выкручивала ему руки.Сейчас же, когда на Западе думают, что делать с Зеленским, многие группируются вокруг Залужного. Тот же Порошенко, каналы которого активно пиарят главкома ВСУ. Не удивлюсь, если Залужный получает какую-то копеечку от Зеленского.- Каким будет результат нынешнего внутриполитического противостояния на Украине?- Украина – страна возможностей, поэтому вариантов может быть много. Скорее всего, руководитель Офиса президента Ермак во время последнего визита в США получил инструкции, которые касались переформатирования правительства. Возможно, после Нового года мы увидим новый украинский Кабмин.- При старом президенте?- Как вариант. Если американцы дожмут Зеленского с проведением выборов, многое будет зависеть от того, кого против него выставят. На Украине возможно появление темной лошадки. Если выборы состоятся, то весной. Но весной выборы будут и в России. Нет сомнений, кто на них победит, поэтому на Зеленского будут все больше давить, чтобы он ушел и подальше. Ему могут дать гарантии сохранения награбленного, физической целости. А если он не поймет, то его вполне могут убить и повесить это на ФСБ.- Как все это отразится на ситуации на поле боя?- Что касается зоны СВО, то до весны вряд ли произойдет что-то глобальное. России нужна мобилизация, под выборы ее делать не будут. Тема СВО будет немного отодвинута внутренней тематикой выборов. За зиму мы возьмем Авдеевку, может быть, и Купянск. А после выборов все-таки будет объявлена мобилизация, и к лету Россия перейдет в серьезное наступление. В промежутке между мартом и ноябрем следующего года мы увидим, как решится выборная ситуация на Украине.

https://ukraina.ru/20231129/1051579103.html

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https://ukraina.ru/20231129/1051601807.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, дипломатия, всу, мобилизация, владимир зеленский, валерий залужный, сво, выборы