https://ukraina.ru/20231129/1051580827.html

Вячеслав Малежик: Моя большая надежда, что украинцы с русскими помирятся

Вячеслав Малежик: Моя большая надежда, что украинцы с русскими помирятся - 29.11.2023 Украина.ру

Вячеслав Малежик: Моя большая надежда, что украинцы с русскими помирятся

Надо верить, что когда-то – не в таком уж отдаленном будущем - украинские и русские друзья еще встретятся и удивленно спросят друг друга: зачем потратили целое десятилетие на выяснение вопроса, кто кого обидел?

2023-11-29T13:39

2023-11-29T13:39

2023-11-29T13:39

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политика

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Такое время наступит, считает заслуженный артист Российской Федерации, поэт, композитор, музыкант Вячеслав Малежик.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Вячеслав, мы перед интервью услышали вашу композицию "Сердце мое пополам", о предчувствии гражданской войны. Написана она была в 2014 году. Расскажите о ее создании, при каких обстоятельствах это произошло?- Дело в том, что во мне течет две крови - украинская и русская. И, честно говоря, я в тот момент по паспорту себя позиционировал украинцем. И когда начались вот эти сложности на земле Киева, на земле Украины, то мне было безмерно больно – и я пытался подняться над ситуацией, занять такую миротворческую позицию. И написал эту песню – надеялся, что она вразумит людей, которые вышли на Майдан, что они опомнятся от всяких дурацких поступков.Но: к сожалению, мои предположения и предупреждения о том, что у меня есть предчувствие, что начнется гражданская война, ни на кого не подействовали – и случилось то, что случилось. Но я так подивился, что, помимо Жириновского, я тоже что-то умею предсказывать.- Вы когда-то давали интервью рок-изданию, в котором сказали, что не относите себя к какому-то конкретному музыкальному направлению. Как бы вы сами себя и свое творчество охарактеризовали?- Знаете, этот вопрос я достаточно часто получаю и из зрительного зала, и от корреспондентов. И я рассказываю такой анекдот. Мама приходит в школу к своему сыну, которого зовут Кирюща, и спрашивает завуча – а где мой Кирюша? Завуч говорит – а вы пройдите по коридору, там разберетесь. Она идет по коридору, видит надпись: "Отличники". Она заглядывает в класс, спрашивает: Кирюша? – Молчание. Дальше – "Четверочники". Кирюша? – Опять молчание. Дальше – "Троечники", "Двоечники", "Единичники". Никого нет. Потом надпись: "Кирюша".Вот я так тоже думаю, что если где-то написаны разные музыкальные течения, и в конце этих надписей – рокеров, фьюженов и прочих музыкальных течений будет написано "Слава Малежик", то это для меня было бы наибольшей похвалой. То есть, если сам когда-то создал узнаваемое музыкальное звучание, то это было бы наивысшей для меня похвалой.- Песня "Сердце мое пополам" - когда я ее послушал, у нее достаточно легкое звучание, легкая музыка, но очень тяжелый серьезный текст…- Я ее написал, поехал к своему приятелю, в первый раз спел – я там даже одну строчку перепутал, вместо "струна… не желала" спел "не хотела" - рифму потерял, но решил не переписывать, все остальное было спето нормально. Это было 28 февраля 2014 года, когда еще Крым был украинским. Меня обвинить в какой-то политической конъюнктуре довольно сложно, я спел то, что я чувствовал в тот момент.- Более тяжелая композиция – это "Лихолетье". Там (в клипе – Ред.) кадры с детьми, разрушенные здания, Аллея Ангелов, которую мы все знаем. Как писалась эта композиция?- На самом деле эта песня, в отличие от песни "Сердце мое пополам", написана на стихи хорошего поэта Алексея Котельникова. Он мне прислал (стихи – Ред.), я там буквально одно только слово поменял, и спел буквально в течение пяти минут. Записал на диктофон, послал, Алексей ее одобрил. Мы разместили ее в интернете.Потом кто-то даже без нашего ведома сделал видеоряд к этой песне. Честно говоря, я даже был немного недоволен тем, что появился видеоряд, потому что слова – они пробуждают собственное воображение слушателя, а здесь слушатели, которые видели видеоряд, они следовали за оператором и режиссером этого видеоклипа.Хотя, когда мы делали с Лешей аранжировку этой песни, и с Олегом Завьяловым, который помогал мне сделать ее музыкальное оформление, то у нас была идея сделать не видеоклип, а аудиоклип. Поэтому в начале звучат качели, в которых качается младенец, маменька убаюкивает своего сына – все это, в общем-то, контрастом выглядит к словам, которые звучать в дальнейшем… Мне кажется, песня получилась. И кажется, если даже я прочитаю какой-то кусочек этой песни просто без музыки – слова произведут впечатление.Сжимается небесная шагреньНад старой школой ливни из металлаБежим малыш и прячется в сирень –Она спасет. Она всегда спасала…Одна моя знакомая, которая в 2014-15 годах жила в Мариуполе, она сказала, что они прятались в подвале одного из домов и над этим подвалом была сирень. И один из снарядов попал в сирень, сирень была разорвана в клочья – но она спасла их от прямого попадания, они остались живы.И, честно говоря, у моей жены, которая родом из Донецка, несколько ее подружек приезжали к нам в Москву. И жена брата моей жены – она жила у нас около года, она рассказывала, как они прятались в подвале. Рассказала весь этот ужас. Хотя я прекрасно понимаю, что рассказы это одно, а ощутить на себе – это совсем другое. Поэтому, если у меня эта песня получилась, то спасибо надо сказать Алексею Котельникову, который написал эти пронзительные слова.- Спасибо вам, что вы это так выразили всему свету. Поездки в госпитали начались у вас гораздо раньше – это было во время афганской войны и чеченских кампаний?- Перед тем, как ответить на этот вопрос по поводу госпиталей, скажу, что мы, украинцы, ребята - мои сверстники, мы не очень-то задумывались над тем, какой мы национальности. И когда я ездил на гастроли на Украину, ездил в Прибалтику, в Среднюю Азию – мы все были одной национальности. И вот теперь поем:Как живешь, генацвале Дото?Как дела, мой дружище Аршак?Что-то в жизни сегодня не то,Что-то с нами, ей-Богу, не так…- Эта песня продолжает быть пророческой…- Честно говоря, меня удивляет, что эту песню никто из наших людей, которые баллотировались в Госдуму, не выбрал в качестве такой песни своей предвыборной кампании, и меня не похвали на какие-то свои предвыборные митинги. Но она очень точная. На самом деле, действительно же… у меня куча друзей и на Украине остались. Хотя со многими из них, с которыми я перезваниваюсь, мы договорились о политике не говорить, чтобы не поругаться.На самом деле, я понимаю отлично, что во время войны – а все-таки, она идет, как бы мы ни называли ее – каждый для себя выбрал какую-то философию, которая позволяет в данной ситуации выжить, в том числе и я. И обращать их в собственную веру было бы не очень корректно.А что касается людей других национальностей, в том числе прибалтов, евреев – они остались моими друзьями, и мы с ними встречаемся, выпиваем, рассказываем друг другу анекдоты и жалуемся на то, что произошла вот такая беда, которая случилась на берегах Днепра, в Донецке и Луганске.- Как вы считаете, это все подпитывает все-таки некая форма ностальгии – или понимание каких-то перемен, что мир куда-то движется в другом направлении?- Ну, то что мир движется в другом направлении – он не может стоять на месте. Поскольку я человек, который закончил технический вуз и как бы понимаю, что движение может быть обеспечено только при наличии "плюса" и "минуса"… и наличие Бога, чтобы было движение, наверное, должно быть и наличие дьявола, тогда будет "плюс" и "минус", тогда движение вперед будет.Хотя сейчас, наверное, люди, сильно верующие, сейчас меня обвинят в том, что я чуть ли не проповедую сатанизм – нет, на самом деле никакого сатанизма нет.Знаете, мне приходила дурацкая мысль, что наиболее счастливы были, в том числе, и мои родители после того, как мы победили во Вторую Отечественную войну. Надо было построить, отстроить, отремонтировать нашу страну, отстроить города – и тогда наступит всеобщее счастье. А когда мы отстроили эти города и, казалось бы – вот живи себе… вдруг выяснилось: а какова цель, Этой вот цели, к сожалению, иногда жизнь нам не указывала.Я не знаю, вот эта фраза, опять же, взятая из религии – о том, что нам не известно Божеское провидение – она иногда приходит мне в голову. Я не знаю, для чего нам как испытание Господь Бог послал эту войну – для того, чтобы мы очистились, либо для того, чтобы смести какие-то грехи с нашей души? Трудно мне сказать, для чего все это было сделано.Но, во всяком случае, мне больно, что люди, с которыми я дружил – я сними теперь, честно говоря, боюсь встретиться, я имею ввиду – украинцы, люди из Киева, из Одессы. Я не знаю, как у меня с ними разговор сложится.- Что ж, по крайней мере мы рады, что вы не стали известным физиком, а стали музыкантом.- Ну, может быть, я и в физике в чем-нибудь преуспел бы… Вот у меня была болячка довольно сильная, меня инсульт долбанул, и после этой болячки, после которой я сумел мало того, что выжить, но сохранить достаточно ясные – не скажу "светлые" - достаточно ясные мозги, и я умудряюсь сочинять что-то и даже петь песни – я уверен в том, что есть у меня и ангел-хранитель, и в том, что жизнь моя где-то там (указывает вверх – Ред.) прописана.И самое главное, что я для себя приобрел – вот, анализируя, как я изменился после болезни – я понял, что я меньше стал суетиться. Когда у меня возникает какая-то сложная ситуация, и я не знаю, чем это все закончится, я отпускаю поводья своей жизни, как в былые времена заблудившийся путник во время метели отпускал поводья, и лошадь выводила сама его к дому…То же самое, жизнь сама выруливает к какому-то доброму началу. И иногда какой-то совершенно неожиданный ход какой-то жизнь предлагает, какого я сам бы не мог придумать.- Видимо, русло уже проложено.- Я думаю, что да. Правда, к сожалению, иногда… Ведь нас с детства учили, что мы должны преодолевать трудности – это иногда не заставляет меня преодолевать трудности, а дает возможность пойти по какой-то дорожке, которую прокладывает сама жизнь.- Тем не менее, вы продолжаете ездить и в госпиталь, и петь для ветеранов СВО, в том числе.- Я езжу в госпитали и для себя – не только для ребят, которым я пою песни. Основной мой посыл – я даю им основания для того, чтобы жить, пытаюсь им объяснить, что они нужны и своим близким людям, любимым женщинам, матерям, отцам… Но и (езжу туда – Ред.) для самого себя, потому что если я вижу, что мой концерт прошел успешно, то это дает основания мне чувствовать, что я тоже не зря живу.Я был дважды в Афганистане и могу сказать, что ощущение себя как артиста я в большей степени получил там, когда пел для солдатиков. Для которых даже не важно было, какой я артист, для них было важно – это были 1982-1986 годы – важно было, что мы были людьми, приехавшими с Родины, из Советского Союза.- Вы как-то рассказывали, что в первый раз, вам было около 40 лет, и вы выступали перед теми самыми солдатами и поняли, что вам нечего им сказать. В какой момент вы начали понимать, что вам есть что донести и нашли эту связь. И самое главное, почему это не военные, все-таки, песни в вашем репертуаре для них?- Во-первых, я понял, что войной они сыты по горло. Хотя они более остро воспринимают мои песни о войне? Но они мечтают о любимой женщине, мечтают о мирной жизни. Им не хватает иногда даже просто веселого анекдота или веселой какой-то песни.Поэтому у меня не только политико-воспитательная работа происходит, но я стараюсь их развлечь и дать понять, что жизнь состоит из радостей, и на гражданке их ждут любимые друзья, любимые женщины, веселье. Что они смогут себя найти. И чаще всего, в общем-то, они верят в то, что стоит возвращаться. Для меня главная награда, если я получаю в конце концерта улыбку от ребят. А не то, что – "вот как ты точно изобразил наши воинские будни".- Вы же учились играть на баяне. Но вот там на Белорусской молодой Вячеслав Малежик, который выступал на всех днях рождения, свадьбах – почему вдруг взялся за гитару?- Ну, слово "выступал" - это какой-то артистический термин. Меня просто просили поиграть. Во-первых, когда я жил на Белорусской, мы жили практически в коммунальном доме – у нас было шесть квартир в этом доме, мы друг друга знали, и праздники были общие. На стол выносилось все, что у кого было. Кто-то выпить выносил, кто-то какие-то овощи-фрукты, кто-то кусок колбасы… И мне говорили: "Славка, давай, за баяном дуй!". А я умудрялся после первого класса музыкальной школы сыграть и даже иногда и спеть весь популярный репертуар тех времен. Все это пелось, игралось – и было очень здорово.И потом мы всем табуном - родители чуть-чуть – но чуть-чуть – выпившие – брали нас с собой, и мы шли уже на салют смотреть на улице Горького. Иногда доходили даже до самой Красной площади.Все жили довольно дружно. И очень хорошо я помню те времена. Даже помню такой – я считаю, не очень умный – поход всем двором, когда ушел из жизни Сталин. Мне уже было 6 лет, это был 1953 год. И мы всем двором отправились в Колонный зал, а это было километров пять от нашего дома, пешком отправились поклониться Иосифу Виссарионовичу. Мы дошли до Козицкого переулка, это практически Пушкинская площадь – и там стояла машина, перегораживала.- Огромные очереди?- Она перегораживала, нас не пустили туда. Слава Богу, что солдатики нас отговорили и показали проходной двор, через который мы ушли туда, где ныне кинотеатр "Россия". Вернулись домой. А в толпе довольно много людей даже погибли. Потому что люди хотели отдать последний поклон нашему лидеру государства.- И все-таки, почему потом гитара? И когда связали свою судьбу с рок-музыкой?- Дело в том… Я вот сейчас читаю, мне вот книжку принесли о том, как мы любили Beatles, и выяснил, что один из главных людей, который делал в свое время программу для радио под названием "Запишите на ваши магнитофоны" Гриша Либергал - он учился со мной в одном классе. Я думал – почему же мы с ним не дружили в классе? И вспомнил, что Гриша тогда, в 62-м году – я учился в 142 школе на Белорусском вокзале – он уже увлечен был западной музыкой, а я был бешеным фанатиком футбола. И как-то наши пути не пересекались.И только потом, когда я переехал в новый район, к метро "Проспект Вернадского", я купил радиоприемник, начал на коротких волнах ловить всякие вражьи голоса - и там я услышал "битлов", которые мне безумно понравились. Я увлекся "битлами" и потом организовал сначала в институте группу, потом меня пригласили в более сильную группу в университет.Как странно вам это ни покажется, но я был лучшим учеником по математике в своей школе. И очень моя преподавательница по математике переживала, что я не пошел сдавать экзамены на мехмат в МГУ, а пошел в такой слабый вуз, как ей казалось – в Московский институт железнодорожного транспорта. Но там была замечательная самодеятельность, я там в нее влился и пополнил ряды музыкантов. И где-то в 1973 году я пришел на работу в (ВИА – Ред.) "Веселые ребята".С тех пор я, в общем-то, работаю музыкантом, все свои радости в жизни, начиная от путешествий, приличных денег, (заканчивая – Ред.) любимой женой и детьми – я приобрел благодаря тому, что когда-то я увлекся этой музыкой.- А что сейчас слушает Вячеслав Ефимович Малежик из современного?- Из современной музыки? Честно говоря, мне музыка немножко надоела. Во всяком случае, я езжу в машине – и то, что там ротируют одни и те же песни, которые мне не всегда нравятся на русском языке – я в раздражении перехожу на какие-то программы… если я буду сейчас их называть эти радиостанции, вы это вырежете и скажете, что я рекламирую не то радио.Но я слушаю много политических разных программ и я, честно говоря, иногда думаю – мог бы я быть политологом в одной из программ? Если бы меня к Соловьеву пригласили, то что бы я уныло сказал? Думаю, что сказал бы.- Последний вопрос будет и с политическим, в том числе, окрасом. От большого артиста ждем мыслей - чего ожидаете от будущего, к чему все придет?- Как я уже сказал, после своих болячек я решил, что жизнь наша прописана, и я верб, что Господь Бог не допустит какой-то большой войны. Он… вразумив наших лидеров и наказав своими деяниями провинившихся, приведет наш свет к миру. И моя большая надежда, что все-таки украинцы с русскими помирятся, что я успею еще…Я не рассчитываю на четыре десятилетия, которые проживу, честно говоря, не хотелось бы мне столько лет. Но я надеюсь, что примирение произойдет и что я съезжу в Киев, увижусь со своими друзьями, где-нибудь посижу в ресторанчике на спуске к Днепру, съем кровяной колбасы, выпью горилки с перцем с друзьями – почекаемся, обнимемся и скажем; "Какие же мы дураки, что потеряли целое десятилетие на то, что выясняли взаимоотношения – кто из нас главный, и кто кого обидел".

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, русская культура, музыка, украина, россия, политика