https://ukraina.ru/20231129/1051563668.html

"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"

"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой" - 29.11.2023 Украина.ру

"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"

Тема Украины действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. Это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-29T04:40

2023-11-29T04:40

2023-11-29T04:40

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Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей "разобрать" украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики, рассказал эксперт.Тем более что сейчас появился новый конфликт, который и экс-президент США Дональд Трамп, и нынешний лидер страны Джо Байден могут использовать, чтобы заявить избирателям о своей победе, решив палестинский вопрос военным путем через Израиль или выставив себя в качестве миротворца, добавил он.С Украиной такого уже не получится в любом случае. Эта тема действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. В Вашингтоне не хотят, чтобы "хвост вилял собакой", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231128/1051523756.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, израиль, избиратели, выборы, война, политика, экономика