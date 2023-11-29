"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"
© AP / Petr David Josek
© AP / Petr David Josek
Тема Украины действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. Это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей "разобрать" украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики, рассказал эксперт.
"Хвост начинает вилять собакой. Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Зеленский прямо говорит: "Тот, кто меня будет больше поддерживать, тот и должен победить". А это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном", - отметил Скориков.
Тем более что сейчас появился новый конфликт, который и экс-президент США Дональд Трамп, и нынешний лидер страны Джо Байден могут использовать, чтобы заявить избирателям о своей победе, решив палестинский вопрос военным путем через Израиль или выставив себя в качестве миротворца, добавил он.
С Украиной такого уже не получится в любом случае. Эта тема действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. В Вашингтоне не хотят, чтобы "хвост вилял собакой", резюмировал собеседник Украина.ру.
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