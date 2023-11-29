"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой" - 29.11.2023 Украина.ру
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"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"
"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой" - 29.11.2023 Украина.ру
"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"
Тема Украины действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. Это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-29T04:40
2023-11-29T04:40
новости
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
дональд трамп
израиль
избиратели
выборы
война
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Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей "разобрать" украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики, рассказал эксперт.Тем более что сейчас появился новый конфликт, который и экс-президент США Дональд Трамп, и нынешний лидер страны Джо Байден могут использовать, чтобы заявить избирателям о своей победе, решив палестинский вопрос военным путем через Израиль или выставив себя в качестве миротворца, добавил он.С Украиной такого уже не получится в любом случае. Эта тема действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. В Вашингтоне не хотят, чтобы "хвост вилял собакой", резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231128/1051523756.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, израиль, избиратели, выборы, война, политика, экономика
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Дональд Трамп, Израиль, Избиратели, выборы, война, политика, экономика

"Унизительная история": эксперт о том, как украинский "хвост" Зеленского виляет американской "собакой"

04:40 29.11.2023
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP / Petr David Josek
Читать в
Тема Украины действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. Это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей "разобрать" украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики, рассказал эксперт.

"Хвост начинает вилять собакой. Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Зеленский прямо говорит: "Тот, кто меня будет больше поддерживать, тот и должен победить". А это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном", - отметил Скориков.

Тем более что сейчас появился новый конфликт, который и экс-президент США Дональд Трамп, и нынешний лидер страны Джо Байден могут использовать, чтобы заявить избирателям о своей победе, решив палестинский вопрос военным путем через Израиль или выставив себя в качестве миротворца, добавил он.
С Украиной такого уже не получится в любом случае. Эта тема действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. В Вашингтоне не хотят, чтобы "хвост вилял собакой", резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Вчера, 16:53
Михаил Павлив: В украинской власти в настоящее время идет схватка между агентами Лондона и ВашингтонаУчитывая снижение персональной поддержки Зеленского, сдача крупных и важных объектов, которые приобрели имиджевую, брендовую ценность для режима, таких как как Бахмут, Марьинка или Авдеевка, станет политическим ударом по украинскому режиму, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
НовостиУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо БайденДональд ТрампИзраильИзбирателивыборывойнаполитикаэкономика
 
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