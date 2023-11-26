https://ukraina.ru/20231126/1051319454.html

Иван Скориков: Если Россия разобьет ВСУ в 2025 году, ей придется участвовать в "дешевой" войне с Западом

Иван Скориков: Если Россия разобьет ВСУ в 2025 году, ей придется участвовать в "дешевой" войне с Западом - 26.11.2023 Украина.ру

Иван Скориков: Если Россия разобьет ВСУ в 2025 году, ей придется участвовать в "дешевой" войне с Западом

Зеленского загоняют в цугцванг.

2023-11-26T07:01

2023-11-26T07:01

2023-11-26T07:01

интервью

россия

владимир зеленский

джо байден

сша

выборы

всу

запад

экономика

санкции

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Отменить ""контрнаступ" до победного конца" он не может, а пойти на заморозку конфликта или выборы он не хочет, потому что для него это очень опасно. Так что этот "тяни-толкай" продолжится до большого наступления России, считает заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр, которая до этого активно освещала ход "контрнаступа" со стороны Киева, заявила, следующее: "ВСУ сейчас не просто находятся в обороне. Российские войска намеренно истощают их по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать свои задачи другими способами. В связи с этим она призвала понять и принять мобилизацию.- Иван, почему с украинской стороны сейчас оценивают ход боевых действий для себя гораздо пессимистичнее, чем с российской?- Поскольку Анна Маляр уже не является действующим сотрудником, ответственным за информационное обеспечение "контрнаступа", она может позволить себе такую откровенность.Дело в том, что помимо линии "на войну до победного конца до последнего украинца", которую продолжает гнуть Офис Зеленского, с сентября мы наблюдаем другую линию, в авангарде которой стоит Залужный и аффилированные с ним политические силы, которые выбрали его своим символом. Видимо, Маляр примкнула именно к этой группировке. Она почувствовала, что их хозяева из-за океана начинают свою игру.Не секрет, что Зеленского принуждают к проведению очередных выборов весной 2024 года, на которых, по мнению республиканской партии США, было бы неплохо подвинуть его, если не свергнуть, мотивируя это тем, что Зеленский слабо контролируемый политик. Причем они хотят назначить Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией.В эту борьбу входит не только "контрнаступ", но и санкции, политико-дипломатическое давление и "культура отмены".Все это не удалось. Поэтому Зеленского хотят сделать козлом отпущения и постараться поменять. А с этим есть проблемы.Зеленский обрел определенную субъектность не без помощи самого Запада, который раздул его до уровня суперзвезды мировой политики. Он решил упираться.Таким образом, чем чаще мы будем слышать разговоры о приостановке конфликта, потому что политипические цели "контрнаступа" не были достигнуты из-за недостаточной помощи Запада или позиционного тупика, тем яснее, что определенная группа украинской элиты пошла на навязанный Западом сценарий о заморозке конфликта и подготовке к политической трансформации в виде выборов или дворцового переворота.Маляр держит нос по ветру. И без гарантий со стороны Запада такие заявления были бы недопустимы. На Украине же военное положение. Там любая критика власти или возможностей ВСУ считается изменой. А раз головы пока что не летят, следовательно, у этих голов есть большая крыша из-за океана.Зеленского загоняют в цугцванг. Отменить ""контрнаступ" до победного конца" он не может, а пойти на заморозку конфликта или выборы он не хочет, потому что для него это очень опасно. Так что этот "тяни-толкай" продолжится.- Россия как-то может воспользоваться этим "тяни-толкаем"?- Только в случае наступления на фронте. Вопрос в том, насколько оно целесообразно в преддверие политического сезона внутри самой России весной 2024 года. Но сама тема выборов на Украине (будут они или не будут) важна для нас с точки зрения делигитимации киевского режима, пришедшего к власти 10 лет назад в результате госпереворота.Если будут выборы, то они будут нелегитимными, поскольку большое количество населения в них не сможет участвовать. Они явно будут срежиссированы извне, на них не будет допущена оппозиция и на них не будут представлены пласты населения. Россия не признает их результаты. А если Зеленский все же не проведет выборы, то тем более мы можем назвать его узурпатором.Понятно, что повлиять на политическую ситуацию внутри Украины мы не можем. Мы можем только начать свое наступление (а это решение военно-политического руководства). Но с точки зрения делигитимации киевского режима мы можем использовать саму тему выборов.Это важно не только для населения Украины и освобожденных нами территорий, но и для наших партнеров. Им таким образом будет гораздо яснее, что мы воюем с узурпаторским режимом, который любыми способами (в том числе продолжением войны и уничтожением собственного народа) решает свою единственную задачу – сохранить власть.- А можем ли мы позволить себе перенести наступление на 2025 год с политической и экономической точки зрения?- Можем.Сценарий успешного наступления до выборов при успешной его реализации, когда будет освобождена Авдеевка и ряд других населенных пунктов, тоже может быть политически выгоден. Затишье на фронте и перенос наступления на поствыборный в России период тоже имеет свою целесообразность с точки зрения политико-психологического спокойствия избирателей.Экономически мы тоже можем себе это позволить. Более 1,5 лет СВО показали, что никакое санкционное давление не принесло никаких результатов.Запад сейчас злится. Он понимает, что его тактика по деконструкции российского режима с помощью санкций или политического давления не приносит результатов. Поэтому он и хочет сделать из Зеленского козла отпущения. Тем более, Зеленский продолжает требовать войны до последнего украинца и всеобъемлющей помощи от Запада.- К слову о том, что Запад проигрывает эту войну. Есть прогноз, что даже если Россия разгромит украинский режим, то Запад все равно попытается втянуть ее в гонку вооружений или нанести большой урон любым другим способом. Насколько мы к этому готовы?- Конечно, Запад еще не проиграл эту войну. Просто его попытка обрушить Россию оказалась неудачной. Строго говоря, блицкриг на военном, политическом, экономическом и культурном фронте перешел в позиционные бои. Но на Западе всегда есть план Б и план В. У него есть план игры в долгую, чтобы дождаться внутренних потрясений в России.Если Россия сама перейдет в наступление, которое позволит ей деконструировать украинскую государственность, то для Запада это будет более безопасный вариант с точки зрения политики и экономики.Хвост начинает вилять собакой. Украинская тематика начинает серьезно влиять на внутриполитическую борьбу внутри США. Зеленский прямо говорит: "Тот, кто меня будет больше поддерживать, тот и должен победить". А это унизительная история для Вашингтона, который возомнил себя мировым гегемоном.А игра в долгую в расчете на внутреннюю дестабилизацию в России для США более щадящая.Тем более, что сейчас появился новый конфликт, который и Трамп, и Байден могут использовать, чтобы заявить избирателям о своей победе, решив палестинский вопрос военным путем через Израиль или выставив себя в качестве миротворца.С Украиной такого уже не получится в любом случае. Эта тема действительно становится токсичной для внутриполитической борьбы в США. В Вашингтоне не хотят, чтобы хвост вилял собакой.- Что мы должны делать в условиях, когда борьба с Западом не завершится вне зависимости от исхода СВО?- Проявлять бдительность. Не допускать дестабилизации внутри России. Заниматься сплочением общества, усиливать безопасность, увеличивать оборонное производство, освобождать наши русские земли.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

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https://ukraina.ru/20231124/1051308289.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, владимир зеленский, джо байден, сша, выборы, всу, запад, экономика, санкции