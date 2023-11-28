"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина - 28.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231128/1051433405.html
"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина
"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина - 28.11.2023 Украина.ру
"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина
Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
2023-11-28T05:40
2023-11-28T05:40
новости
россия
украина
регионы
новые регионы рф
лнр
днр
сша
референдум
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102882/47/1028824746_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_6a59ce205ef48d7c294ffbe41f8bea7b.jpg
10 лет назад Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в 2014 году просил республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ, рассказал писатель.Он отметил, что референдумы тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных Республик. ВС РФ были приведены в боеготовность именно для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102882/47/1028824746_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_a9db0e7c33b09af9ad6404ed3774b2b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, регионы, новые регионы рф, лнр, днр, сша, референдум, безопасность, владимир путин, многополярный мир, брянская область, курская область, белгородская область
Новости, Россия, Украина, регионы, Новые регионы РФ, ЛНР, ДНР, США, референдум, безопасность, Владимир Путин, многополярный мир, Брянская область, Курская область, Белгородская область

"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина

05:40 28.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДень независимости Украины
День независимости Украины - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
10 лет назад Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в 2014 году просил республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ, рассказал писатель.
Он отметил, что референдумы тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных Республик. ВС РФ были приведены в боеготовность именно для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.
"Что касаемо вопроса безопасности, то тут как раз всё очевидно. Залог безопасности Луганской и Донецкой Республик, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором ныне существует это государство-зомби", - подчеркнул Бобров.
Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 15:53
Андрей Суздальцев: С потерей Авдеевки ВСУ ожидает скорый "Эль-Аламейн", поэтому Пентагон пугает ПольшуЧтобы российская армия двинулась дальше в Центральную Европу, этой Европе надо очень постараться. Украина почти 10 лет выманивала нас на поле боя, сознательно провоцируя, считает политолог Андрей Суздальцев
 
НовостиРоссияУкраинарегионыНовые регионы РФЛНРДНРСШАреферендумбезопасностьВладимир Путинмногополярный мирБрянская областьКурская областьБелгородская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала