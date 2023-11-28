https://ukraina.ru/20231128/1051433405.html

"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина

"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина - 28.11.2023 Украина.ру

"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина

Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров

2023-11-28T05:40

2023-11-28T05:40

2023-11-28T05:40

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10 лет назад Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в 2014 году просил республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ, рассказал писатель.Он отметил, что референдумы тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных Республик. ВС РФ были приведены в боеготовность именно для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231127/1051402791.html

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