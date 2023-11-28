"Государство-зомби": писатель из ЛНР о том, почему с карты должна навсегда исчезнуть такая Украина
Залог безопасности ДНР и ЛНР, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором существует это государство-зомби. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Союза писателей ЛНР, автор книги "Эпоха мертворожденных" Глеб Бобров
10 лет назад Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин в 2014 году просил республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ, рассказал писатель.
Он отметил, что референдумы тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой Народных Республик. ВС РФ были приведены в боеготовность именно для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.
"Что касаемо вопроса безопасности, то тут как раз всё очевидно. Залог безопасности Луганской и Донецкой Республик, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации, — это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором ныне существует это государство-зомби", - подчеркнул Бобров.
Кроме реорганизации Украины необходим слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной. И сейчас Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях, заключил собеседник издания Украина.ру.
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