https://ukraina.ru/20231124/1051256086.html

Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"

Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку" - 24.11.2023 Украина.ру

Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"

В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию

2023-11-24T06:50

2023-11-24T06:50

2023-11-24T06:50

интервью

всу

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Украина.ру продолжает серию публикаций о том, как эти события встретили жители различных украинских регионов, к чему они привели и чего ждать сейчас. На сей раз мы беседуем с Глебом Бобровым, главой Союза писателей ЛНР, автором книги "Эпоха мертворожденных", в котором ему еще в середине 2000х годов удалось спрогнозировать войну в Донбассе- Глеб Леонидович, как лично вы отреагировали на то, что происходило тогда в Киеве, когда начались эти акции протеста в ноябре 2013 года, учитывая, что вы предвидели нечто подобное еще после Оранжевого майдана?- Если со стратегическими прогнозом, у меня вроде бы получается неплохо, то на оперативно-тактическом уровне иногда подводит здравый смысл.Анализируя ситуацию осени 2013 – зимы 2014, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях и сосать оба вымя одновременно, играют в свою обычную игру – просто ставки в этот раз серьёзно задраны.Это вообще такая себе украинская классика – создавать проблемы оппонентам, выторговывая себе те или иные преференции.Никто же в здравом уме не мог предположить, что на этот раз украинские элиты, вдруг, позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, а с началом СВО и вовсе рекрутируют "пересічних українців" та "щирих українок" в камикадзе, волна за волной отправляя их в "мясные" штурмы.Лично для меня точкой невозврата стала Одесская трагедия (2 мая 2014 года, сожжение заживо около 50 противников Майдана - Ред.), а началом полноценной гражданской войны – авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации- (2 июня 2014 года - Ред.) , чему я был прямым свидетелем.- Пыталась ли власть на местах предотвратить разрастание протеста? Как на это реагировали простые луганчане?- Луганские элиты в своём подавляющем большинстве осуществили заветную украинскую мечту: "Нацювати і втiкти". То есть они сбежали отсюда ещё весной 2014, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег.Понятно, что с издержками – недвижимость, заводы-газеты-пароходы, пришлось здесь бросить с теми или иными возможностями удалённого контроля или вообще без оного. Кому-то даже посидеть в украинских тюрьмах довелось, хотя большинство уехало в Россию.Из более-менее заметных представителей областного, как тогда у нас говорили "политикума", на сегодня, в ЛНР остался всего лишь один человек, занимающий сегодня скромное место в одном из вузов Республики.- Я смотрел ваше интервью "Комсомольской правде" от 22 апреля 2014 года, где вы, как мне показалось, не выдвигали радикальных требований об отделении Луганска и не теряли надежду, что можно найти выход из этого кризиса мирным путем. Почему это не удалось?- Гражданская война и последующая СВО была навязана и Украине, и России коллективным Западом.Вспомните, сколько усилий приложил президент России Владимир Путин зимой 2021 года, чтобы избежать прямой военной конфронтации? И даже постановка ядерных сил на боевое дежурство не заставило США и их сателлитов снизить градус агрессии. Что в конце концов и вынудило Россию превентивно начать собственную СВО, не дожидаясь блицкрига против республик Донбасса по лекалам уничтожения Сербской Краины.Точно также в 2014 году и Россия, и Луганск с Донецком не хотели большой крови и делали всё возможное, чтобы война не случилась.Но у Запада были свои планы и, надо признать, они сумели реализовать главный из них – между условно русскими и украинцами легла большая кровь.- Вы упомянули начало боевых действий и авиаудар ВСУ по Луганску. Как вы тогда себя почувствовали? Пытались ли вы вывезти семью? Хотелось ли вам пойти в ополчение хотя бы на правах некоего консультанта, учитывая ваш опыт службы в Афганистане?- Учитывая, что этот удар, повторюсь, произошёл практически у меня на глазах, для меня это был культурный шок. Традиционная для украинской ментальности "впертість" в который раз победила мой здравый смысл и ударом по обладминстрации он буквально "выстрелили себе в ногу".Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела.Выезжать из города я не собирался. Детей эвакуировал вначале в луганскую глубинку, а вывез в Россию уже в конце июля, когда стало прилетать не только по Луганску, но и по городам и поселкам ЛНР.В ополчение идти мне не позволял возраст и здоровье. Что касается медийной и консультативной работы, то тут надо просто понимать условия лета 2014 – отсутствие связи, интернета, воды и света. Или, например, вопрос обеспечения жизненно необходимыми медикаментами. Учитывая, что мне приходилось подниматься на 10-й этаж без лифта – для меня, постинфарктника, этот вопрос тогда нерешаем. Поэтому работать я отправился в РФ, мотаясь между Ростовом-на-Дону и Москвой.Вернулся осенью, а в ноябре 2014 был принят журналистом в создаваемом в те дни Государственном информационном агентстве ЛНР "Луганский Информационный Центр", где тружусь и поныне.- Были ли у нас военные и политические возможности занять ДНР и ЛНР по административным границам до заключения Минских соглашений?- Технически, думаю, да – украинская армия посыпалась после Чернухинско-Дебальцевской операции. Однако если бы это произошло на тот момент, то неминуемо последовал бы военный ответ НАТО – коллективный Запад и сегодня не готов признать стратегическое поражение на украинском поле прокси-битвы с Россией. Уверен, что именно поэтому мы так медленно варим украинскую лягушку в кипятке СВО именно, чтобы не дать прямого повода США кинуть в топку войны новую порцию пересічних поляков, румын и прочих прибалтов.- Насколько я понимаю, вы не верили, что Донбасс может войти в состав России, считая, что он должен быть гирей на ногах Украины, а также не верили, что СВО примет именно такую форму. Почему вы так думали?- Мы говорим с вами об интервью десятилетней давности. Тогда Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент Путин в 2014 просил наши республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ. Их тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой народных республик.В тех условиях ни о каком СВО и речи быть не могло и все эти экзальтированные: "Путин введи войска!", - оставались выпусками пара в маргинальный свисток. Необходимая гуманитарная помощь поступала Белыми КАМАЗами, без неё мы бы не выжили, а российские войска были приведены в боеготовность, как раз для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.За эти без малого 10 лет много чего изменилось. Например, все эти "непереносимые" санкции бумерангом вернулись в лоб заказчику, а Россия, наоборот, впервые в своей истории, обошла Запад по ключевым военным позициям и в качестве форварда уверено ломает однополярный мир, строя новую геополитическую реальность.- Каков ваш прогноз о будущем Луганска? Как его обезопасить и как экономически развить?- Луганск в частности и ЛНР в целом со временем по своему формату станут обычным областным центром и регионом Юга России, вне зависимости от статуса и наименования субъекта Федерации, который мы сохраним в дальнейшем – самой сути это не меняет.Развитие зависит от того, как новый субъект впишется в экономическую модель Федерации и какое он в ней займёт место. У нас многое сохранилось, но и потери за годы существования в составе Незалэжной просто чудовищны. Это я не только о производственной базе, но в первую очередь о людях. Приведу один простой пример…На Луганском тепловозостроительном заводе, где я когда-то имел честь работать, в советское время трудилось свыше 40 тыс. чел. Сегодня в Луганске, уверен, мы не найдём и 40 сварщиков квалификации пятого-шестого разряда.Экстраполируем теперь на инженеров-конструкторов тяжёлого машиностроения: раньше заводской инженерный корпус имел семь этажей да длиной в футбольное поле и за каждым пульманом, в каждом кабинете, на каждом этаже стояли люди. Где они сейчас – вопрос риторический.А еще был нефтехим, со своей Северодонецкой городской агломерацией. Развитый и разнообразный агропром. И конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления – покажет время. Что тут загадывать – работать надо…Что касаемо вопроса безопасности, то тут как раз всё очевидно. Залог безопасности Луганской и Донецкой республик, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации – это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором ныне существует это государство-зомби. Плюс слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной.Как видим, сегодня Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях. Дай Бог в помощь…

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, луганск, лнр, сво, майдан, экономика, сша, польша, запад