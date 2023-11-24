Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку" - 24.11.2023 Украина.ру
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Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"
Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку" - 24.11.2023 Украина.ру
Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"
В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию
2023-11-24T06:50
2023-11-24T06:50
интервью
всу
россия
луганск
лнр
сво
майдан
экономика
сша
польша
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Украина.ру продолжает серию публикаций о том, как эти события встретили жители различных украинских регионов, к чему они привели и чего ждать сейчас. На сей раз мы беседуем с Глебом Бобровым, главой Союза писателей ЛНР, автором книги "Эпоха мертворожденных", в котором ему еще в середине 2000х годов удалось спрогнозировать войну в Донбассе- Глеб Леонидович, как лично вы отреагировали на то, что происходило тогда в Киеве, когда начались эти акции протеста в ноябре 2013 года, учитывая, что вы предвидели нечто подобное еще после Оранжевого майдана?- Если со стратегическими прогнозом, у меня вроде бы получается неплохо, то на оперативно-тактическом уровне иногда подводит здравый смысл.Анализируя ситуацию осени 2013 – зимы 2014, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях и сосать оба вымя одновременно, играют в свою обычную игру – просто ставки в этот раз серьёзно задраны.Это вообще такая себе украинская классика – создавать проблемы оппонентам, выторговывая себе те или иные преференции.Никто же в здравом уме не мог предположить, что на этот раз украинские элиты, вдруг, позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, а с началом СВО и вовсе рекрутируют "пересічних українців" та "щирих українок" в камикадзе, волна за волной отправляя их в "мясные" штурмы.Лично для меня точкой невозврата стала Одесская трагедия (2 мая 2014 года, сожжение заживо около 50 противников Майдана - Ред.), а началом полноценной гражданской войны – авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации- (2 июня 2014 года - Ред.) , чему я был прямым свидетелем.- Пыталась ли власть на местах предотвратить разрастание протеста? Как на это реагировали простые луганчане?- Луганские элиты в своём подавляющем большинстве осуществили заветную украинскую мечту: "Нацювати і втiкти". То есть они сбежали отсюда ещё весной 2014, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег.Понятно, что с издержками – недвижимость, заводы-газеты-пароходы, пришлось здесь бросить с теми или иными возможностями удалённого контроля или вообще без оного. Кому-то даже посидеть в украинских тюрьмах довелось, хотя большинство уехало в Россию.Из более-менее заметных представителей областного, как тогда у нас говорили "политикума", на сегодня, в ЛНР остался всего лишь один человек, занимающий сегодня скромное место в одном из вузов Республики.- Я смотрел ваше интервью "Комсомольской правде" от 22 апреля 2014 года, где вы, как мне показалось, не выдвигали радикальных требований об отделении Луганска и не теряли надежду, что можно найти выход из этого кризиса мирным путем. Почему это не удалось?- Гражданская война и последующая СВО была навязана и Украине, и России коллективным Западом.Вспомните, сколько усилий приложил президент России Владимир Путин зимой 2021 года, чтобы избежать прямой военной конфронтации? И даже постановка ядерных сил на боевое дежурство не заставило США и их сателлитов снизить градус агрессии. Что в конце концов и вынудило Россию превентивно начать собственную СВО, не дожидаясь блицкрига против республик Донбасса по лекалам уничтожения Сербской Краины.Точно также в 2014 году и Россия, и Луганск с Донецком не хотели большой крови и делали всё возможное, чтобы война не случилась.Но у Запада были свои планы и, надо признать, они сумели реализовать главный из них – между условно русскими и украинцами легла большая кровь.- Вы упомянули начало боевых действий и авиаудар ВСУ по Луганску. Как вы тогда себя почувствовали? Пытались ли вы вывезти семью? Хотелось ли вам пойти в ополчение хотя бы на правах некоего консультанта, учитывая ваш опыт службы в Афганистане?- Учитывая, что этот удар, повторюсь, произошёл практически у меня на глазах, для меня это был культурный шок. Традиционная для украинской ментальности "впертість" в который раз победила мой здравый смысл и ударом по обладминстрации он буквально "выстрелили себе в ногу".Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела.Выезжать из города я не собирался. Детей эвакуировал вначале в луганскую глубинку, а вывез в Россию уже в конце июля, когда стало прилетать не только по Луганску, но и по городам и поселкам ЛНР.В ополчение идти мне не позволял возраст и здоровье. Что касается медийной и консультативной работы, то тут надо просто понимать условия лета 2014 – отсутствие связи, интернета, воды и света. Или, например, вопрос обеспечения жизненно необходимыми медикаментами. Учитывая, что мне приходилось подниматься на 10-й этаж без лифта – для меня, постинфарктника, этот вопрос тогда нерешаем. Поэтому работать я отправился в РФ, мотаясь между Ростовом-на-Дону и Москвой.Вернулся осенью, а в ноябре 2014 был принят журналистом в создаваемом в те дни Государственном информационном агентстве ЛНР "Луганский Информационный Центр", где тружусь и поныне.- Были ли у нас военные и политические возможности занять ДНР и ЛНР по административным границам до заключения Минских соглашений?- Технически, думаю, да – украинская армия посыпалась после Чернухинско-Дебальцевской операции. Однако если бы это произошло на тот момент, то неминуемо последовал бы военный ответ НАТО – коллективный Запад и сегодня не готов признать стратегическое поражение на украинском поле прокси-битвы с Россией. Уверен, что именно поэтому мы так медленно варим украинскую лягушку в кипятке СВО именно, чтобы не дать прямого повода США кинуть в топку войны новую порцию пересічних поляков, румын и прочих прибалтов.- Насколько я понимаю, вы не верили, что Донбасс может войти в состав России, считая, что он должен быть гирей на ногах Украины, а также не верили, что СВО примет именно такую форму. Почему вы так думали?- Мы говорим с вами об интервью десятилетней давности. Тогда Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент Путин в 2014 просил наши республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ. Их тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой народных республик.В тех условиях ни о каком СВО и речи быть не могло и все эти экзальтированные: "Путин введи войска!", - оставались выпусками пара в маргинальный свисток. Необходимая гуманитарная помощь поступала Белыми КАМАЗами, без неё мы бы не выжили, а российские войска были приведены в боеготовность, как раз для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.За эти без малого 10 лет много чего изменилось. Например, все эти "непереносимые" санкции бумерангом вернулись в лоб заказчику, а Россия, наоборот, впервые в своей истории, обошла Запад по ключевым военным позициям и в качестве форварда уверено ломает однополярный мир, строя новую геополитическую реальность.- Каков ваш прогноз о будущем Луганска? Как его обезопасить и как экономически развить?- Луганск в частности и ЛНР в целом со временем по своему формату станут обычным областным центром и регионом Юга России, вне зависимости от статуса и наименования субъекта Федерации, который мы сохраним в дальнейшем – самой сути это не меняет.Развитие зависит от того, как новый субъект впишется в экономическую модель Федерации и какое он в ней займёт место. У нас многое сохранилось, но и потери за годы существования в составе Незалэжной просто чудовищны. Это я не только о производственной базе, но в первую очередь о людях. Приведу один простой пример…На Луганском тепловозостроительном заводе, где я когда-то имел честь работать, в советское время трудилось свыше 40 тыс. чел. Сегодня в Луганске, уверен, мы не найдём и 40 сварщиков квалификации пятого-шестого разряда.Экстраполируем теперь на инженеров-конструкторов тяжёлого машиностроения: раньше заводской инженерный корпус имел семь этажей да длиной в футбольное поле и за каждым пульманом, в каждом кабинете, на каждом этаже стояли люди. Где они сейчас – вопрос риторический.А еще был нефтехим, со своей Северодонецкой городской агломерацией. Развитый и разнообразный агропром. И конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления – покажет время. Что тут загадывать – работать надо…Что касаемо вопроса безопасности, то тут как раз всё очевидно. Залог безопасности Луганской и Донецкой республик, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации – это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором ныне существует это государство-зомби. Плюс слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной.Как видим, сегодня Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях. Дай Бог в помощь…
https://ukraina.ru/20231116/1051046361.html
https://ukraina.ru/20231122/1051215788.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, россия, луганск, лнр, сво, майдан, экономика, сша, польша, запад
Интервью, ВСУ, Россия, Луганск, ЛНР, СВО, Майдан, экономика, США, Польша, Запад

Глеб Бобров: После Майдана Россия и Луганск "варят" ВСУ в кипятке СВО и отбирают у США польскую "дубинку"

06:50 24.11.2023
 
© из личного архиваГлеб Бобров интервью
Глеб Бобров интервью
© из личного архива
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию
Украина.ру продолжает серию публикаций о том, как эти события встретили жители различных украинских регионов, к чему они привели и чего ждать сейчас. На сей раз мы беседуем с Глебом Бобровым, главой Союза писателей ЛНР, автором книги "Эпоха мертворожденных", в котором ему еще в середине 2000х годов удалось спрогнозировать войну в Донбассе
- Глеб Леонидович, как лично вы отреагировали на то, что происходило тогда в Киеве, когда начались эти акции протеста в ноябре 2013 года, учитывая, что вы предвидели нечто подобное еще после Оранжевого майдана?
- Если со стратегическими прогнозом, у меня вроде бы получается неплохо, то на оперативно-тактическом уровне иногда подводит здравый смысл.
Глеб Бобров интервью
16 ноября, 05:43
Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей СВО России на Украине — это новая Великая Отечественная война, в которой мы не имеем права проиграть. Дело не в том, что нас потомки не простят. У нас просто потомков не будет. Запад — вымирающая цивилизация. И всех эти 50 гендерных отличия они хотят принести в Россию
Анализируя ситуацию осени 2013 – зимы 2014, я исходил из того, что украинские элиты, традиционно привыкшие сидеть на двух стульях и сосать оба вымя одновременно, играют в свою обычную игру – просто ставки в этот раз серьёзно задраны.
Это вообще такая себе украинская классика – создавать проблемы оппонентам, выторговывая себе те или иные преференции.
Никто же в здравом уме не мог предположить, что на этот раз украинские элиты, вдруг, позволят коллективному Западу превратить собственную страну в торпеду, кинув государство в топку гражданской войны, а с началом СВО и вовсе рекрутируют "пересічних українців" та "щирих українок" в камикадзе, волна за волной отправляя их в "мясные" штурмы.
Лично для меня точкой невозврата стала Одесская трагедия (2 мая 2014 года, сожжение заживо около 50 противников Майдана - Ред.), а началом полноценной гражданской войны – авиаудар украинского штурмовика по зданию Луганской областной государственной администрации- (2 июня 2014 года - Ред.) , чему я был прямым свидетелем.
- Пыталась ли власть на местах предотвратить разрастание протеста? Как на это реагировали простые луганчане?
- Луганские элиты в своём подавляющем большинстве осуществили заветную украинскую мечту: "Нацювати і втiкти". То есть они сбежали отсюда ещё весной 2014, утащив с собой всё наворованное и заработанное, то есть честно отжатое у государства и бывших коллег.
Понятно, что с издержками – недвижимость, заводы-газеты-пароходы, пришлось здесь бросить с теми или иными возможностями удалённого контроля или вообще без оного. Кому-то даже посидеть в украинских тюрьмах довелось, хотя большинство уехало в Россию.
Из более-менее заметных представителей областного, как тогда у нас говорили "политикума", на сегодня, в ЛНР остался всего лишь один человек, занимающий сегодня скромное место в одном из вузов Республики.
- Я смотрел ваше интервью "Комсомольской правде" от 22 апреля 2014 года, где вы, как мне показалось, не выдвигали радикальных требований об отделении Луганска и не теряли надежду, что можно найти выход из этого кризиса мирным путем. Почему это не удалось?
- Гражданская война и последующая СВО была навязана и Украине, и России коллективным Западом.
Вспомните, сколько усилий приложил президент России Владимир Путин зимой 2021 года, чтобы избежать прямой военной конфронтации? И даже постановка ядерных сил на боевое дежурство не заставило США и их сателлитов снизить градус агрессии. Что в конце концов и вынудило Россию превентивно начать собственную СВО, не дожидаясь блицкрига против республик Донбасса по лекалам уничтожения Сербской Краины.
Точно также в 2014 году и Россия, и Луганск с Донецком не хотели большой крови и делали всё возможное, чтобы война не случилась.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 04:22
Лариса Шеслер: Майдан оставил Николаев без кораблей, воды и людей, но Россия превратит его в жемчужинуВ ноябре 2013 года в центре Киева начались акции протеста в ответ на решение властей во главе с Виктором Януковичем приостановить евроинтеграцию
Но у Запада были свои планы и, надо признать, они сумели реализовать главный из них – между условно русскими и украинцами легла большая кровь.
- Вы упомянули начало боевых действий и авиаудар ВСУ по Луганску. Как вы тогда себя почувствовали? Пытались ли вы вывезти семью? Хотелось ли вам пойти в ополчение хотя бы на правах некоего консультанта, учитывая ваш опыт службы в Афганистане?
- Учитывая, что этот удар, повторюсь, произошёл практически у меня на глазах, для меня это был культурный шок. Традиционная для украинской ментальности "впертість" в который раз победила мой здравый смысл и ударом по обладминстрации он буквально "выстрелили себе в ногу".
Сегодня мы наблюдаем терминальную стадию гангрены, ставшую результатом того самого выстрела.
Выезжать из города я не собирался. Детей эвакуировал вначале в луганскую глубинку, а вывез в Россию уже в конце июля, когда стало прилетать не только по Луганску, но и по городам и поселкам ЛНР.
В ополчение идти мне не позволял возраст и здоровье. Что касается медийной и консультативной работы, то тут надо просто понимать условия лета 2014 – отсутствие связи, интернета, воды и света. Или, например, вопрос обеспечения жизненно необходимыми медикаментами. Учитывая, что мне приходилось подниматься на 10-й этаж без лифта – для меня, постинфарктника, этот вопрос тогда нерешаем. Поэтому работать я отправился в РФ, мотаясь между Ростовом-на-Дону и Москвой.
Вернулся осенью, а в ноябре 2014 был принят журналистом в создаваемом в те дни Государственном информационном агентстве ЛНР "Луганский Информационный Центр", где тружусь и поныне.
- Были ли у нас военные и политические возможности занять ДНР и ЛНР по административным границам до заключения Минских соглашений?
- Технически, думаю, да – украинская армия посыпалась после Чернухинско-Дебальцевской операции. Однако если бы это произошло на тот момент, то неминуемо последовал бы военный ответ НАТО – коллективный Запад и сегодня не готов признать стратегическое поражение на украинском поле прокси-битвы с Россией. Уверен, что именно поэтому мы так медленно варим украинскую лягушку в кипятке СВО именно, чтобы не дать прямого повода США кинуть в топку войны новую порцию пересічних поляков, румын и прочих прибалтов.
- Насколько я понимаю, вы не верили, что Донбасс может войти в состав России, считая, что он должен быть гирей на ногах Украины, а также не верили, что СВО примет именно такую форму. Почему вы так думали?
- Мы говорим с вами об интервью десятилетней давности. Тогда Россия не имела технической возможности принять Донбасс в свой состав. Именно поэтому президент Путин в 2014 просил наши республики не проводить референдумы о вступлении в состав РФ. Их тогда провели компромиссно и провозгласили создание Луганской и Донецкой народных республик.
Александр Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 06:17
Александр Васильев: Одесса уже 10 лет защищает Россию, но для ее спасения нельзя просто разгромить ВСУВо вторник, 21 ноября, ровно десять лет, как на Украине начался так называемый Евромайдан, завершившийся госпереворотом.
В тех условиях ни о каком СВО и речи быть не могло и все эти экзальтированные: "Путин введи войска!", - оставались выпусками пара в маргинальный свисток. Необходимая гуманитарная помощь поступала Белыми КАМАЗами, без неё мы бы не выжили, а российские войска были приведены в боеготовность, как раз для того, чтобы Запад не ввёл экспедиционные корпуса со своей стороны.
За эти без малого 10 лет много чего изменилось. Например, все эти "непереносимые" санкции бумерангом вернулись в лоб заказчику, а Россия, наоборот, впервые в своей истории, обошла Запад по ключевым военным позициям и в качестве форварда уверено ломает однополярный мир, строя новую геополитическую реальность.
- Каков ваш прогноз о будущем Луганска? Как его обезопасить и как экономически развить?
- Луганск в частности и ЛНР в целом со временем по своему формату станут обычным областным центром и регионом Юга России, вне зависимости от статуса и наименования субъекта Федерации, который мы сохраним в дальнейшем – самой сути это не меняет.
Развитие зависит от того, как новый субъект впишется в экономическую модель Федерации и какое он в ней займёт место. У нас многое сохранилось, но и потери за годы существования в составе Незалэжной просто чудовищны. Это я не только о производственной базе, но в первую очередь о людях. Приведу один простой пример…
На Луганском тепловозостроительном заводе, где я когда-то имел честь работать, в советское время трудилось свыше 40 тыс. чел. Сегодня в Луганске, уверен, мы не найдём и 40 сварщиков квалификации пятого-шестого разряда.
Экстраполируем теперь на инженеров-конструкторов тяжёлого машиностроения: раньше заводской инженерный корпус имел семь этажей да длиной в футбольное поле и за каждым пульманом, в каждом кабинете, на каждом этаже стояли люди. Где они сейчас – вопрос риторический.
Дмитрий Ефимов интервью
17 ноября, 09:42
Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец Новую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, а также ее месседж России и миру в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
А еще был нефтехим, со своей Северодонецкой городской агломерацией. Развитый и разнообразный агропром. И конечно же угольная промышленность. Что и как удастся восстановить, отстроить и создать новые производства и направления – покажет время. Что тут загадывать – работать надо…
Что касаемо вопроса безопасности, то тут как раз всё очевидно. Залог безопасности Луганской и Донецкой республик, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской областей, равно как и всех остальных субъектов Российской Федерации – это отсутствие Украины на карте мира в том формате, в котором ныне существует это государство-зомби. Плюс слом однополярного мира с гегемонией США и его евроатлантической дубиной.
Как видим, сегодня Россия вдумчиво и последовательно работает в обоих этих направлениях. Дай Бог в помощь…
 
ИнтервьюВСУРоссияЛуганскЛНРСВОМайданэкономикаСШАПольшаЗапад
 
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