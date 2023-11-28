"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России
После вхождения в состав РФ в Херсонской области качественно поменялась инфраструктура и быт местных жителей. При этом регион расположен близко к фронту и постоянно страдает от обстрелов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
По сравнению с Крымом Херсонская область намного ближе к фронту и там намного опаснее. Хотя на полуострове тоже ощущается давление из-за боевых действий. ВСУ также постоянно пытаются наносить удары по различным объектам, рассказал политолог.
Но если жители Крыма воспринимают обстрелы больше как экстрим, то жители Херсонской области испытывают их на себе постоянно. В воздухе ощущается, что в нескольких десятках километров от тебя идет настоящая война, добавил он.
"Я бывал в Херсонской области еще в 2013 году до государственного переворота. Людей стало меньше. Но регион задышал. Меняется инфраструктура. Меняется качества быта. Строятся дороги. Больницы стали похожи на больницы. В Геническе стали фасады зданий красить. Это просто разрыв шаблонов", - отметил Кочетков.
При этом украинская пропаганда сейчас преподносят фотографии с изменениями в Херсонской области таким образом, будто это все - заслуги Киева. Россия действительно дала этим людям надежду, а не иллюзорные мечты в стиле украинских "кружевных трусиков" на Майдане, заключил собеседник издания.
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