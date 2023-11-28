https://ukraina.ru/20231128/1051371006.html

"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России

"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России - 28.11.2023 Украина.ру

"Разрыв шаблонов": политолог о том, чем живут жители Херсонщины и как изменился их быт в составе России

После вхождения в состав РФ в Херсонской области качественно поменялась инфраструктура и быт местных жителей. При этом регион расположен близко к фронту и постоянно страдает от обстрелов ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-11-28T04:00

2023-11-28T04:00

2023-11-28T04:00

новости

херсон

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россия

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обстрелы

война

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По сравнению с Крымом Херсонская область намного ближе к фронту и там намного опаснее. Хотя на полуострове тоже ощущается давление из-за боевых действий. ВСУ также постоянно пытаются наносить удары по различным объектам, рассказал политолог.Но если жители Крыма воспринимают обстрелы больше как экстрим, то жители Херсонской области испытывают их на себе постоянно. В воздухе ощущается, что в нескольких десятках километров от тебя идет настоящая война, добавил он.При этом украинская пропаганда сейчас преподносят фотографии с изменениями в Херсонской области таким образом, будто это все - заслуги Киева. Россия действительно дала этим людям надежду, а не иллюзорные мечты в стиле украинских "кружевных трусиков" на Майдане, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231125/1051327703.html

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новости, херсон, новые регионы рф, россия, жители, крым, дороги, сво, обстрелы, война, больница