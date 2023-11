https://ukraina.ru/20231125/1051328437.html

Мемы времен украинского Евромайдана: идеи и мифы, которые привели к трагедии

Мемы времен противостояния украинского Майдана и Антимайдана уже история, но по ним эту историю можно изучать. Редакция Украина.ру, многие из членов которой были непосредственными участниками и свидетелями этого противостояния, вспомнила те из них, которые больше всего запомнились.

Мемы могут быть остроумными и смешными, хотя бы кому-то, но тема трагичная, тем более, когда смотришь на нее сейчас, спустя 10 лет. Такими и получились воспоминания редакции — трагикомичными.Мемы, появившиеся и созданные в ходе событий начала украинского кризиса (конец 2013 г. — начало 2014 г.), становились частью информационной войны и активными инструментами борьбы за общественное сознание. Часто мемы и идеи не отражали взгляды всех представителей той или иной стороны. Но за счет того, что они были на грани фола, несли негативные коннотации или даже представляли язык ненависти (прямо либо приобретали маркер "хейтспич" в процессе использования), они, безусловно, сыграли свою роль в социальном расколе — и в его отражении, и в углублении, и в формировании новых социальных мифов. Так или иначе они — свидетельство эпохи.Мемы об участниках противостоянияПервая группа мемов об участниках противостояния — людях, организациях и сторонах конфликта, как представителях власти, так и обывателях.Главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов, работавший в то время на Украине, вспоминает, как к у него в студии в Киеве проходили дебаты — диалог, который тогда еще был возможен: В народе быстро появились названия и для сторонников, и для противников Евроинтеграции. Сторонники Майдана, по мере нарастания эскалации, в названиях оппонентов прошли путь от "онижедетей", "мирных мытингувальников", "кастрюлек", "свидомых", "бандугэтей", "дочерей офицера" к "майдаунам", "киберсотне", "правосекам", "псам", "нацикам" и "укропам". Их правительство после госпереворота чаще всего именовалось "хунтой". Антимайдан же по мере развития событий от "антимайданщиков", "беркутят", "титушек" превратился в "сепаров", "ватников" и "колорадов". Представителей старой власти противники называли "злочинна влада" или "злочинна панда".Мемы про "кастрюлек", "ватников", "укропов" и "колорадов", несмотря не то, что часть из них были вторично освоены как самоназвание своей группы, являются примерами "расчеловечивания" противника как элемента информационной войны. Номинация противника неодушевленным предметом или животным способствует представлению о нем как о не-человеке и соответственно подсознательно позволяет не применять в отношении него общепринятые социальные нормы и гуманизм."Онижедети" (или "Анижедети") — интернет-мем, появившийся в конце 2013 года в период событий Евромайдана, подразумевающий как вовлечённость молодых людей в общественные беспорядки и протесты, так и иронию в отношении оправдания боевиков, которые часто участвовали в событиях вместо мирных подростов. Автором мема является экс-представительница Партии Регионов Инна Богословская, которая после разгона в ночь с 29 на 30 ноября "Беркутом" палаточного городка активистов Евромайдана на площади Независимости в Киеве возмущенно выступила перед СМИ: "Как вы посмели их трогать? Они же дети".Обозреватель Украина.ру Владимир Скачко вспоминает: "Мирнімитінгувальники" (с укр. — мирные митингующие) — мем, употребляющийся иронично, часто в отношении людей, вооруженных битами, арматурой, камнями, "коктейлями Молотова". Происходит от утверждения сторонников Майдана, что они проводят мирный протест. Однако, во всех городах противостояния Майдана и Антимайдана появлялось вооруженное крыло ультраправых, устраивавшее стычки с сотрудниками МВД, захваты органов власти и прочие беспорядки.Журналист Александр Чаленко вспомнил мемы про "кастрюлек" и "скакунов". Мем про "кастрюлек" появился после того, как некоторые из участников Майдана стали надевать на голову кастрюли в знак протеста против законов 16 января 2014 года, принятые Верховной радой Украины. Согласно новым законам, запрещалось ношение масок, балаклав и касок во время участия в митингах и каралось штрафом или арестом на 15 суток. "Скакуны" — прозвище ультраправой молодежи Майдана, прыгавшее под кричалки "Хто не скаче — той москаль"."Крымчанка — дочь офицера" — мем, появившийся раньше, чем понятие "ботоферма". Стал вирусным в марте 2014 года после прославившегося в YouTube комментария, оставленного под видео о тогдашней ситуации в Крыму. Кроме излишних деталей, которые, видимо, должны были добавить правдоподобности реплике, ирония в том, что комментарий был оставлен пользователем с мужскими именем, но написан от лица женщины: "Поверьте!!! Я сама Крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте, - у нас не все так однозначно... Никто не хочет отделения!!!""Диванная сотня" — название сторонников Евромайдана, не принимавших в противостоянии непосредственного участия и следивших за ними в интернете и СМИ. В последствии название и самоназвание украинских ботов и кибервойск. В этом меме также есть антигуманистичная составляющая, он создан как ироничная калька с "Небесной сотни" — погибших на Майдане сторонников ЕС."Титушки" — мем, первоначально обозначавший молодых людей спортивного телосложения, которые нанимались властями для организации силовых провокаций, акций с применением физической силы, в результате которых милиция формально имела законный повод для расправы с митингующими. Позднее сторонники Евромайдана стали использовать это слово для именования всех участников Антимайдана и противников евроинтеграции.Мем "титушки" произошел от фамилии спортсмена Вадима Титушко, который за полгода до Майдана напал на журналистов. Обозреватель Украина.ру Василий Стоякин объясняет: Интересно то, что, как было установлено в суде над Вадимом Титушко, нанимали его в мае 2013 года на самом деле для охраны митингов оппозиции правительству Януковича. По словам Стоякина, на путь исправления после условного срока Вадим не встал: "Мальчик пошел правильным путем, потом его ловили пару раз за разбои. Сейчас на фронте воюет, если жив".Правительство Януковича и Азарова с подачи сторонников Майдана стали называть "злочинна влада" (с укр. — "преступная власть") или "злочинна панда". Один из главных лозунгов Майдана был "Банду геть!" (с укр. — Банду долой!), который намекал на криминальное прошлое некоторых членов правительства и трансформировался в "Панду геть!" по созвучности. А "злочинна панда" — творческое сращение "злочинна влада" и "банду геть!"Владимир Скачко говорит, что "злочинна панда" — это единственный мем, который он использовал и использует до сих пор, потому что он очень точный. Некоторые члены редакции вспомнили личные прозвища некоторых из членов нового правительства, пришедшего к власти после Майдана."Кровавый пастор" — прозвище Александра Турчинова, после переворота исполнявшего обязанности президента Украины. Турчинов был диаконом баптистской церкви, а эпитет "кровавый" получил в 2014 году, после того как украинская армия по его приказу начала военные действия в Донбассе."Куля в лоб" — любимый мем шеф-редактора Украина.ру Захара Виноградова, прозвище ставшего в результате Майдана премьер-министром Украины Арсения Яценюка и символ невыполненных обещаний. Мем приклеился к Яценюку после его выступления на Майдане 22 января 2014 года, когда он, пытаясь добавить в свой образ не свойственной ему агрессии, выдвинул ультиматум властям с требованием прекращения силовых действий и сказал: "Завтра підем уперед — якщо куля в лоб, то куля в лоб" ("Завтра пойдем вперед — если пуля в лоб, то пуля в лоб").Мемы о событиях и артефактахВторая группа мемов — мемы про понятия, артефакты и события времен Майдана. Самые яркие примеры:"Золотой батон" — символ коррупции и разграбления страны ради обогащения. После бегства Виктора Януковича из Украины в его резиденции было найдено позолоченное пресс-папье весом два килограмма в виде батона. Сторонники Майдана считали его цельным слитком золота. Кстати, резиденцию "Межигорье", площадью 105 га, противники президента Украины Виктора Януковича называли "Мегажирье"."Печеньки Нуланд" (или "печеньки Госдепа") — мем, обозначающий предательство или измену общим интересам ради сиюминутной выгоды, особенно в пользу интересов Запада. 11 декабря 2013 года во время событий на Майдане митингующих посетили официальный представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джефри Пайетт. В процессе посещения Пайетт нёс пакет с продуктами, а Нуланд из пакета раздавала их протестующим. Там было не только печенье, но и другие продукты — сэндвичи, булочки и пирожки, да и продукты на Майдане раздавали многие и не только сторонникам Майдана, но в историю вошли именно эти "печеньки". Вероятно, могла быть аллюзия к Мальчишу-Плохишу из "Сказки о Военной Тайне", который получил "целую корзину печенья" за предательство.По некоторым оценкам на Майдане митингующих вводили в трансоподобное состояние постоянными пениями (в том числе гимна Украины) и кричалками. Василий Стоякин считает, что со времен Майдана не только выражение "спивати гимна" (с укр. — петь гимн) стало мемом-действием, но и сама привычка.Отдельная подгруппа мемов связана с "азиривкой" (укр. — "азірівка") — шуточным диалектом, который возник на основе высказываний и оговорок бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в связи с его неважным владением украинским языком.Сюда можно отнести и высказывание "Астанавитесь!", хоть его автор и не Азаров, а Янукович. Василий Стоякин вспомнил про "бимбу у вагини" (с укр. — бомба в вагоне): На самом деле, авторство мема похоже принадлежит народу — поклонникам "азиривки". Возможно, у экс-премьера были отдельные оговорки про "пасажирські вагіни" (с укр. — пассажирские вагоны) и "бімбу".Примером мема-события может быть "звиряче побиття" (с укр. — зверское избиение). Первоначально относилось к тому же разгону сторонников Майдана ("анижедетей"), позже приобрело ироническую окраску и стало обозначать манипуляцию провокатора, который хочет представить себя как жертву.Другое событие, нашедшее отражения в мемах, — "ленинопад", т.е. массовый снос, демонтаж и повреждения памятников Ленину. Во время протестов только угрозы майдановцев снести памятники были часто поводом для противостояния с Антимайданом.Лозунги и девизыТретьей большой группой мемов можно назвать мемы-лозунги, девизы и идеи.Большая часть редакции одним из первых вспомнила мем "хочу кружевные трусики и в ЕС"."Хочу кружевные трусики и в ЕС" — лозунг, получивший вирусное распространение после публикации фотографии участницы Евромайдана с таким плакатом осенью 2013 года. Лозунг написан то ли на суржике, то ли на Азировке, высмеивался Антимайданом из-за его наивности, несоответствия нормам украинского языка и того, что был основан на фейке. Полностью лозунг звучал так: "Я девочка! Я не хочу в ТС! Я хочу кружевные трусікі і ЕС!" Надпись на плакате была основана на слухах о том, что новые нормы Таможенного Союза лишают российских и белорусских женщин кружевного белья.Журналистка Мария Лихограй шутит: Главный редактор Украина.ру Искандер Хисамов удивляется, что народ на Украине в то время так легко повелся на достаточно примитивный вброс: "Хто не скаче — той москаль" — лозунг-кричалка праворадикалов на Майдане. Шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов рассказывает, что лично видел такую молодежь в 2013-2014 годах. Один из тезисов украинской пропаганды, что на Майдане начали звучать лозунги "москаляку на гилляку" и "кто не скачет — тот москаль" уже после того, как Россия пришла в Крым.Участница Антимайдана в Днепропетровске Мария Лихограй неоднократно слышала лозунг "Москалей на ножи".Особенно показательна в свете двух последних лозунгов история мема "Где вы видели бандеровцев?" Это утверждение широко распространялось сторонниками Майдана в ответ на обвинения в правом радикализме. Действительно, часть сторонников Евроинтеграции не была приверженцами правых идей и, поддавшись массированной пропаганде, присоединилась к протестам в надежде на лучшее будущее. Некоторое время евроромантики могли не замечать поклонников Бандеры, участие в протестах силового праворадикального крыла и говорить, что СУГС — это просто такой лозунг. Но по прошествии 10 лет, когда именем Бандеры называют улицы, по которым идут факельные шествия, а боевики ОУН-УПА* приравнены к ветеранам ВОВ, оказывается, что Антимайдан был прав.Обозревателю Павлу Волкову запомнились пророческие мемы о гражданской войне после переворота и мемы времен Русской Весны "кто последний из Украины, того и долги" или "выключите свет". Это отчасти сбылось, хотя, кому достанутся все увеличивающиеся долги, все еще интрига.Во время кризиса 2013-2014 года противоборствующие стороны часто использовали вирусные аватарки для обозначения своей позиции. Сторонники Майдана массово устанавливали в соцсетях "Keep calm and stand for Ukraine" (с англ. — "Сохраняй спокойствие и борись за Украину") или более провокационное "Удалитесь у меня из друзей те мрази, кто за Януковича". Возможно, это было манипулятивным приемом для усиления противостояния и общественного раскола, ведь Антимайдан не был просто за Януковича. Антимайдан в широком смысле выступал против госпереворота и вмешательства Запада во внутренние дела Украины, против правого радикализма и за равные права для всех граждан.Журналист Павел Волков, участник запорожского Антимайдана, вспоминает, что как раз об этом уже в 2020 году ему случилось иметь продолжительное интервью с экс-майдановцем и сотрудником института Национальной памяти Украины. Он долго расспрашивал Волкова о мотивах участия в Антимайдане, все спрашивал, почему же они были за Януковича, как могли выступать за коррупцию.Правый активист уверенно сказал, что "за геев" они тоже точно не были. Потом услышав развернутый ответ о мотивах участия в противостоянии и подумав, парень удивленно протянул: "Так, это что, получается, что Вы тоже хотели Украине светлого будущего и мы с Вами были за одно и то же?"* Запрещенная в РФ экстремистская организация

