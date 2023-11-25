Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Минобороны РФ весьма осторожно подходит к освещению событий в зоне СВО. Большое количество разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Информационная пропаганда на Украине поставлена на государственные рельсы, этим занимаются официальные лица. Но такая политика привела к значительным тупикам для украинского общества и "похмелью" после завышенных ожиданий от "контрнаступа", добавил он.
"Кстати, не дай бог мы скатимся до уровня Украины, которая каждый день летом сообщала, как ВСУ продвинулись на 200 метров. Потому что потом начнутся претензии, "почему мы это взяли, а вот это не взяли?", - подчеркнул Скоробогатый.
Минобороны РФ очень осторожно подходит к освещению каких-либо операций. Потому что такие операции не предполагают большого числе победных реляций, когда каждый день можно сообщать о занятом населенном пункте, добавил он.
Большое количество разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, указал собеседник Украина.ру.
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