https://ukraina.ru/20231125/1051307837.html

Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"

Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог" - 25.11.2023 Украина.ру

Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"

Минобороны РФ весьма осторожно подходит к освещению событий в зоне СВО. Большое количество разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-25T05:00

2023-11-25T05:00

2023-11-25T05:00

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Информационная пропаганда на Украине поставлена на государственные рельсы, этим занимаются официальные лица. Но такая политика привела к значительным тупикам для украинского общества и "похмелью" после завышенных ожиданий от "контрнаступа", добавил он.Минобороны РФ очень осторожно подходит к освещению каких-либо операций. Потому что такие операции не предполагают большого числе победных реляций, когда каждый день можно сообщать о занятом населенном пункте, добавил он.Большое количество разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Чем меньше сведений попадает в публичное пространство, тем лучше для сохранности войск, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231124/1051294098.html

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новости, вс рф, всу, информация, россия, украина, минобороны рф, наступление, сми, украинские сми