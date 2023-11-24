https://ukraina.ru/20231124/1051311429.html

На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов

На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов - 24.11.2023 Украина.ру

На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов

Силовики провели проверку с целью выявления нелегалов, а заодно нашли и уклонистов, сообщает Readovka

2023-11-24T13:48

2023-11-24T13:48

2023-11-24T13:48

новости

россия

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103191/45/1031914506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e690201d6a9aeb2c68637068283f2607.jpg.webp

Рейд на складе Wildberries "Ягодки" в Электростали состоялся ранним утром 24 ноября. Целью прибывших сотрудников ОМОН были нелегальные мигранты. Силовики проверили документы у сотрудников, но достигнута ли была поставленная цель, не сообщается.При этом заявляется о выявлении в ходе рейда уклонистов от призыва на службу.Предположительно, полномасштабную проверку спровоцировала недавняя драка рабочих на складе Wildberries ― тогда два мигранта сцепились после спора о товарах. Однако это не первый "ягодный" рейд ― силовики и ранее проводили несколько операций по выявлению нелегалов на объектах компании.

https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, уклонисты