На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов - 24.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231124/1051311429.html
На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов
На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов - 24.11.2023 Украина.ру
На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов
Силовики провели проверку с целью выявления нелегалов, а заодно нашли и уклонистов, сообщает Readovka
2023-11-24T13:48
2023-11-24T13:48
новости
россия
уклонисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103191/45/1031914506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e690201d6a9aeb2c68637068283f2607.jpg.webp
Рейд на складе Wildberries "Ягодки" в Электростали состоялся ранним утром 24 ноября. Целью прибывших сотрудников ОМОН были нелегальные мигранты. Силовики проверили документы у сотрудников, но достигнута ли была поставленная цель, не сообщается.При этом заявляется о выявлении в ходе рейда уклонистов от призыва на службу.Предположительно, полномасштабную проверку спровоцировала недавняя драка рабочих на складе Wildberries ― тогда два мигранта сцепились после спора о товарах. Однако это не первый "ягодный" рейд ― силовики и ранее проводили несколько операций по выявлению нелегалов на объектах компании.
https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103191/45/1031914506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ded64ef40fe39d582ff3a71571af12e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, уклонисты
Новости, Россия, уклонисты

На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов

13:48 24.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВладелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России
Владелица интернет-магазина Wildberries Т. Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Силовики провели проверку с целью выявления нелегалов, а заодно нашли и уклонистов, сообщает Readovka
Рейд на складе Wildberries "Ягодки" в Электростали состоялся ранним утром 24 ноября. Целью прибывших сотрудников ОМОН были нелегальные мигранты. Силовики проверили документы у сотрудников, но достигнута ли была поставленная цель, не сообщается.
При этом заявляется о выявлении в ходе рейда уклонистов от призыва на службу.

"Автобусным туром в отделения полиции отправились 135 обладателей паспорта РФ, которые подозреваются в уклонении от службы в армии", - сообщает источник Readovka.

Предположительно, полномасштабную проверку спровоцировала недавняя драка рабочих на складе Wildberries ― тогда два мигранта сцепились после спора о товарах. Однако это не первый "ягодный" рейд ― силовики и ранее проводили несколько операций по выявлению нелегалов на объектах компании.
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
22 ноября, 21:18
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с УкраиныОчередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
 
НовостиРоссияуклонисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Грег Вайнер: Если Пентагон узнает, кто виноват в провале "контрнаступа", ВСУ могут получить F-16
15:11Граница со Словакией разблокирована – Госпогранслужба Украины
14:55Волонтёры из новых субъектов России. Как проходит исторический слёт "Это Родина моя!"
14:36Песков высказался о железном занавесе на российских границах
14:35Мишель прочитал письмо Орбана по Украине и перестал смеяться
14:22Исчезающая Украина. Польша готовится к схватке за украинцев с Германией
14:13СК России найдет тех, кто на Украине приговорил к срокам депутатов Госдумы
14:10Польские собаки получат воинские звания
13:48На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов
13:46"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20
13:44Сегодня закрытие границ, а дальше - открытая война? Бекман о действиях Финляндии
13:44Бывший мэр Керчи после реабилитации возвращается в СВО
13:43Кремль обеспокоен движением НАТО к российским границам
13:30Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным
13:28Песков рассказал о постоянном давлении на Сербию
13:28Качиньский обвинил ЕС в попытке уничтожить государство Польша
13:27Александр Полищук: Армии отвинтили календарь, поэтому Россия разгромит ВСУ без "Ржева" и нового "Жукова"
13:19Экс-председателя Фонда госимущества Украины подозревают в "отмывании" 10 млрд грн
13:18Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву
13:00Задержание в Феодосии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноября
Лента новостейМолния