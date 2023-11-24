На складе Wildberries в Подмосковье прятались 135 уклонистов
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Силовики провели проверку с целью выявления нелегалов, а заодно нашли и уклонистов, сообщает Readovka
Рейд на складе Wildberries "Ягодки" в Электростали состоялся ранним утром 24 ноября. Целью прибывших сотрудников ОМОН были нелегальные мигранты. Силовики проверили документы у сотрудников, но достигнута ли была поставленная цель, не сообщается.
При этом заявляется о выявлении в ходе рейда уклонистов от призыва на службу.
"Автобусным туром в отделения полиции отправились 135 обладателей паспорта РФ, которые подозреваются в уклонении от службы в армии", - сообщает источник Readovka.
Предположительно, полномасштабную проверку спровоцировала недавняя драка рабочих на складе Wildberries ― тогда два мигранта сцепились после спора о товарах. Однако это не первый "ягодный" рейд ― силовики и ранее проводили несколько операций по выявлению нелегалов на объектах компании.