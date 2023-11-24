"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20 - 24.11.2023 Украина.ру
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"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20
"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20 - 24.11.2023 Украина.ру
"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20
Позиции лидеров G20 по Украине разнятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-11-24T13:46
2023-11-24T13:46
новости
россия
дмитрий песков
владимир путин
g20
украина
ес
усталость
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Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать итоги саммита G20.Российский лидер впервые после начала cпецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Владимир Путин прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине."Война на Украине не может не потрясать, но переворот на Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" – сказал Путин.Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.
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новости, россия, дмитрий песков, владимир путин, g20, украина, ес, усталость
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, G20, Украина, ЕС, усталость

"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20

13:46 24.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Позиции лидеров G20 по Украине разнятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать итоги саммита G20.
"Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации", - сказал Песков.
Российский лидер впервые после начала cпецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Владимир Путин прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.
"Война на Украине не может не потрясать, но переворот на Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" – сказал Путин.
Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
07:44
Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"В Чехии и Германии пугают "российской агрессией против НАТО" через 5–7–9 лет. На самом деле речь идёт о попытках военно-промышленного комплекса этих стран получить больше денег для производства нового оружия
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинG20УкраинаЕСусталость
 
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