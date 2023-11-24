"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании ЕЭФ
Позиции лидеров G20 по Украине разнятся, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать итоги саммита G20.
"Действительно, позиции по украинскому вопросы разнятся, разные страны использовали разные формулировки и, собственно, в том числе, реагируя на них президент дал свою развернутую оценку ситуации", - сказал Песков.
Российский лидер впервые после начала cпецоперации принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Владимир Путин прокомментировал слова лидеров других стран про ситуацию на Украине.
"Война на Украине не может не потрясать, но переворот на Украине и истребление гражданского населения там и в Палестине разве не потрясают?" – сказал Путин.
Путин добавил, что "многие говорили о том, что их потрясает агрессия России, но не Россия отказывалась от мирных переговоров, а Украина". Он напомнил, что Россия пытается добиться справедливости на Украине.