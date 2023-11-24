"Используют разные формулировки": Песков о теме Украины на саммите G20

Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"

В Чехии и Германии пугают "российской агрессией против НАТО" через 5–7–9 лет. На самом деле речь идёт о попытках военно-промышленного комплекса этих стран получить больше денег для производства нового оружия