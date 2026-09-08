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Лавров прокомментировал итоги переговоров эмиссаров США с Путиным

Лавров прокомментировал итоги переговоров эмиссаров США с Путиным - 08.09.2026 Украина.ру

Лавров прокомментировал итоги переговоров эмиссаров США с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал обсуждать содержание предложений, которые Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву и затем отвезли в Киев. Об этом 8 сентября он заявил американскому аналитику Эндрю Наполитано

2026-09-08T12:17

2026-09-08T12:17

2026-09-08T12:17

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"Я не хочу уподобляться тем, кто сейчас начинает спекулировать о том, что же они привезли в Москву, что же господин Уиткофф и господин Кушнер потом отвезли в Киев", — сказал Лавров.По его словам, в российской дипломатической традиции принято ограничиваться только тем, что решено предать публике.При этом глава МИД отметил: позиция США по Украине вызывает готовность Москвы продолжать диалог. Вашингтон признаёт "базовые вещи и вокруг них пытается быть полезным", что заслуживает поддержки.Напомним, 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным, встреча длилась 3 часа 10 минут. После этого эмиссары отправились в Киев для контактов с украинской стороной.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".

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новости, москва, сша, киев, стив уиткофф, мид, владимир путин, джаред кушнер