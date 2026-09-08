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Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева

Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева - 08.09.2026 Украина.ру

Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева

Правительство Британии выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов ($135 млн) на противовоздушную оборону Киева. О этом 8 сентября заявили в Кабмине и Минобороны королевства

2026-09-08T12:22

2026-09-08T12:22

2026-09-08T12:22

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На выделенные средства будут закуплены перехватчики, крупнокалиберные боеприпасы и беспилотники. Меры призваны усилить ПВО ВСУ от атак россикой армии в зимний период.Среди боеприпасов отмечены ракеты к ЗРК американского производства Patriot, а также крупнокалиберные артиллерийские снаряды стандарта НАТО для ударов большой дальности.В частности, будут закуплены десятки тысяч артснарядов и 120 тысяч БПЛА в этом году. Минобороны Британии отметило, что 25 тыс беспилотников уже поставлено на Украину.Британское министерство подчеркнуло: военные поставки на Украину будут осуществлены "до зимы". Закупки будут осуществляться в США по программе экстренной военной помощи киевскому режиму PURL.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Британию из-за её намерения поддерживать Киев до самого финала. Подробности в публикации Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца БританиюРанее на эту тему: Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими рукамиБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, британия, украина, киев, минобороны, кабмин, вооруженные силы украины, мир без границ, военная помощь украине, оружие