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Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева
Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева - 08.09.2026 Украина.ру
Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева
Правительство Британии выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов ($135 млн) на противовоздушную оборону Киева. О этом 8 сентября заявили в Кабмине и Минобороны королевства
2026-09-08T12:22
2026-09-08T12:22
2026-09-08T12:22
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На выделенные средства будут закуплены перехватчики, крупнокалиберные боеприпасы и беспилотники. Меры призваны усилить ПВО ВСУ от атак россикой армии в зимний период.Среди боеприпасов отмечены ракеты к ЗРК американского производства Patriot, а также крупнокалиберные артиллерийские снаряды стандарта НАТО для ударов большой дальности.В частности, будут закуплены десятки тысяч артснарядов и 120 тысяч БПЛА в этом году. Минобороны Британии отметило, что 25 тыс беспилотников уже поставлено на Украину.Британское министерство подчеркнуло: военные поставки на Украину будут осуществлены "до зимы". Закупки будут осуществляться в США по программе экстренной военной помощи киевскому режиму PURL.Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Британию из-за её намерения поддерживать Киев до самого финала. Подробности в публикации Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца БританиюРанее на эту тему: Медведчук: Британия вооружает Украину, чтобы воевать с Россией чужими рукамиБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, британия, украина, киев, минобороны, кабмин, вооруженные силы украины, мир без границ, военная помощь украине, оружие
Новости, Британия, Украина, Киев, Минобороны, Кабмин, Вооруженные силы Украины, Мир без границ, военная помощь Украине, оружие
Британия выделяет 100 млн фунтов на ПВО Киева
Правительство Британии выделяет 100 миллионов фунтов стерлингов ($135 млн) на противовоздушную оборону Киева. О этом 8 сентября заявили в Кабмине и Минобороны королевства
На выделенные средства будут закуплены перехватчики, крупнокалиберные боеприпасы и беспилотники. Меры призваны усилить ПВО ВСУ от атак россикой армии в зимний период.
Среди боеприпасов отмечены ракеты к ЗРК американского производства Patriot, а также крупнокалиберные артиллерийские снаряды стандарта НАТО для ударов большой дальности.
В частности, будут закуплены десятки тысяч артснарядов и 120 тысяч БПЛА в этом году. Минобороны Британии отметило, что 25 тыс беспилотников уже поставлено на Украину.
Британское министерство подчеркнуло: военные поставки на Украину будут осуществлены "до зимы". Закупки будут осуществляться в США по программе экстренной военной помощи киевскому режиму PURL.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" заявил, что ему искренне жаль Британию из-за её намерения поддерживать Киев до самого финала. Подробности в публикации Лавров пожалел пообещавшую оставаться с Киевом до конца Британию
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