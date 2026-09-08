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Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ

Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ - 08.09.2026 Украина.ру

Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ

Владимир Зеленский стремительно теряет доверие к людям из ближайшего окружения из-за череды крупных коррупционных скандалов, сообщает Украинская правда

2026-09-08T11:35

2026-09-08T11:35

2026-09-08T12:05

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слуга народа

украина.ру

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Как утверждают источники издания в политических кругах, его уровень уверенности в соратниках падает после каждого нового уголовного подозрения.Очередной виток недоверия совпал с громким скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал в отставку. Его ведомство оказалось в центре расследования НАБУ по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Примечательно, что против увольнения прокурора активно выступал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тем не менее запущенная антикоррупционными органами операция "Карфаген" уже привела к аресту высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обвиняемых в ежемесячном сборе миллионов долларов с подпольных офисов, что окончательно разрушило атмосферу доверия на Банковой.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.

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новости, украина, банковая, владимир зеленский, давид арахамия, набу, слуга народа, украина.ру