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Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ
Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ
Владимир Зеленский стремительно теряет доверие к людям из ближайшего окружения из-за череды крупных коррупционных скандалов, сообщает Украинская правда
2026-09-08T11:35
2026-09-08T11:35
2026-09-08T12:05
новости
украина
банковая
владимир зеленский
давид арахамия
набу
слуга народа
украина.ру
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Как утверждают источники издания в политических кругах, его уровень уверенности в соратниках падает после каждого нового уголовного подозрения.Очередной виток недоверия совпал с громким скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал в отставку. Его ведомство оказалось в центре расследования НАБУ по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Примечательно, что против увольнения прокурора активно выступал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тем не менее запущенная антикоррупционными органами операция "Карфаген" уже привела к аресту высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обвиняемых в ежемесячном сборе миллионов долларов с подпольных офисов, что окончательно разрушило атмосферу доверия на Банковой.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, банковая, владимир зеленский, давид арахамия, набу, слуга народа, украина.ру
Новости, Украина, Банковая, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, НАБУ, Слуга народа, Украина.ру
Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ
11:35 08.09.2026 (обновлено: 12:05 08.09.2026)
Владимир Зеленский стремительно теряет доверие к людям из ближайшего окружения из-за череды крупных коррупционных скандалов, сообщает Украинская правда
Как утверждают источники издания в политических кругах, его уровень уверенности в соратниках падает после каждого нового уголовного подозрения.
Очередной виток недоверия совпал с громким скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал в отставку. Его ведомство оказалось в центре расследования НАБУ по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам.
Примечательно, что против увольнения прокурора активно выступал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тем не менее запущенная антикоррупционными органами операция "Карфаген" уже привела к аресту высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обвиняемых в ежемесячном сборе миллионов долларов с подпольных офисов, что окончательно разрушило атмосферу доверия на Банковой.