Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ - 08.09.2026 Украина.ру
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Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ
Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ
Владимир Зеленский стремительно теряет доверие к людям из ближайшего окружения из-за череды крупных коррупционных скандалов, сообщает Украинская правда
2026-09-08T11:35
2026-09-08T12:05
новости
украина
банковая
владимир зеленский
давид арахамия
набу
слуга народа
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Как утверждают источники издания в политических кругах, его уровень уверенности в соратниках падает после каждого нового уголовного подозрения.Очередной виток недоверия совпал с громким скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал в отставку. Его ведомство оказалось в центре расследования НАБУ по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Примечательно, что против увольнения прокурора активно выступал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тем не менее запущенная антикоррупционными органами операция "Карфаген" уже привела к аресту высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обвиняемых в ежемесячном сборе миллионов долларов с подпольных офисов, что окончательно разрушило атмосферу доверия на Банковой.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, банковая, владимир зеленский, давид арахамия, набу, слуга народа, украина.ру
Новости, Украина, Банковая, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, НАБУ, Слуга народа, Украина.ру

Зеленский потерял доверие к ближнему окружению после скандала с колл-центрами - СМИ

11:35 08.09.2026 (обновлено: 12:05 08.09.2026)
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© REUTERS / Thomas Peter
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Владимир Зеленский стремительно теряет доверие к людям из ближайшего окружения из-за череды крупных коррупционных скандалов, сообщает Украинская правда
Как утверждают источники издания в политических кругах, его уровень уверенности в соратниках падает после каждого нового уголовного подозрения.
Очередной виток недоверия совпал с громким скандалом вокруг генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который подал в отставку. Его ведомство оказалось в центре расследования НАБУ по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам.
Примечательно, что против увольнения прокурора активно выступал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Тем не менее запущенная антикоррупционными органами операция "Карфаген" уже привела к аресту высокопоставленных сотрудников прокуратуры, обвиняемых в ежемесячном сборе миллионов долларов с подпольных офисов, что окончательно разрушило атмосферу доверия на Банковой.
Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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