Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным

В высшем руководстве Украины нет конфликта, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным нет конфликта, считает Маляр.Она призвала не делать их этого сенсаций. По её словам, это обычные вещи, и военные между собой часто дискутируют.Маляр увидела в этом "раздувание страшной конспирологии". Также она считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт, так как это "откроет ящик Пандоры".Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.Многие западные эксперты увидели в этом расхождении мнений раскол в высшем военном руководстве.Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.

