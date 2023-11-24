Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным - 24.11.2023 Украина.ру
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Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным
Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным - 24.11.2023 Украина.ру
Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным
В высшем руководстве Украины нет конфликта, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net
2023-11-24T13:30
2023-11-24T13:30
новости
украина
анна маляр
валерий залужный
владимир зеленский
конфликт
всу
вооруженные силы украины
главкомы
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным нет конфликта, считает Маляр.Она призвала не делать их этого сенсаций. По её словам, это обычные вещи, и военные между собой часто дискутируют.Маляр увидела в этом "раздувание страшной конспирологии". Также она считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт, так как это "откроет ящик Пандоры".Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.Многие западные эксперты увидели в этом расхождении мнений раскол в высшем военном руководстве.Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
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новости, украина, анна маляр, валерий залужный, владимир зеленский, конфликт, всу, вооруженные силы украины, главкомы
Новости, Украина, Анна Маляр, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, конфликт, ВСУ, Вооруженные силы Украины, главкомы

Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным

13:30 24.11.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
Читать в
В высшем руководстве Украины нет конфликта, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным нет конфликта, считает Маляр.
"Волну (про конфликт. – Ред.) начинают россияне и подхватывает часть нашей оппозиции… Любые разговоры на эту тему сеют у части населения сомнения", - заявила экс-замминистра.
Она призвала не делать их этого сенсаций. По её словам, это обычные вещи, и военные между собой часто дискутируют.
Маляр увидела в этом "раздувание страшной конспирологии". Также она считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт, так как это "откроет ящик Пандоры".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.
Многие западные эксперты увидели в этом расхождении мнений раскол в высшем военном руководстве.
Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
Зеленский
22 ноября, 09:55
Почему надо бояться Зеленского. Украинские эксперты и политики о пугающем будущемВ украинском экспертном обществе (отметим, это не означает, что все эксперты находятся на Украине) обсуждают, помимо прочего, участившиеся визиты западных кураторов в Киев. Как отметил политолог Михаил Чаплыга, можно предполагать, что речь идет о неизбежном транзите власти "в том или ином виде"
 
НовостиУкраинаАнна МалярВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийконфликтВСУВооруженные силы Украиныглавкомы
 
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