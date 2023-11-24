Маляр обвинила россиян в конфликте между Зеленским и Залужным
В высшем руководстве Украины нет конфликта, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net
Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным нет конфликта, считает Маляр.
"Волну (про конфликт. – Ред.) начинают россияне и подхватывает часть нашей оппозиции… Любые разговоры на эту тему сеют у части населения сомнения", - заявила экс-замминистра.
Она призвала не делать их этого сенсаций. По её словам, это обычные вещи, и военные между собой часто дискутируют.
Маляр увидела в этом "раздувание страшной конспирологии". Также она считает, что президент и главком не должны записывать совместные селфи-видео, чтобы опровергать конфликт, так как это "откроет ящик Пандоры".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.
Многие западные эксперты увидели в этом расхождении мнений раскол в высшем военном руководстве.
Журналисты издания The New York Times сообщали, что на Украине наблюдается раскол между военным и гражданским руководством. Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
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