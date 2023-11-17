"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт
11:40 17.11.2023 (обновлено: 11:46 17.11.2023)
В конфликтах на Украине и Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить огонь, написал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман в статье для CounterPunch
Гудман отмечает отсутствие признаков заинтересованности Украины в прекращении боевых действий без возвращения Крыма. Эксперт приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он сказал, что "как и в первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".
"Как я утверждал в прошлом году, в этой войне невозможно выиграть, а превосходство России в живой силе, ресурсах и вооружении гарантирует, что у Украины нет пути к победе", - заявил Гудман.
Он предполагает, что должен произойти территориальный обмен, но Украина может получить путь к членству в ЕС и, возможно, в НАТО.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.
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