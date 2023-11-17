https://ukraina.ru/20231117/1051110898.html

"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт

"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт - 17.11.2023 Украина.ру

"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт

В конфликтах на Украине и Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить огонь, написал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман в статье для CounterPunch

2023-11-17T11:40

2023-11-17T11:40

2023-11-17T11:46

новости

украина

россия

сша

конфликт

палестино-израильский конфликт

нато

зарубежье

цру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040145101_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9ffdd6a7051332867ab2919f3fc22048.jpg

Гудман отмечает отсутствие признаков заинтересованности Украины в прекращении боевых действий без возвращения Крыма. Эксперт приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он сказал, что "как и в первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".Он предполагает, что должен произойти территориальный обмен, но Украина может получить путь к членству в ЕС и, возможно, в НАТО.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.

https://ukraina.ru/20231117/1051082135.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, конфликт, палестино-израильский конфликт, нато, зарубежье, цру, ес