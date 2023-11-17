"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт - 17.11.2023 Украина.ру
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"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт
"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт - 17.11.2023 Украина.ру
"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт
В конфликтах на Украине и Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить огонь, написал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман в статье для CounterPunch
2023-11-17T11:40
2023-11-17T11:46
новости
украина
россия
сша
конфликт
палестино-израильский конфликт
нато
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Гудман отмечает отсутствие признаков заинтересованности Украины в прекращении боевых действий без возвращения Крыма. Эксперт приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он сказал, что "как и в первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".Он предполагает, что должен произойти территориальный обмен, но Украина может получить путь к членству в ЕС и, возможно, в НАТО.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.
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новости, украина, россия, сша, конфликт, палестино-израильский конфликт, нато, зарубежье, цру, ес
Новости, Украина, Россия, США, конфликт, Палестино-израильский конфликт, НАТО, Зарубежье, ЦРУ, ЕС

"У Украины нет пути к победе": экс-аналитик ЦРУ предложил немедленно прекратить конфликт

11:40 17.11.2023 (обновлено: 11:46 17.11.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В конфликтах на Украине и Ближнем Востоке необходимо немедленно прекратить огонь, написал бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман в статье для CounterPunch
Гудман отмечает отсутствие признаков заинтересованности Украины в прекращении боевых действий без возвращения Крыма. Эксперт приводит слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он сказал, что "как и в первую мировую войну, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик".
"Как я утверждал в прошлом году, в этой войне невозможно выиграть, а превосходство России в живой силе, ресурсах и вооружении гарантирует, что у Украины нет пути к победе", - заявил Гудман.
Он предполагает, что должен произойти территориальный обмен, но Украина может получить путь к членству в ЕС и, возможно, в НАТО.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, всячески отрицал слова главкома ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
09:28
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