"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT - 05.11.2023 Украина.ру
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"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT - 05.11.2023 Украина.ру
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
Наблюдается раскол между военным и гражданским руководством Украины, сообщили журналисты издания The New York Times
2023-11-05T15:18
2023-11-05T15:18
новости
украина
new york times
владимир зеленский
валерий залужный
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Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.Операции украинских военнослужащих, пишут журналисты, не привели к каким-либо успехам, а "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".Одновременно с этим в европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США наблюдается скептицизм по поводу помощи Киеву.Журналисты New York Times также предложили, что ещё одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.Согласно данным статьи, офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были "удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные“.Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
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Новости
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новости, украина, new york times, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Украина, New York Times, Владимир Зеленский, Валерий Залужный

"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT

15:18 05.11.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© AP
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Наблюдается раскол между военным и гражданским руководством Украины, сообщили журналисты издания The New York Times
Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — говорится в статье.
Операции украинских военнослужащих, пишут журналисты, не привели к каким-либо успехам, а "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".
Одновременно с этим в европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США наблюдается скептицизм по поводу помощи Киеву.
"Помощники Зеленского могут быть обеспокоены тем, что отрезвляющие выводы генерала Залужного грозят отговорить некоторых союзников от продолжения военной помощи", — пишут авторы статьи.
Журналисты New York Times также предложили, что ещё одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.
Согласно данным статьи, офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были "удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные“.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".
Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
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