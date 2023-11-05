https://ukraina.ru/20231105/1050785517.html
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT - 05.11.2023 Украина.ру
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
Наблюдается раскол между военным и гражданским руководством Украины, сообщили журналисты издания The New York Times
2023-11-05T15:18
2023-11-05T15:18
2023-11-05T15:18
новости
украина
new york times
владимир зеленский
валерий залужный
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Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.Операции украинских военнослужащих, пишут журналисты, не привели к каким-либо успехам, а "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".Одновременно с этим в европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США наблюдается скептицизм по поводу помощи Киеву.Журналисты New York Times также предложили, что ещё одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.Согласно данным статьи, офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были "удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные“.Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".
https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, new york times, владимир зеленский, валерий залужный
Новости, Украина, New York Times, Владимир Зеленский, Валерий Залужный
"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT
Наблюдается раскол между военным и гражданским руководством Украины, сообщили журналисты издания The New York Times
Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.
"Слухи о напряженности между президентом и главнокомандующим вооруженными силами по поводу стратегии и назначения командования циркулировали в Киеве уже больше года, но ранее не выливались в общественные разногласия", — говорится в статье.
Операции украинских военнослужащих, пишут журналисты, не привели к каким-либо успехам, а "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".
Одновременно с этим в европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США наблюдается скептицизм по поводу помощи Киеву.
"Помощники Зеленского могут быть обеспокоены тем, что отрезвляющие выводы генерала Залужного грозят отговорить некоторых союзников от продолжения военной помощи", — пишут авторы статьи.
Журналисты New York Times также предложили, что ещё одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.
Согласно данным статьи, офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были "удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные“.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".
Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".