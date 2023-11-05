https://ukraina.ru/20231105/1050785517.html

"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT

"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT - 05.11.2023 Украина.ру

"Отрезвляющие выводы Залужного" указывают на раскол в украинском руководстве — NYT

Наблюдается раскол между военным и гражданским руководством Украины, сообщили журналисты издания The New York Times

2023-11-05T15:18

2023-11-05T15:18

2023-11-05T15:18

новости

украина

new york times

владимир зеленский

валерий залужный

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Негативная реакция офиса президента Украины Владимира Зеленского на высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия залежного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о расколе в руководстве Украине.Операции украинских военнослужащих, пишут журналисты, не привели к каким-либо успехам, а "Украина сталкивается с усилением российских атак на востоке".Одновременно с этим в европейских столицах и среди членов Республиканской партии в США наблюдается скептицизм по поводу помощи Киеву.Журналисты New York Times также предложили, что ещё одним признаком разногласий стало увольнение Зеленским одного из основных заместителей главкома — командующего силами специальных операций Виктора Хоренко.Согласно данным статьи, офицеры американской армии, работавшие с генералом Хоренко, были "удивлены известием о его отставке и описали рабочие отношения с ним как тесные и эффективные“.Как сообщало издание Украина.ру, ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".Ситуация на поле боя напомнила Залужному картину Первой мировой войны. Он предположил, что для существенных результатов на линии фронта ВСУ понадобится "масштабный технологический скачок".

https://ukraina.ru/20231104/1050753591.html

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2023

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новости, украина, new york times, владимир зеленский, валерий залужный