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Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом Россию

Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом Россию - 23.11.2023 Украина.ру

Как Запад захватывает Балканы, обвиняя в этом Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит турне по республикам бывшей Югославии. В программу этого турне входят визиты в Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и сепаратистское Косово.

2023-11-23T06:49

2023-11-23T06:49

2023-11-23T06:49

эксклюзив

балканы

россия

запад

сша

александр вучич

столтенберг

нато

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Нынешний интерес руководства НАТО к т.н. Западным Балканам понятен и объясним. Запад вряд ли может быть доволен тем, как развивается ситуация в регионе. До сих пор не решена задача добиться полной лояльности от Сербии. В Боснии и Герцеговине (БиГ) строптивый лидер боснийских сербов Милорад Додик последовательно настаивает на соблюдении всех прав Республики Сербской, в противном случае грозя отделением. В Косово же албанские сепаратисты продолжают непрерывный террор в отношении местных сербов, периодически выходя за рамки, обозначенные для них западными кураторами.В Сербии Столтенберг провёл встречу с президентом этой страны Александром Вучичем, по итогам которой последний заявил о возможности возобновления совместных учений с НАТО и "восстановления утраченного доверия". На самом деле военное сотрудничество Сербии с Западом не прерывалось: в частности, летом прошли совместные сербско-американские учения "Платиновый волк". А в Боснии и Герцеговине Столтенберг выступил с заявлением, согласно которому НАТО обеспокоено "сепаратистской риторикой и негативным иностранным вмешательством, в том числе со стороны России". В Македонии он сообщил, что авторитарные страны ("такие, как Россия") стремятся подорвать отношения НАТО с балканскими государствами.Последние проявления внимания Запада к ситуации в регионе, разумеется, не исчерпываются турне Столтенберга. В текущем месяце издание Foreign Affairs опубликовала статью, авторы которой обвинили власти России и Сербии в подготовке на Балканах нового вооружённого конфликта. В статье говорится, что Вучич, который якобы с радостью готов выполнять волю Москвы, намеревается реализовать в Косово крымский сценарий. При этом сам он нуждается в силовом ресурсе РФ, чтобы победить прозападную оппозицию, и поэтому Россия может вмешаться в досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Сербии 17 декабря, говорится в публикации.Foreign Affairs – издание американского Совета по международным делам, организации, оказывающей самое непосредственное влияние на выработку внешнеполитической линии США. И данную статью вряд ли можно считать следствием упадка общего уровня американской аналитики. Причина подобных безапелляционных заявлений, очень далёких (к сожалению), от реального положения дел, на самом деле во многих аспектах демонстрируют намерения США и их союзников относительно ближайших действий в регионе.Сербский политолог Стеван Гайич в интервью Украине.ру заявил: "Каждый раз, когда на Западе упоминают Россию в контексте Балкан, за этим следует новая волна натоизации полуострова". Можно конкретизировать: Запад на Балканах (и не только) традиционно обвиняет Россию в том, что он делает сам. Это, разумеется, касается не только Балкан. Подобные мотивы со стороны США и их союзников актуальны для любой точки мира – достаточно вспомнить Украину. Но на Балканах подобное информационное поведение выглядит особенно ярко.К примеру, президенту Республики Сербской постоянно ставят на вид сепаратизм – об этом, находясь в столице БиГ Сараево, упомянул и генсек НАТО. По факту же никто не сделал для поддержки сепаратизма на Балканах больше, чем США и их союзники, которые сначала расчленили Югославию, а затем отделили Косово от Сербии. Процесс продолжается: сегодня американские и европейские партнёры Белграда требуют от него признать Косово, без чего официальная стратегическая цель Сербии в виде вступления в ЕС достигнута не будет.Сербию и Россию обвиняют в том, что они готовят в Косово новую войну. В качестве примера приводится произошедший в конце сентября инцидент в селе Баньска, когда группа сербов, не в силах терпеть продолжающийся террор албанских боевиков, взялась за оружие. Под эти обвинения контингент НАТО в Косово увеличивается, а сами боевики создают полноценную армию, оснащённую самыми передовыми видами вооружений.Во время последних событий, когда отряды албанских сепаратистов вторглись на север края, начав массовые аресты сербов и отъём их имущества, Александр Вучич начал апеллировать к миссии НАТО в Косово (KFOR), призывая её навести порядок. Однако сотрудники миссии в итоге полностью солидаризировались с албанцами, оправдывая все их действия и не оказывая местному сербскому населению никакой помощи.В статье Foreign Affairs говорится, что Россия проводит на Балканах дезинформационную кампанию, а в качестве примера упоминается деятельность RT и Sputnik. Западные СМИ вообще любят писать о злонамеренной работе России в балканском информационном поле, заявляя о необходимости максимальной консолидации усилий для противостояния ей. На фоне этого США, Британия и их сателлиты создают на пространстве бывшей Югославии гигантские телекоммуникационные империи, устанавливая контроль над крупными СМИ, интернет-провайдерами и кабельными сетями.К примеру, крупнейшая кабельная сеть Сербии SBB в феврале 2022 года прекратила вещание RT – просто потому, что SBB принадлежит британской United Group. Таким же образом доступ к порталу RT Balkan был запрещён в целом ряде сербских вузов и других структур, связанных со сферой образования.Отдельного внимания заслуживают утверждения авторов Foreign Affairs по поводу того, что Россия может вмешаться в сербские парламентские выборы 17 декабря. Судя по активности, которую проявляют западные посольства, вмешательство планирует отнюдь не Россия. У США и их союзников на Балканы слишком большие планы, и для их исполнения склонный к лавированию Вучич должен быть уравновешен полностью прозападными структурами и политиками - такими, например, как бывший мэр Белграда Драган Джилас – а то и вообще смещён. И это вполне может быть сделано под разговоры о противодействии козням Москвы.Милорад Додик, комментируя заявления о злокозненном российском влиянии, с иронией отметил, что такое влияние в Боснии и Герцеговине оказывают США, в то время как президент РФ Владимир Путин, в отличие от американских властей, уважает Дейтонское соглашение, которое регламентирует устройство БиГ. Сегодня разговоры о "сепаратизме" нужны Вашингтону, Лондону и Брюсселю для системного наступления на права Республики Сербской с перспективой её полного уничтожения. Да и в целом самим фактом существования России можно оправдать любой колониальный произвол, очередной этап которого мы сегодня и наблюдаем на пространстве бывшей Югославии.

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эксклюзив, балканы, россия, запад, сша, александр вучич, столтенберг, нато