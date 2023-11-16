https://ukraina.ru/20231116/1051092367.html

План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО

План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО - 16.11.2023 Украина.ру

План Б. Запад приступил к осуществлению очередного этапа давления на Россию, возможно, это - война с НАТО

В течение двух дней Киев посетили высокопоставленные гости - директор ЦРУ Уильям Бернс и госсекретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвид Кэмерон.

2023-11-16T20:00

2023-11-16T20:00

2023-11-16T20:00

украина

кэмерон

визит

россия

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эксклюзив

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Учитывая, что Бернс был послом США в России, а сегодня руководит самой мощной спецслужбой в США (а, возможно, и в мире), а Кэмерон в Великобритании премьером, назвать совпадение дат в их визитах случайным, не получится. Это был явно десант высокопоставленных особ, задумавших и подготавливающих новый виток эскалации в российско-украинском конфликте. Запад понял, что их максималистские цели, связанные с конфликтом на Украине, провалились. Теперь ему нужен новый железный занавес.После гибели несколько сотен тысяч славян на фронтах Украины, Запад задействовал "План Б". В этом контексте нужно рассматривать визиты директора ЦРУ Уильяма Бернса и госсекретаря по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Дэвида Кэмерона в Киев 15 и 16 ноября, полагает сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.Напомним, что ранее появилась информация о том, что директор ЦРУ Бернс 15 ноября едет на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Уже 16 ноября из Великобритании в Киев прибыл Дэвид Кэмерон, чтобы представить Зеленскому нового британского посла, руководителя своего офиса и двух неких "экспертов". В ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и дальнейшая работа альтернативного "зернового коридора", сообщил потом Зеленский."Запад понял, что их максималистские цели, связанные с конфликтом на Украине, провалились. Когда в феврале 2022 года, по моему личному мнению с определенным опозданием, Россия решилась на эскалацию, Запад рассчитывал на то, что в стране (России - Ред) случиться политический бунт или какой-то военный переворот, что угодно, что могло бы вызвать серьезную внутреннюю дестабилизацию. Но этого не произошло", - рассказал Гайич.Теперь Западу нужно поднять новый железный занавес между собой и Россией, только на этот раз этот занавес устанавливается на несколько тысяч километров восточнее того, который существовал на границе между странами Варшавского договора и НАТО, заявил политолог.„Этот железный занавес будет длиннее, так как после вступления Финляндии в НАТО, он начинается фактический у Северного полюса и заканчивается где-то в южной части Средиземного моря, так как Турция является членом альянса, а в Сирии начинается российская зона", - уточнил Гайич.По мнению политолога, визит Кэмеруна в Киев нужно рассматривать в контексте "пробных шаров", которые на Западе слышим в последнее время."Это заявления разных представителей стран НАТО о том, что Украина (хотя бы то, что от нее осталось) должна войти в НАТО, а эти территории, на которых находятся российские военные, должны отойти к России. Россия допустит ошибку, если пойдет на поводу у Запада и решиться на подобное. Сделка на таких условиях будет не победой Украины, которая потеряла столько населения и территорию, а именно победой Запада", - полагает Гайич.Сербский политолог обратил внимание на новое заявление Зеленского о том, что он ожидает эскалацию конфликта на Балканах, которую якобы вызовет Россия. По странному стечению обстоятельств, Зеленский об этом заявил именно в день визита Кэмерона в Киев, напомнил эксперт."Каждый раз, когда на Западе упоминают Россию в контексте Балкан, за этим следует новая волна натоизации полуострова. Какое-то время говорилось о гибридном российском влиянии в Македонии, потом Северная Македония стала частью НАТО. До этого говорилось о том, что Россия якобы организовала попытку госпереворота в Черногории, позже Черногория вошла в альянс без проведения референдума", - отметил Гайич.По его словам, в Североатлантический альянс, под предлогом растущей угрозы со стороны России, совсем недавно вступила и Финляндия, тоже без проведения референдума. Черногорский сценарий, который успешно сработал в Черногории, теперь применяется и в других местах, подчеркнул политолог.„Теперь начинается новый рануд. Огромное давление оказывается на Сербию и Республику Сербскую (Босния и Герцеговина). Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напрямую потребовала от Белграда признать Косово, в Сербии в декабре пройдут выборы, но тема Косово и Метохии не является приоритетном фактически ни для одной из партий, участвующих в предвыборной гонке“, - рассказал Гайич.Политолог отметил, что сербы на Балканах являются проблемой, так как они выступают против интеграции Сербии и Боснии и Герцеговины в НАТО.„Для того, чтобы создать новый железный занавес, нужно решить два вопроса: первый из них – где будет граница, второй – интеграция всего балканского полуострова в НАТО. Россия создает проблемы для Запада, так как они не знают, где остановятся российские войска на Украине. Сербы создают проблемы, так как не хотят в альянс. Если ни один из этих двух вариантов не сработает, у Запада есть третий. Не зря министр обороны Германии Борис Писториус намекнул немцам, что они должны готовится к возможной войне в Европе“, - резюмировал Стеван Гайич.

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

https://ukraina.ru/20231116/1051089256.html

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Татьяна Стоянович

украина, кэмерон, визит, россия, запад, балканы, нато, эксклюзив