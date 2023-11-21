Керченская паромная переправа возобновила работу - министр - 21.11.2023 Украина.ру
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Керченская паромная переправа возобновила работу - министр
Керченская паромная переправа возобновила работу - министр - 21.11.2023 Украина.ру
Керченская паромная переправа возобновила работу - министр
Работа Керченской паромной переправы возобновилась спустя почти трое суток. Об этом утром 21 ноября министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своём телеграм-канале
2023-11-21T08:06
2023-11-21T08:07
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Работа паромной переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 ноября, в 11:30 мск."В 6:30 работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал Лукашенко.В ночь на 21 ноября временно, менее чем на один час, перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту с обеих сторон производится без затруднений.
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новости, россия, крым, паромы, автотранспорт
Новости, Россия, Крым, паромы, автотранспорт

Керченская паромная переправа возобновила работу - министр

08:06 21.11.2023 (обновлено: 08:07 21.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Работа Керченской паромной переправы возобновилась спустя почти трое суток. Об этом утром 21 ноября министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своём телеграм-канале
Работа паромной переправы была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий в субботу, 18 ноября, в 11:30 мск.
"В 6:30 работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал Лукашенко.
В ночь на 21 ноября временно, менее чем на один час, перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время движение автотранспорта по Крымскому мосту с обеих сторон производится без затруднений.
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