Керченская паромная переправа возобновила работу - министр

Владимир Мамонтов: Против нового Майдана у РФ есть оружие, которое сильнее "Авангардов" и "Буревестников" Устраивая Майдан в 2013 году, украинцы мечтали о кружевных трусиках Евросоюза, но стали лишь средством для решения международных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель Российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов