https://ukraina.ru/20231121/1051182538.html

Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО

Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО - 21.11.2023 Украина.ру

Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба суда

2023-11-21T04:00

2023-11-21T04:00

2023-11-21T04:01

новости

россия

южно-сахалинск

суд

военнослужащие

сво

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg

"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Судом было установлено, что 25 июля военнослужащий отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым должен был 27 июля уехать в зону проведения СВО на Украине для участия в боевых действиях. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, причём уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти у них поддержку. По показаниям свидетелей по делу, это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими, которые ранее не решались на подобные поступки. Один из них ранее был осужден на отбытие наказания в колонии-поселении.Неисполнение приказа в период мобилизации суд признал отягчающим обстоятельством.В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html

южно-сахалинск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, южно-сахалинск, суд, военнослужащие, сво, приговор