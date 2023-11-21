https://ukraina.ru/20231121/1051182538.html
Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО - 21.11.2023 Украина.ру
Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба суда
2023-11-21T04:00
2023-11-21T04:00
2023-11-21T04:01
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"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.Судом было установлено, что 25 июля военнослужащий отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым должен был 27 июля уехать в зону проведения СВО на Украине для участия в боевых действиях. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, причём уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти у них поддержку. По показаниям свидетелей по делу, это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими, которые ранее не решались на подобные поступки. Один из них ранее был осужден на отбытие наказания в колонии-поселении.Неисполнение приказа в период мобилизации суд признал отягчающим обстоятельством.В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ukraina.ru/20231120/1051177053.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, южно-сахалинск, суд, военнослужащие, сво, приговор
Новости, Россия, Южно-Сахалинск, Суд, Военнослужащие, СВО, приговор
Сахалинский суд осудил на реальный срок в колонии военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
04:00 21.11.2023 (обновлено: 04:01 21.11.2023)
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба суда