Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
10:12 09.11.2023 (обновлено: 10:13 09.11.2023)
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии-поселения. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба суда
"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Судом было установлено, что военнослужащий, желая избежать участия в специальной военной операции (СВО), умышленно отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне СВО. При этом он ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
Неисполнение приказа в период мобилизации суд признал отягчающим обстоятельством.
В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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