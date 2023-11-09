Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО - 09.11.2023 Украина.ру
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Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО - 09.11.2023 Украина.ру
Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии-поселения. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба суда
2023-11-09T10:12
2023-11-09T10:13
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россия
южно-сахалинск
суд
военнослужащие
сво
приговор
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"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.Судом было установлено, что военнослужащий, желая избежать участия в специальной военной операции (СВО), умышленно отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне СВО. При этом он ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.Неисполнение приказа в период мобилизации суд признал отягчающим обстоятельством.В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
https://ukraina.ru/20231109/1050869806.html
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новости, россия, южно-сахалинск, суд, военнослужащие, сво, приговор
Новости, Россия, Южно-Сахалинск, Суд, Военнослужащие, СВО, приговор

Сахалинский суд осудил на реальный срок военнослужащего, отказавшегося участвовать в СВО

10:12 09.11.2023 (обновлено: 10:13 09.11.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и приговорил его почти к трём годам колонии-поселения. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба суда
"За совершение преступления, предусмотренного частью 2.1 статьи 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Судом было установлено, что военнослужащий, желая избежать участия в специальной военной операции (СВО), умышленно отказался выполнить приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях в зоне СВО. При этом он ссылался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
Неисполнение приказа в период мобилизации суд признал отягчающим обстоятельством.
В настоящий момент приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Михаил Мягков интервью - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Вчера, 07:07
Михаил Мягков: У России появилось много "танков", которые через два года разгромят ВСУ в битве за Днепр Сейчас на линии соприкосновения происходит коренной перелом, который закончится в нашу пользу. Мы не знаем, сколько он продлится. Но СВО продлится примерно столько же, сколько после коренного перелома продлилась Великая Отечественная война до нашей победы, считает научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
 
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