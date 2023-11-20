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Михаил Драгомиров: "атаман Сирко", ставший "учителем и воспитателем русского солдата и офицера"

Михаил Драгомиров: "атаман Сирко", ставший "учителем и воспитателем русского солдата и офицера" - 20.11.2023 Украина.ру

Михаил Драгомиров: "атаман Сирко", ставший "учителем и воспитателем русского солдата и офицера"

Один из крупнейших российских военных теоретиков и педагогов, герой войны за освобождение Болгарии и киевский генерал-губернатор Михаил Иванович Драгомиров родился 20 ноября 1830 года под Конотопом

2023-11-20T17:46

2023-11-20T17:46

2023-11-20T17:46

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Первым предком генерала был Антон Драгомирецкий, который прибыл из Галиции и стал служить в Стародубском полку при Анне Иоанновне. Дед, Иван Антонович, смог получить дворянство в 1786 году по выслуге в чинах и два года спустя переписался Драгомировым. Отец, Иван Иванович, участник войны 1812 года, купил хутор под Конотопом.Мать будущего генерала, Анна Романовна, урождённая Балюра, также происходила из дворян Черниговской губернии и была выдана за своего 40-летнего мужа в 16 лет, а затем родила шестерых детей, из которых выжило трое — Михаил и две его сестры.Грамоту Миша Драгомиров постигал у дьяка приходской церкви, затем было конотопское уездное училище, в котором детям преподавали математику, Закон Божий, русский язык, географию и историю. Обучение там длилось три года.В 1843 году при черниговской гимназии открылся пансион, в котором большинство пансионеров обучались либо за государственный счёт, либо за счёт благотворителей. Видимо, это позволило родителям Михаила устроить его туда. Однако никаких документальных свидетельств того, что Драгомиров был гимназистом, не имеется.Михаил до семнадцати лет не получал военного образования и не носил форму вплоть до зачисления в столичный Дворянский полк (впоследствии — Константиновское военное училище).Дворянский полк был средним военно-учебным заведением. Михаил окончил в полку полный курс в 1849 году и стал не просто фельдфебелем, а "из отличнейших" с занесением его имени на мраморную доску, выпущен на службу прапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк.На мраморную доску был занесен Драгомиров и как лучший выпускник Академии Генерального штаба 1856 года. Тогда же выходит и его первый капитальный научный труд — "О высадках в древние и новейшие времена". В нём выпускник академии проследил десантные операции, начиная от высадки древних греков у Трои и заканчивая недавней высадкой англо-французских войск в Крыму.Штабс-капитан Драгомиров служит в Генштабе и оттуда направляется в Европу для изучения новаций в военном деле. Драгомирову необходимо было изучить военные институты империи Наполеона III, постановке обучения и воспитания солдат во французской армии. Особенности этой самой передовой на тот момент армии, по мнению Драгомирова, заключались "в развитии самоуверенности и самостоятельности во всех чинах, от солдата до генерала, и происходящей от этого свободе от страха ответственности, который так часто связывает руки в минуту, когда нужно действовать".Год спустя он впервые попадает на войну, но не в качестве боевого офицера, а наблюдателем в сардинскую армию, которая при поддержке французов сражалась с австрийцами за объединение Италии. И хотя к битвам при Мадженте и Сольферино он не успел, из этой командировки вышел добротный труд Драгомирова "Очерки австро-итало-французской войны 1859 г.". Если французы и их североитальянские союзники проявляли инициативу в бою, то австрийцы знали, что для них, по его выражению, "быть побитым в исполнение приказания гораздо выгоднее, нежели побить в противность всяких приказаний".Драгомиров приходит к выводу о том, что "основной единицей в военном деле является человек". Эта идея впоследствии была сформулирована им так: "в военном деле, скорее волевом, чем умовом, на первом месте стоит человек с его нравственной энергией".В 1860 году Драгомиров был произведён в капитаны и получил должность адъюнкт-профессора кафедры тактики Академии Генерального штаба. Среди его слушателей был и наследник-цесаревич — будущий Александр III. В то же время он участвует в подготовке новых уставов.19 апреля 1864 года он был произведён в полковники с назначением начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, совмещая с преподаванием в академии.В 1864 году он венчался с Софией Абрамовной Григорович, с которой они произвели девятерых детей, из которых двое стали генералами, а один полковником. Генеральша также увлеклась тактикой, но не на поле боя, а на кухне, и опубликовала труд "В помощь хозяйкам. Рецепты разных блюд и заготовок".В 1866 году он наблюдал избиение армии Франца-Иосифа ещё раз, будучи прикомандированным к прусским войскам. И опять из-под его пера выходит подробный отчёт. Возвратившись в академию, он продолжает готовить военные реформы, проводившиеся под началом министра Дмитрия Милютина. Там же его производят в генерал-майоры.В 1869 году Драгомиров назначен начальником штаба Киевского военного округа, а в 1872 году зачислен в Свиту Его Императорского Величества. Именно тогда он знакомится с профессорами университета св. Владимира Антоновичем и Житецким. В 1873 году он был назначен командующим 14-й пехотной дивизией, дислоцированной в Кишинёве. Там у его сыновей в местной гимназии преподавал историю и русский язык Иван Левицкий, ставший впоследствии классиком украинской литературы Нечуем-Левицким.26 апреля 1877 года Драгомиров со своей дивизией в составе войск 4-го корпуса выступил в поход из Кишинёва для участия в войне с Турцией. 14-й дивизии было поручено первой преодолеть Дунай и она успешно справилась с поставленной боевой задачей при минимальных потерях. Драгомиров был награжден орденом Святого Георгия 3-й степени.В конце апреля Драгомиров с дивизией двинулся к Тырново, а затем ведёт бои на Шипкинском перевале, где был тяжело ранен пулей навылет в колено. Хирург Николай Иванович Пирогов высказался за ампутацию ноги, однако этого удалось избежать. Рана заживала медленно, и нога не сгибалась. Впоследствии больную ногу генерала лечил киевский профессор Василий Парменович Образцов, воевавший под его командованием.За отличие при обороне Шипки Михаил Драгомиров был произведён в генерал-лейтенанты и отправлен на лечение в Кишинёв. Вплоть до конца войны он был назначен состоять при главнокомандующем действующей армией.Весной 1878 года Михаил Иванович переехал в Петербург и был назначен начальником Николаевской академии Генерального штаба, а затем генерал-адъютантом с оставлением в должности начальника академии. В 1879 году Драгомиров издал "Учебник тактики", который на протяжении более двадцати лет служил основным пособием для обучения офицеров и неоднократно переиздавался. Александр III высоко ценил своего наставника и поручил Драгомирову обучать и своего сына, будущего Николая II.В 1888 году в семье Драгомировых случилась трагедия. Покончил с собой сын Иван. По словам Ильи Репина, "он был влюблен в молодую девицу, и они выдумали исповедоваться в грехах друг перед другом. Он нашел себя таким грешником, недостойным её, что убил себя". Девицей была Александра Михайловна Коллонтай...В 1889 году художественный критик Стасов привёл Драгомирова в мастерскую к Илье Репину. Тот уже много лет подряд работал над огромным полотном "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" и долго не мог подобрать то лицо, с которого можно было бы писать атамана Ивана Сирко.Впоследствии Илья Ефимович напишет отдельно и портреты, и самого Драгомирова, и его дочери Софьи Лукомской. Её же изображали также Валентин Серов и Зинаида Серебрякова.В 1888 году был упразднён Харьковский военный округ, а его территория была разделена между Московским и Киевским. Тогда же скончался командующий округом и генерал-губернатор Александр Романович Дрентельн.Командовать реформированным КВО было поручено Драгомирову. Таким образом, ему подчинялись войска, размещённые не только в Киевской, Подольской и Волынской, но и в Курской, Харьковской, Полтавской и Черниговской губерниях. Эти войска были объединены в IX, X, XI и XII армейские корпуса, к которым в 1898 году добавился вновь образованный XXI корпус. Посты генерал-губернатора и командующего округа были разделены до 1898 года, когда Драгомиров вновь соединил их в одном лице.В 1891 году Драгомиров был произведён в генералы от инфантерии. Он активно участвовал в выработке уставов, положений и наставлений для русской армии. Практически ни один общеармейский вопрос не решался без деятельного участия Драгомирова, ни один устав не проходил без его цензуры. Драгомиров по праву был признан "учителем и воспитателем русского солдата и офицера".Он любил фольклор и о своей идентификации говорил так: "На всякий чих не наотвечаешься, родился я в сердце Малороссии — черниговском Конотопе, потому не может вдруг из меня получиться какой-то там тамбовец, могилёвец или калужанин, и, конечно, не бердичевец — каждому своё".Драматург и режиссер Марко Кропивницкий писал, что, невзирая на многочисленные ходатайства, снять запрет показывать украинские спектакли в городах Правобережья он так и не смог и "только со вступлением в генерал-губернаторство М. Драгомирова для нас открылись сцены малорусских губерний".В 1899 году Драгомиров активно способствовал подготовке и проведению ХІ всероссийского археологического съезда в Киеве. На его торжественном открытии генерал выступил с приветственной речью, в которой, в частности, сказал:"Процветание нашей Отчизны находится в прямой зависимости от развития в ней интенсивной научной деятельности. Развитию народного самопознания среди других наук более всего способствует изучение отечественной истории, старого быта наших предков, истории их культуры и письменности…"В 1901 году Николай II удостоил его орденом св. Андрея Первозванного. В возрасте 73 лет Михаил Иванович вышел в отставку с зачислением в члены Государственного совета, но отбыл не в столицу, а в Конотоп, где и скончался 28 октября 1905 года.

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история, киев, конотоп, xix век, российская империя, губернатор, история малороссии, болгария, османская империя, армия