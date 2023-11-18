https://ukraina.ru/20231118/1051128295.html
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами"
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами" - 18.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами"
Захват плацдарма на левом берегу Оскола будет одной из важных задач для ВС РФ. Возможно что ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-18T06:10
2023-11-18T06:10
2023-11-18T06:10
новости
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Основные события на фронте в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на осень и распутицу, рассказал обозреватель.Захват левобережного плацдарма на Осколе будет одной из главных задач для российских бойцов. Это даст возможность ВС РФ усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая — железнодорожный центр, откуда прямая дорога на Харьков, добавил эксперт.Есть информация, что на данное направление прибыла САУ "Мальва". Также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051130129.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, купянское направление, харьковская область, украина, россия, сво, вс рф, "ланцет", артиллерия, бои, мосты, изюм
Новости, Купянск, Купянское направление, Харьковская область, Украина, Россия, СВО, ВС РФ, "Ланцет", артиллерия, бои, мосты, Изюм
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ лезут в ловушку под Купянском, где ВС РФ будут кошмарить их "Ланцетами"
Захват плацдарма на левом берегу Оскола будет одной из важных задач для ВС РФ. Возможно что ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Основные события на фронте в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на осень и распутицу, рассказал обозреватель.
Захват левобережного плацдарма на Осколе будет одной из главных задач для российских бойцов. Это даст возможность ВС РФ усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая — железнодорожный центр, откуда прямая дорога на Харьков, добавил эксперт.
"Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно", - подчеркнул Алёхин.
Есть информация, что на данное направление прибыла САУ "Мальва". Также незаменимое оружие в условиях непогоды и распутицы — "Ланцеты". Поэтому ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь