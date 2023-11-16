https://ukraina.ru/20231116/1051083866.html

Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии

Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии - 16.11.2023 Украина.ру

Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии

Сейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2023-11-16T15:57

2023-11-16T15:57

2023-11-16T15:57

интервью

всу

артиллерия

купянское направление

купянск

"ланцет"

бпла

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По информации от военкоров, 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении.- Геннадий Тимофеевич, насколько важен для нас тактический успех в этом районе?- Нужно дождаться официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны. Иногда некоторые блогеры и военкоры слишком торопят события, не владея общей оперативно-тактической обстановкой.По Купянскому направлению могут сказать, что мы, находясь в активной обороне, ведем наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка. Предположу, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы. Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении. Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков.- Учитывая, что переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, что ждет украинские части на левобережном плацдарме? Или командование ВСУ уже готовит эвакуацию, оценивая обстановку?- Многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ. Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.- Вы упомянули о САУ "Мальва", которая уже участвует в боях. Дальность ее стрельбы – всего 25 километров. Насколько эта САУ эффективна в контрбатарейной борьбе с западной артиллерией, дальнобойность которой выше?- "Мальва" может достреливать и до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУшек натовского производства. В том числе Caesar. А сейчас от этого очень много зависит. Огневую позицию заняли, подготовили к стрельбе, отстрелялись, переместились на другую. Все решают минуты. Поэтому за счет манёвренности и скорострельности "Мальва" решает задачи в контрбатарейной борьбе. "Мальва" очень нужна именно на этом участке фронта.- "Мальва" ведет стрельбу обычными боеприпасами или высокоточными?- Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но это артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний. Об этом мало говорят, но такая особенность есть. Об этом мне рассказывали артиллеристы.- Обычно натовскую артиллерию хвалят за дальнобойность и высокую точность огня. А есть ли у нее ахиллесова пята?- Дальнобойные артиллерийские системы Caesar, М777 все же не приспособлены в полной мере к боевым действиям в осенне-зимний период. Чтобы быстро научить расчет действовать слаженно, эффективно уйдет не один и не два месяца. Не могу сказать, что все расчеты состоят из натовских инструкторов, скорее всего, там всушники, но они до конца не обучены.- Сегодня ночью, по сообщениям местных жителей, в Харькове наши накрыли цех по сборе беспилотников. А БПЛА каких типов собирают там?- Там есть несколько цехов и частных предприятий. В том числе ангары старого аэропорта Харькова и на авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". Не скажу, что производство поставлено на поток, но собирают их именно там. По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html

https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html

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Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, артиллерия, купянское направление, купянск, "ланцет", бпла