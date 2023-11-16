Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии - 16.11.2023 Украина.ру
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Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии - 16.11.2023 Украина.ру
Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии
Сейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2023-11-16T15:57
2023-11-16T15:57
интервью
всу
артиллерия
купянское направление
купянск
"ланцет"
бпла
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По информации от военкоров, 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении.- Геннадий Тимофеевич, насколько важен для нас тактический успех в этом районе?- Нужно дождаться официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны. Иногда некоторые блогеры и военкоры слишком торопят события, не владея общей оперативно-тактической обстановкой.По Купянскому направлению могут сказать, что мы, находясь в активной обороне, ведем наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка. Предположу, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол. Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы. Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении. Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков.- Учитывая, что переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, что ждет украинские части на левобережном плацдарме? Или командование ВСУ уже готовит эвакуацию, оценивая обстановку?- Многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ. Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.- Вы упомянули о САУ "Мальва", которая уже участвует в боях. Дальность ее стрельбы – всего 25 километров. Насколько эта САУ эффективна в контрбатарейной борьбе с западной артиллерией, дальнобойность которой выше?- "Мальва" может достреливать и до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУшек натовского производства. В том числе Caesar. А сейчас от этого очень много зависит. Огневую позицию заняли, подготовили к стрельбе, отстрелялись, переместились на другую. Все решают минуты. Поэтому за счет манёвренности и скорострельности "Мальва" решает задачи в контрбатарейной борьбе. "Мальва" очень нужна именно на этом участке фронта.- "Мальва" ведет стрельбу обычными боеприпасами или высокоточными?- Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но это артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний. Об этом мало говорят, но такая особенность есть. Об этом мне рассказывали артиллеристы.- Обычно натовскую артиллерию хвалят за дальнобойность и высокую точность огня. А есть ли у нее ахиллесова пята?- Дальнобойные артиллерийские системы Caesar, М777 все же не приспособлены в полной мере к боевым действиям в осенне-зимний период. Чтобы быстро научить расчет действовать слаженно, эффективно уйдет не один и не два месяца. Не могу сказать, что все расчеты состоят из натовских инструкторов, скорее всего, там всушники, но они до конца не обучены.- Сегодня ночью, по сообщениям местных жителей, в Харькове наши накрыли цех по сборе беспилотников. А БПЛА каких типов собирают там?- Там есть несколько цехов и частных предприятий. В том числе ангары старого аэропорта Харькова и на авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". Не скажу, что производство поставлено на поток, но собирают их именно там. По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20231104/1050712090.html
https://ukraina.ru/20231116/1051072266.html
купянск
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, всу, артиллерия, купянское направление, купянск, "ланцет", бпла
Интервью, ВСУ, артиллерия, Купянское направление, Купянск, "Ланцет", БПЛА

Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии

15:57 16.11.2023
 
© ok.ru/gennady.alekhinГеннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин интервью
© ok.ru/gennady.alekhin
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Сейчас обычное артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний, считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По информации от военкоров, 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ прорвала оборону украинских сил у населенного пункта Ивановка на Купянском направлении.
- Геннадий Тимофеевич, насколько важен для нас тактический успех в этом районе?
- Нужно дождаться официального подтверждения этой информации со стороны Минобороны. Иногда некоторые блогеры и военкоры слишком торопят события, не владея общей оперативно-тактической обстановкой.
По Купянскому направлению могут сказать, что мы, находясь в активной обороне, ведем наступательные действия. Это Петропавловка, Синьковка, Ивановка. Предположу, что основные события в районе Купянска будут вестись на Левобережье реки Оскол.
Противнику вряд ли удастся его удержать, несмотря на непогоду.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Многие почему-то уверены, что осенне-зимняя распутица не позволяет нам действовать. На самом деле продолжаются активные удары дальнобойной артиллерии, ВКС, вертолетов. Туда уже подтянули некоторые наши новые артсистемы.
Насколько я владею информацией, туда прибыла САУ "Мальва". Незаменимое оружие в этих условиях – "Ланцеты". Ноябрь и декабрь не будут помехой для наших активных действий на Купянском направлении.
Захват левобережного плацдарма будет одной из основных задач. Это позволит усилить давление не только на Купянск, но и на всю агломерацию. Это Изюм, Балаклея, Купянск-узловая – железнодорожный центр, откуда – прямая дорога на Харьков.
- Учитывая, что переправы через Оскол находятся под нашим огневым контролем, что ждет украинские части на левобережном плацдарме? Или командование ВСУ уже готовит эвакуацию, оценивая обстановку?
- Многие мосты и понтонно-мостовые переправы уничтожены. Там, кстати, действуют инженерные специалисты из Германии. Именно они руководят сооружением этих переправ.
Сейчас противник тупо идет в нашу ловушку. Вполне возможно, ВСУ используют оставшиеся переправы, чтобы уйти на правый берег. А это хорошая мишень для нас, и мы будем их уничтожать, когда противник будет перевозить технику обратно.
- Вы упомянули о САУ "Мальва", которая уже участвует в боях. Дальность ее стрельбы – всего 25 километров. Насколько эта САУ эффективна в контрбатарейной борьбе с западной артиллерией, дальнобойность которой выше?
- "Мальва" может достреливать и до 30 километров. Ее маневренность и скорострельность выше, чем у подобных САУшек натовского производства. В том числе Caesar. А сейчас от этого очень много зависит.
Огневую позицию заняли, подготовили к стрельбе, отстрелялись, переместились на другую. Все решают минуты. Поэтому за счет манёвренности и скорострельности "Мальва" решает задачи в контрбатарейной борьбе. "Мальва" очень нужна именно на этом участке фронта.
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- "Мальва" ведет стрельбу обычными боеприпасами или высокоточными?
- Оператор дрона-разведчика передает координаты на огневую позицию и САУ, другие дальнобойные орудия ведут стрельбу. Это могут быть кумулятивные, бронебойные боеприпасы, но это артиллерийское вооружение приобретает значение высокоточного оружия за счет быстрой передачи координатов и целеуказаний.
Об этом мало говорят, но такая особенность есть. Об этом мне рассказывали артиллеристы.
- Обычно натовскую артиллерию хвалят за дальнобойность и высокую точность огня. А есть ли у нее ахиллесова пята?
- Дальнобойные артиллерийские системы Caesar, М777 все же не приспособлены в полной мере к боевым действиям в осенне-зимний период. Чтобы быстро научить расчет действовать слаженно, эффективно уйдет не один и не два месяца.
Не могу сказать, что все расчеты состоят из натовских инструкторов, скорее всего, там всушники, но они до конца не обучены.
- Сегодня ночью, по сообщениям местных жителей, в Харькове наши накрыли цех по сборе беспилотников. А БПЛА каких типов собирают там?
- Там есть несколько цехов и частных предприятий. В том числе ангары старого аэропорта Харькова и на авиационном заводе собирают БПЛА "Лелека" и "Фурия". Не скажу, что производство поставлено на поток, но собирают их именно там. По этим цехам и были нанесены удары, как и по другой инфраструктуре.
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ИнтервьюВСУартиллерияКупянское направлениеКупянск"Ланцет"БПЛА
 
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