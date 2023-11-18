"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
© AP / Matt Rourke
© AP / Matt Rourke
Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, но для этого якобы не хватает производственных мощностей. Таким образом властям Украины внушают ложный оптимизм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Так, Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, рассказал эксперт.
Сейчас в Евросоюзе говорят, что они не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине такое количество снарядов, добавил он.
"Потому что им (властям ЕС. - Ред.) нужно было ввести в уныние или попугать российскую власть и российское общество. Тут у них ничего не получилось. Зато получилось внушить ложный оптимизм тем, кого призывают в ВСУ, кто сидит в Раде и кто еще живет на подконтрольных Киеву территориях", - подчеркнул Стариков.
Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Они просто нагло обманывали население Украины. Ни миллиона снарядов для Украины, ни поражения российской армии на поле боя никогда не будет, заключил собеседник издания Украина.ру.
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