"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину - 18.11.2023 Украина.ру
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"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину - 18.11.2023 Украина.ру
"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину
Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, но для этого якобы не хватает производственных мощностей. Таким образом властям Украины внушают ложный оптимизм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
2023-11-18T04:50
2023-11-18T04:50
новости
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поставки
снаряды
вооружение
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евросоюз
запад
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Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Так, Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, рассказал эксперт.Сейчас в Евросоюзе говорят, что они не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине такое количество снарядов, добавил он.Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Они просто нагло обманывали население Украины. Ни миллиона снарядов для Украины, ни поражения российской армии на поле боя никогда не будет, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html
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новости, ес, украина, украина-ес, поставки, снаряды, вооружение, россия, евросоюз, запад
Новости, ЕС, Украина, Украина-ЕС, поставки, снаряды, вооружение, Россия, Евросоюз, Запад

"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину

04:50 18.11.2023
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP / Matt Rourke
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Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, но для этого якобы не хватает производственных мощностей. Таким образом властям Украины внушают ложный оптимизм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Так, Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, рассказал эксперт.
Сейчас в Евросоюзе говорят, что они не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине такое количество снарядов, добавил он.
"Потому что им (властям ЕС. - Ред.) нужно было ввести в уныние или попугать российскую власть и российское общество. Тут у них ничего не получилось. Зато получилось внушить ложный оптимизм тем, кого призывают в ВСУ, кто сидит в Раде и кто еще живет на подконтрольных Киеву территориях", - подчеркнул Стариков.
Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Они просто нагло обманывали население Украины. Ни миллиона снарядов для Украины, ни поражения российской армии на поле боя никогда не будет, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 09:42
Дмитрий Ефимов о прогнозе The Economist: России указали место, а Зеленскому дали билет в один конец Новую обложку The Economist с прогнозом на 2024 год и с изображениями лидеров России, Китая, США и Украины, а также ее месседж России и миру в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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