https://ukraina.ru/20231118/1051120669.html

"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину

"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину - 18.11.2023 Украина.ру

"Миллион снарядов к марту": эксперт объяснил, чем Запад хотел напугать Россию и цинично обманул Украину

Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, но для этого якобы не хватает производственных мощностей. Таким образом властям Украины внушают ложный оптимизм. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков

2023-11-18T04:50

2023-11-18T04:50

2023-11-18T04:50

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Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Так, Евросоюз обещал передать Киеву миллион снарядов к марту 2024 года, рассказал эксперт.Сейчас в Евросоюзе говорят, что они не смогут справиться с поставками на Украину, потому что не хватает производственных мощностей. Но дело в том, что Запад и не собирался поставлять Украине такое количество снарядов, добавил он.Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Они просто нагло обманывали население Украины. Ни миллиона снарядов для Украины, ни поражения российской армии на поле боя никогда не будет, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231117/1051096824.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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