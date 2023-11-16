https://ukraina.ru/20231116/1051057855.html

Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болото

Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болото - 16.11.2023 Украина.ру

Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болото

России нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине.

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:23

2023-11-16T07:34

интервью

россия

сша

запад

украина

валерий залужный

владимир зеленский

алексей арестович

политика

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Без этого невозможно решить вопрос с денацификацией и демилитаризацией Украины, считает публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай СтариковОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руПока вопрос о выборах на Украине повис в воздухе, Алексей Арестович* заявил о существовании конфликта между Владимиром Зеленским и военными. По его словам, сейчас Украина сталкивается с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое, отметив, что "это ненормальная ситуация".- Николай Викторович, можно ли в связи с этим расценивать Арестовича* как самостоятельную политическую фигуру?- На Украине сформировался политический треугольник: Зеленский, Арестович*, Залужный. Между ними и развернется борьба за власть. Ситуация с выборами (состоятся они или нет) зафиксирует изменение или сохранение нынешнего порядка вещей. Я имею в виду, что в 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже потом этот статус-кво зафиксировался в результате квазивыборных процедур. Сейчас будет ровно то же самое.Что касается Арестовича*, то он сейчас занимает лукавую и хитрую позицию. Он критикует Зеленского, говорит о его конфликте с военными, но себя он открыто не называет оппонентом власти. Да, он оппонент Зеленского. Но он не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и хотел бы занять какую-то должность. Это очень удобная позиция.Повторюсь, в рамках этого далеко неравнобедренного треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться.- Если выборы состоятся, как на это стоит отреагировать России?- России нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине. Без этого невозможно решить вопрос с денацификацией и демилитаризацией Украины.Режим, который правит на Украине, незаконный. Он вытекает из государственного переворота. Поэтому Россия должна заявить, что она не считает сидящих в Киеве политиков законным представителем интересов украинского народа. Это самозванцы, оккупационные власти или американские марионетки.Повторюсь, легитимность того, что происходило на Украине, закончилась в 2014 году. Ее больше нет. Пора это громко и однозначно зафиксировать в информационном и политическом поле.Мне кажется, что такая жесткая позиция России многое объяснила бы тем, кто пока сомневается.- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама будет определять условия мира. О какой самостоятельности идет речь? Насколько глубока траншевая дыра, в которую сейчас попал Киев?- Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Приведу вам другой интересный пример.Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Сейчас ЕС говорит, что они не смогут справиться с этой задачей, потому что не хватает производственных мощностей. Но тут у меня сразу возникает вопрос: "Ребята, у вас все в порядке с арифметикой?".Как рассчитываются поставки определенного количества боеприпасов? У вас есть определенное количество заводов. Вы знаете, сколько снарядов они изготавливают в месяц, сколько снарядов из этого числа можно выделить на то или иное направление, и насколько можно увеличить их производство. Остается количество снарядов, которое ты точно можешь поставить. Это задача, которую может решить если не пятиклассник, то первокурсник вуза точно.Я хочу сказать, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Зачем же тогда обещали? Потому что им нужно было ввести в уныние или попугать российскую власть и российское общество. Тут у них ничего не получилось. Зато получилось внушить ложный оптимизм тем, кого призывают в ВСУ, кто сидит в Раде и кто еще живет на подконтрольных Киеву территориях.Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Западники просто нагло водили за нос население Украины. Ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя не может быть в принципе. Но они это говорят, чтобы продолжались боевые действия, гибли люди и ослаблялась Россия. Это даже не вранье. Это циничная политическая мерзость.Но они продолжают играть в эту игру дальше. "Украина должна сама определить условия мира". Как она сама может их определить, если она сама себя не может обеспечить стрелковым оружием, танками и снарядами. Украина сама себя и деньгами не может обеспечить. Ее бюджет на половину состоит из подарков или кредитов Запада.Теперь насчет денег.В США начинается очередной танец с выборами президента. Конечно, центр тяжести смещается в сторону Израиля, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги. По поводу Украины начинаются замедления и колебания. И посмотрите, как синхронно европейские политики говорят: "Если американцы будут давать меньше, давайте мы будем давать больше". Таким образом, США разыгрывая свою комедию, перекладывают финансирование боевых действий на европейцев.А ведь конфликт затевался США в том числе для того, чтобы поссорить европейцев с русскими и возложить тяжесть на европейскую экономику. Посмотрите, как они это виртуозно делают. Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну, которая Европе не нужна.Поэтому давайте следить за руками и учиться делать такие фокусы, чтобы твои партнеры их не замечали.- Украина была в мировой повестке, получала военную помощь от Запада. Сейчас из информационной повестки ее сместил Израиль, транши иссякли. Приведут ли попытки Зеленского вновь вернуться в информационную повестку к новым траншам?- Отсутствие Украины на первых полосах западной прессы не означает отказ от поставок. Это ухудшает логистику, задержку сроков, сокращение объемов и непредоставление чего-то дополнительного. Но взять ту же ситуацию с миллионом снарядов. Даже когда Украина была в фокусе внимания, Запад не хотел и не мог их поставить.Это напоминает советский анекдот, когда колхозников попросили дать завышенные социалистические обязательства по надою молока, хотя вместо коров у них остались одни быки. Все знают, что это невозможно, но чтобы первый секретарь горкома красиво выглядел и получил назначение они это обещание дают, а потом скажут: "Извините, мы не рассчитали".Это звучит как анекдот. Но на территории Украины это разворачивается как трагедии.- Украина заявила, что речи о вступлении в НАТО сейчас быть не может, потому что она не собирается туда вступать без регионов, которые сейчас находятся под контролем РФ. Как вообще идея о независимости Украины соотносится с ее намерением вступить в НАТО и ЕС?- Один американский президент сказал фразу, с которой сложно не согласиться: можно обманывать некоторых иногда, но всех и всегда обманывать невозможно. Разговоры о вступлении в ЕС и в НАТО ведутся постоянно. Демонстрируется форма, но цели не достигаются. Украине дали безвиз. Но украинские мужчины им воспользоваться не могут, потому что их забирают в армию. Кругом обман.Тем не менее, киевскому режиму нужно подыгрывать этому процессу, объясняя, почему что-то не сбывается. Мол, мы сами не хотим туда вступать, потому что мы хотим это и это. Да вы можете хотеть все, что угодно. Но это недостижимо. Вы никуда не вступите. Но не потому, что украинская власть такая сильная и независимая. А потому что никто не захочет принимать страну в объединение, если какая-то крупная держава против этого и требует непринятия страны в эти объединения. Более того, именно поэтому Россия и начала СВО на Украине.Россия говорит: "Украину нельзя принимать в НАТО. Дайте гарантий, что вы ее туда не примете". А Запад говорит: "Наоборот, мы ее начинаем принимать". Промежуточный итог понятен. Но и сами опасения России не устранены. Поэтому принятие Украины куда бы-то ни было невозможно. И Запад это прекрасно понимает. Просто он лжет, чтобы этой морковкой все время махать перед лицом украинской лошади.- Отказаться от чего-то публично несложно, если тебя туда не зовут.- Так дело не в том, что их туда не зовут. Это они такие гордые, что туда не идут. Но обратите внимание, что из этих заявлений все равно вытекают какие-то последствия.Зеленский говорит: "Я сам себе запрещаю вести переговоры с Россией в виде определенных законодательных актов. Мы вступим в НАТО только в границах 1991 года". Все это слова. Но когда эти слова накапливаются, они перестают быть просто словами. Потому что Запад видит, что как глава государства и верховный главнокомандующий он ничего из этого не добился. При этом его позиция абсолютно неуступчивая.И если Запад поймет, что время начинает работать против него и на Россию, то ему нужно будет впутать Москву в невыгодный для нее торг. Фигура Зеленского будет тормозить этот замысел. Значит, его надо будет куда-то убрать. Поэтому появляются фигуры Залужного и Арестовича*. Не факт, что Западу удастся втянуть Россию в переговоры. Но без смены Зеленского это вообще невозможно.Резюмирую. Проигрывая на поле боя, Запад попытается переиграть нас на дипломатическом поприще. Это уже было в 19 веке, когда после блестящих побед русского оружия приобретения Российской Империи были вовсе не так блестящи, как могли бы быть.*Внесен в российский список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20220412/1033745160.html

https://ukraina.ru/20231115/1051047996.html

https://ukraina.ru/20231113/1050980630.html

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2023

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, сша, запад, украина, валерий залужный, владимир зеленский, алексей арестович, политика