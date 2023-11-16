Николай Стариков: Украина попала в неравнобедренный треугольник, а США пытаются утащить Россию в болото
07:23 16.11.2023 (обновлено: 07:34 16.11.2023)
© Владимир ТрефиловНиколай Стариков интервью
© Владимир Трефилов
России нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине.
Без этого невозможно решить вопрос с денацификацией и демилитаризацией Украины, считает публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Пока вопрос о выборах на Украине повис в воздухе, Алексей Арестович* заявил о существовании конфликта между Владимиром Зеленским и военными. По его словам, сейчас Украина сталкивается с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое, отметив, что "это ненормальная ситуация".
- Николай Викторович, можно ли в связи с этим расценивать Арестовича* как самостоятельную политическую фигуру?
- На Украине сформировался политический треугольник: Зеленский, Арестович*, Залужный. Между ними и развернется борьба за власть. Ситуация с выборами (состоятся они или нет) зафиксирует изменение или сохранение нынешнего порядка вещей. Я имею в виду, что в 2014 году власть на Украине сначала свергли в результате государственного переворота, а уже потом этот статус-кво зафиксировался в результате квазивыборных процедур. Сейчас будет ровно то же самое.
Что касается Арестовича*, то он сейчас занимает лукавую и хитрую позицию. Он критикует Зеленского, говорит о его конфликте с военными, но себя он открыто не называет оппонентом власти. Да, он оппонент Зеленского. Но он не говорит прямо, что хотел бы прийти во власть и хотел бы занять какую-то должность. Это очень удобная позиция.
Повторюсь, в рамках этого далеко неравнобедренного треугольника борьба за власть на Украине будет продолжаться.
- Если выборы состоятся, как на это стоит отреагировать России?
- России нужно не признавать любые выборы, которые могут произойти на территории, контролируемой Киевом. Нам давно пора заняться делегитимацией режима, который сейчас правит на Украине. Без этого невозможно решить вопрос с денацификацией и демилитаризацией Украины.
Режим, который правит на Украине, незаконный. Он вытекает из государственного переворота. Поэтому Россия должна заявить, что она не считает сидящих в Киеве политиков законным представителем интересов украинского народа. Это самозванцы, оккупационные власти или американские марионетки.
Повторюсь, легитимность того, что происходило на Украине, закончилась в 2014 году. Ее больше нет. Пора это громко и однозначно зафиксировать в информационном и политическом поле.
Мне кажется, что такая жесткая позиция России многое объяснила бы тем, кто пока сомневается.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сама будет определять условия мира. О какой самостоятельности идет речь? Насколько глубока траншевая дыра, в которую сейчас попал Киев?
- Западные политики делают много лукавых заявлений, за которые они не несут никакой ответственности. Приведу вам другой интересный пример.
Евросоюз обещал поставить Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Сейчас ЕС говорит, что они не смогут справиться с этой задачей, потому что не хватает производственных мощностей. Но тут у меня сразу возникает вопрос: "Ребята, у вас все в порядке с арифметикой?".
Как рассчитываются поставки определенного количества боеприпасов? У вас есть определенное количество заводов. Вы знаете, сколько снарядов они изготавливают в месяц, сколько снарядов из этого числа можно выделить на то или иное направление, и насколько можно увеличить их производство. Остается количество снарядов, которое ты точно можешь поставить. Это задача, которую может решить если не пятиклассник, то первокурсник вуза точно.
Я хочу сказать, что Запад и не собирался поставлять Украине миллион снарядов. Зачем же тогда обещали? Потому что им нужно было ввести в уныние или попугать российскую власть и российское общество. Тут у них ничего не получилось. Зато получилось внушить ложный оптимизм тем, кого призывают в ВСУ, кто сидит в Раде и кто еще живет на подконтрольных Киеву территориях.
Если бы Запад этого не сделал, ситуация с подготовкой к "контрнаступу" была бы гораздо хуже. Западники просто нагло водили за нос население Украины. Ни миллиона снарядов, ни поражения России на поле боя не может быть в принципе. Но они это говорят, чтобы продолжались боевые действия, гибли люди и ослаблялась Россия. Это даже не вранье. Это циничная политическая мерзость.
Но они продолжают играть в эту игру дальше. "Украина должна сама определить условия мира". Как она сама может их определить, если она сама себя не может обеспечить стрелковым оружием, танками и снарядами. Украина сама себя и деньгами не может обеспечить. Ее бюджет на половину состоит из подарков или кредитов Запада.
Теперь насчет денег.
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В США начинается очередной танец с выборами президента. Конечно, центр тяжести смещается в сторону Израиля, которому обе составляющие американской политической системы готовы давать деньги. По поводу Украины начинаются замедления и колебания. И посмотрите, как синхронно европейские политики говорят: "Если американцы будут давать меньше, давайте мы будем давать больше". Таким образом, США разыгрывая свою комедию, перекладывают финансирование боевых действий на европейцев.
А ведь конфликт затевался США в том числе для того, чтобы поссорить европейцев с русскими и возложить тяжесть на европейскую экономику. Посмотрите, как они это виртуозно делают. Из-за американских игр в выборы европейский налогоплательщик должен финансировать войну, которая Европе не нужна.
Поэтому давайте следить за руками и учиться делать такие фокусы, чтобы твои партнеры их не замечали.
- Украина была в мировой повестке, получала военную помощь от Запада. Сейчас из информационной повестки ее сместил Израиль, транши иссякли. Приведут ли попытки Зеленского вновь вернуться в информационную повестку к новым траншам?
- Отсутствие Украины на первых полосах западной прессы не означает отказ от поставок. Это ухудшает логистику, задержку сроков, сокращение объемов и непредоставление чего-то дополнительного. Но взять ту же ситуацию с миллионом снарядов. Даже когда Украина была в фокусе внимания, Запад не хотел и не мог их поставить.
Это напоминает советский анекдот, когда колхозников попросили дать завышенные социалистические обязательства по надою молока, хотя вместо коров у них остались одни быки. Все знают, что это невозможно, но чтобы первый секретарь горкома красиво выглядел и получил назначение они это обещание дают, а потом скажут: "Извините, мы не рассчитали".
Это звучит как анекдот. Но на территории Украины это разворачивается как трагедии.
- Украина заявила, что речи о вступлении в НАТО сейчас быть не может, потому что она не собирается туда вступать без регионов, которые сейчас находятся под контролем РФ. Как вообще идея о независимости Украины соотносится с ее намерением вступить в НАТО и ЕС?
- Один американский президент сказал фразу, с которой сложно не согласиться: можно обманывать некоторых иногда, но всех и всегда обманывать невозможно. Разговоры о вступлении в ЕС и в НАТО ведутся постоянно. Демонстрируется форма, но цели не достигаются. Украине дали безвиз. Но украинские мужчины им воспользоваться не могут, потому что их забирают в армию. Кругом обман.
Тем не менее, киевскому режиму нужно подыгрывать этому процессу, объясняя, почему что-то не сбывается. Мол, мы сами не хотим туда вступать, потому что мы хотим это и это. Да вы можете хотеть все, что угодно. Но это недостижимо. Вы никуда не вступите. Но не потому, что украинская власть такая сильная и независимая. А потому что никто не захочет принимать страну в объединение, если какая-то крупная держава против этого и требует непринятия страны в эти объединения. Более того, именно поэтому Россия и начала СВО на Украине.
Россия говорит: "Украину нельзя принимать в НАТО. Дайте гарантий, что вы ее туда не примете". А Запад говорит: "Наоборот, мы ее начинаем принимать". Промежуточный итог понятен. Но и сами опасения России не устранены. Поэтому принятие Украины куда бы-то ни было невозможно. И Запад это прекрасно понимает. Просто он лжет, чтобы этой морковкой все время махать перед лицом украинской лошади.
- Отказаться от чего-то публично несложно, если тебя туда не зовут.
- Так дело не в том, что их туда не зовут. Это они такие гордые, что туда не идут. Но обратите внимание, что из этих заявлений все равно вытекают какие-то последствия.
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Зеленский говорит: "Я сам себе запрещаю вести переговоры с Россией в виде определенных законодательных актов. Мы вступим в НАТО только в границах 1991 года". Все это слова. Но когда эти слова накапливаются, они перестают быть просто словами. Потому что Запад видит, что как глава государства и верховный главнокомандующий он ничего из этого не добился. При этом его позиция абсолютно неуступчивая.
И если Запад поймет, что время начинает работать против него и на Россию, то ему нужно будет впутать Москву в невыгодный для нее торг. Фигура Зеленского будет тормозить этот замысел. Значит, его надо будет куда-то убрать. Поэтому появляются фигуры Залужного и Арестовича*. Не факт, что Западу удастся втянуть Россию в переговоры. Но без смены Зеленского это вообще невозможно.
Резюмирую. Проигрывая на поле боя, Запад попытается переиграть нас на дипломатическом поприще. Это уже было в 19 веке, когда после блестящих побед русского оружия приобретения Российской Империи были вовсе не так блестящи, как могли бы быть.
*Внесен в российский список террористов и экстремистов.