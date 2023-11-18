https://ukraina.ru/20231118/1051114890.html
Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет" - 18.11.2023 Украина.ру
Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
Западные союзники будут продолжать ограниченно финансировать Украину до ноября 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
2023-11-18T05:40
2023-11-18T05:40
2023-11-18T05:40
новости
украина
россия
финансирование
сша
запад
киев
кризис
контрнаступление
провал
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Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на фронте, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь материалы, которые ранее тщательно скрывались, стали общеизвестны, рассказал политолог.Сейчас после провала наступления ВСУ прежняя победная информация, успешно технологически оформленная, играет против Киева. таким образом Украина сама себя "укусила за хвост", добавил эксперт.Сейчас западные союзники решают, кто из них будет рассчитываться за украинский банкет. Этот процесс для Киева уже не выровняется, потому что США все больше втягиваются в кризис на Ближнем Востоке, который грозит затянуться, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231117/1051081628.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, финансирование, сша, запад, киев, кризис, контрнаступление, провал, всу, информация
Новости, Украина, Россия, финансирование, США, Запад, Киев, кризис, контрнаступление, провал, ВСУ, информация
Политолог раскрыл, как Украина смогла "укусить себя за хвост" и кто будет платить за "киевский банкет"
Западные союзники будут продолжать ограниченно финансировать Украину до ноября 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин
Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на фронте, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь материалы, которые ранее тщательно скрывались, стали общеизвестны, рассказал политолог.
Сейчас после провала наступления ВСУ прежняя победная информация, успешно технологически оформленная, играет против Киева. таким образом Украина сама себя "укусила за хвост", добавил эксперт.
"То, что Украину будут продолжать финансировать до ноября 2024 года, нет сомнений. А вот размеры субсидирования будут существенно снижаться. Вашингтону хотелось бы переложить бремя поддержки Украины на плечи западных союзников, но те очень подозрительно относятся к этой почетной в кавычках обязанности", - отметил Кошкин.
Сейчас западные союзники решают, кто из них будет рассчитываться за украинский банкет. Этот процесс для Киева уже не выровняется, потому что США все больше втягиваются в кризис на Ближнем Востоке, который грозит затянуться, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь