Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражение - 15.11.2023 Украина.ру
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Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражение
Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражение - 15.11.2023 Украина.ру
Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражение
Вооруженные силы России получили огромное преимущество, отразив широко анонсированное наступление ВСУ.
2023-11-15T03:00
2023-11-15T03:00
интервью
владимир зеленский
валерий залужный
всу
украина
россия
информационная война
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Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.- Андрей Петрович, существует ли конфликт между президентом Зеленским и военной элитой Украины в лице главкома ВСУ Залужного?- Основные признаки раскола и серьезного конфликта наблюдались давно, когда начались разногласия по поводу отвода украинских войск из Артемовска или продолжения мясных штурмов, чтобы где-нибудь на встрече с представителями Запада заявить, что бои идут, Артемовск не взят ВС России, а успех на линии боевого соприкосновения за Украиной.Залужный настаивал на том, чтобы отвести войска, а Зеленский настаивал продолжат ь боевые действия. И вот Залужный готовит серьёзную статью для Economist и не без разрешения определённых сил в Лондоне и Вашингтоне ее публикует, где заявляет, что стратегия и тактика ВСУ зашла в тупик. А Зеленский заявляет, что никакого тупика нет. Здесь мы видим уже серьезные противоречия.В дальнейшем мы можем прогнозировать попытку Зеленского решить этот конфликт с силовых позиций, используя свои ресурсы. Например, снять Залужного с должности, но тогда он уходит в политическое противостояние. Если состоятся выборы, Зеленский их проиграет, но наверняка Лондон и Вашингтон не забудут того, что он выполнял все их указания.- Можно ли предположить сейчас, что планирует наше командование на поле боя?- Вооруженные силы России получили огромное преимущество, отразив широко анонсированное наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 государств. В период подготовки никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские части не смогут преодолеть даже предполье нашей обороны. Все говорили о захвате Мелитополя, о выходе к Азовскому морю. Залужный писал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки.Но никто не предполагал такой неуспех. Это значит, что аналитики, имея соответствующие данные, не смогли провести анализ, который был близок к действительности. Сейчас очевидно, что у России есть ресурсы провести успешное наступление. Россия может отстоять не только экономические нападки, но и возможности решать все задачи в формате специальной военной операции.- Украинское наступление провалилось, а как с информационной войной?- У них есть наработанные технологии и обученный персонал. Своими технологиями с Украиной делятся страны запада, здесь мы имеем дело с хорошо оснащенным противником в информационном пространстве. Но провал контрнаступления – это серьезное поражение и в информационном противоборстве.Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на линии боевого соприкосновения, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь же материалы, которые были на Украине предназначены для внутреннего пользования, стали общеизвестны. Сейчас прежняя победная информация, успешно технологически оформленная, играет против Киева. Получается, что Украина сама себя укусила за хвост. Но долго надеяться на это нет смысла, нам нужно наращивать свой потенциал в информационном противоборстве.- Пока Украина боролась за информационное поле, вспыхнула война на Ближнем Востоке. Откажутся ли США от финансирования Украины?- То, что Украину будут продолжать финансировать до ноября 2024 года, нет сомнений. А вот размеры субсидирования будут существенно снижаться. Вашингтону хотелось бы переложить бремя поддержки Украины на плечи западных союзников, но те очень подозрительно относятся к этой почетной в кавычках обязанности. Сейчас идет очень тяжелый процесс выяснения, кто же будет рассчитываться за банкет. И этот процесс, к сожалению, для Киева, так и не выровняется, потому что США все больше втягиваются в кризис на Ближнем Востоке, который грозит серьезными осложнениями.
https://ukraina.ru/20230216/1043634923.html
https://ukraina.ru/20231114/1051004888.html
https://ukraina.ru/20231113/1050990023.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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Украина.ру
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4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, владимир зеленский, валерий залужный, всу, украина, россия, информационная война
Интервью, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, ВСУ, Украина, Россия, информационная война

Андрей Кошкин: Пока Зеленский спорит с Залужным о тупике для ВСУ, Украина терпит еще одно поражение

03:00 15.11.2023
 
© vk.com / Андрей КошкинАндрей Кошкин интервью
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© vk.com / Андрей Кошкин
Читать в
Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Вооруженные силы России получили огромное преимущество, отразив широко анонсированное наступление ВСУ.
Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.
- Андрей Петрович, существует ли конфликт между президентом Зеленским и военной элитой Украины в лице главкома ВСУ Залужного?
- Основные признаки раскола и серьезного конфликта наблюдались давно, когда начались разногласия по поводу отвода украинских войск из Артемовска или продолжения мясных штурмов, чтобы где-нибудь на встрече с представителями Запада заявить, что бои идут, Артемовск не взят ВС России, а успех на линии боевого соприкосновения за Украиной.
Залужный настаивал на том, чтобы отвести войска, а Зеленский настаивал продолжат ь боевые действия. И вот Залужный готовит серьёзную статью для Economist и не без разрешения определённых сил в Лондоне и Вашингтоне ее публикует, где заявляет, что стратегия и тактика ВСУ зашла в тупик. А Зеленский заявляет, что никакого тупика нет. Здесь мы видим уже серьезные противоречия.
Андрей Кошкин - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 12:35
Андрей Кошкин: кто онЗаведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического Университета им. Плеханова, эксперт "Ассоциации военных политологов"
В дальнейшем мы можем прогнозировать попытку Зеленского решить этот конфликт с силовых позиций, используя свои ресурсы. Например, снять Залужного с должности, но тогда он уходит в политическое противостояние. Если состоятся выборы, Зеленский их проиграет, но наверняка Лондон и Вашингтон не забудут того, что он выполнял все их указания.
- Можно ли предположить сейчас, что планирует наше командование на поле боя?
- Вооруженные силы России получили огромное преимущество, отразив широко анонсированное наступление ВСУ, в подготовке которого участвовали более 50 государств. В период подготовки никто из аналитиков и военных стратегов даже не предполагал, что украинские части не смогут преодолеть даже предполье нашей обороны. Все говорили о захвате Мелитополя, о выходе к Азовскому морю. Залужный писал о предполагаемых темпах наступления в 30 км в сутки.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 10:40
Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менятьУезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
Но никто не предполагал такой неуспех. Это значит, что аналитики, имея соответствующие данные, не смогли провести анализ, который был близок к действительности. Сейчас очевидно, что у России есть ресурсы провести успешное наступление. Россия может отстоять не только экономические нападки, но и возможности решать все задачи в формате специальной военной операции.
- Украинское наступление провалилось, а как с информационной войной?
- У них есть наработанные технологии и обученный персонал. Своими технологиями с Украиной делятся страны запада, здесь мы имеем дело с хорошо оснащенным противником в информационном пространстве. Но провал контрнаступления – это серьезное поражение и в информационном противоборстве.
Общество на Украине находилось в абсолютном неведении о реальном положении на линии боевого соприкосновения, как и мировое сообщество, пребывающее в плену создаваемых СМИ иллюзий. Теперь же материалы, которые были на Украине предназначены для внутреннего пользования, стали общеизвестны.
Сейчас прежняя победная информация, успешно технологически оформленная, играет против Киева. Получается, что Украина сама себя укусила за хвост. Но долго надеяться на это нет смысла, нам нужно наращивать свой потенциал в информационном противоборстве.
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - Кошкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 17:47
Кто сделал вброс о перегруппировке России на Днепре и почему Зеленский скандалит c военными - КошкинЭксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире Украина.ру прокомментировал, кто и какие цели преследовал при распространении ложной информации о якобы перегруппировке российских войск в районе Днепра
- Пока Украина боролась за информационное поле, вспыхнула война на Ближнем Востоке. Откажутся ли США от финансирования Украины?
- То, что Украину будут продолжать финансировать до ноября 2024 года, нет сомнений. А вот размеры субсидирования будут существенно снижаться. Вашингтону хотелось бы переложить бремя поддержки Украины на плечи западных союзников, но те очень подозрительно относятся к этой почетной в кавычках обязанности.
Сейчас идет очень тяжелый процесс выяснения, кто же будет рассчитываться за банкет. И этот процесс, к сожалению, для Киева, так и не выровняется, потому что США все больше втягиваются в кризис на Ближнем Востоке, который грозит серьезными осложнениями.
 
ИнтервьюВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйВСУУкраинаРоссияинформационная война
 
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