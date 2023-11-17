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Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ

Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ - 17.11.2023 Украина.ру

Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ

Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В мире образовались два очага... Украина.ру, 17.11.2023

2023-11-17T17:54

2023-11-17T17:54

2023-11-17T17:54

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Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В мире образовались два очага вооруженных конфликтов, в районах которых проживает четверть населения мира. "Европа сегодня мучается вопросом о двух солнцах на небе, ни одно из которых не является европейским. Китай будет заключать с Соединенными Штатами соглашения, которые будут формировать мир. Европа к этому не привыкла", - сказал Орбан.Венгерский лидер считает, что Европейский союз не рухнет, но распадется на части. Венгрия, по его словам, ведет с Брюсселем битвы из-за миграционной политики. Венгры проводят нацполитику Венгры проводят свою национальную политику в рамках тех возможностей, которые им позволяют со стороны Брюсселя и США, заявил в комментарии для Украина.ру донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. В отличие от Германии и Франции венгерское руководство старается не сдавать национальные интересы "за просто так". В этом плане Орбан - национально ориентированный лидер, добавил Коновалов. "Понятно, что не будь поддержки внутри страны со стороны людей и структур, Орбана бы убрали. Тем более, что опыта у американцев и европейцев по дискредитации руководителей предостаточно", - сказал Коновалов. Философ поставил в один ряд с Орбаном новое руководство Словакии. Кроме этого, в Германии, считает он, присутствуют силы, которые "пока не институализировались", но будут следовать логике Венгрии - национальным интересам. "Мы наблюдаем появление групп, выражающих альтернативную позицию относительно того, как ведет себя Европа, та или иная отдельная страна, и отношения солидаризма - будь то израильский или украинский конфликт. Мы видим, что какие-то изменения происходят при всех недостатках достаточно здравомыслящих людей, которые пока только на словах, но, тем не менее, в их информационном пространстве, несмотря на жесточайшую диктатуру, их позиции все больше и больше присутствуют.То, что венгры ориентированы на Трампа - не секрет. В известном смысле это сдерживает другие группы, так как вероятность переизбрания Байдена в США в 2024 году - ничтожно малая. К власти должны прийти представители альтернативной позиции, условно говоря трамписты. Трамп - явление в американской политсистеме. Вопрос, собственно, не в нем, а в людях, которые его породили. Это немного иная позиция относительно процессов, которые происходят в мире, и иная артикуляция", - сказал он. Трамп не забудет о КитаеДля экс-президента США Дональда Трампа проблема номер один - это Китай, хотя и антироссийская риторика никуда не денется. По мнению Коновалова, для людей, которые стоят за Трампом, очевидно: без решения китайской проблемы Штаты рискуют превратиться в обычную региональную державу. "А если интерес будет перемещен с Украины на азиатское побережье, это проявится… и в средствах массовой информации уже это видим. И критика Украины в СМИ, по-моему, стала в мейнстрим. Вчера было только хвалебное, сегодня уже критическая составляющая присутствует.Мы должны понимать, что США - не единственные игроки на Украине. Главным движущим мотором выступает Великобритания. Основной вопрос - борьба за ресурсы. И вокруг это вопроса будет группироваться вся политика и экономика. У англичан тоже нет ресурсов, как и у США. Зато у них есть опыт присутствия во всех напряженных точках - у них очень хорошая агентура. Для меня, например, однозначно то, что события в Газе - дела рук англичан. И противоречия между Штатами и англичанами очень серьезные. Это AUKUS*. А американцы хотят эти ресурсы взять под себя… Поэтому у каждого свой интерес", - сказал Коновалов. Ошибка ЗападаПроцессы будут ускоряться, считает Коновалов. Лично он будет оценивать процессы на Украине и в Газе по выборам 2024 года - в России и США. По его мнению, в 2024 или, максимум, 2025 году определится новое соотношение сил, которое должно завершиться "новой Ялтой", будут разграничены сферы влияния существующих содружеств с точки зрения их сосуществования. "Никуда не денутся Китай, Иран, Индия, Россия… А это не просто страны, а цивилизации. Поэтому межцивилизационное взаимодействие будет доминировать. Как и никуда не денутся США. В любом случае коалиция незападных стран начинает доминировать относительно коллективного Запада", - сказал он. Новое мироустройство, считает Коновалов, коснется стран, выходящих далеко за пределы Европы. По его мнению, возможно появление новых государств или конфигураций государств. Например, условно еще вчера в мире не было мощнейшего антиизраильского присутствия в европейских странах, сегодня - протесты и митинги в Германии, Великобритании, Франции и других странах. Попытки блокировать это движение ни к чему не приводит и, считает Коновалов, не приведут. "По той простой причине, что ошибки, которые допустил Запад, привлекая представителей других культур, в конечном счете меняют расстановку сил внутри этих европейских стран. Франция… Понятно, что арабское присутствие очень мощное. Германия - там турецкое присутсвие. Это - крайность. Как показывает практика, в таких серьезных столкновениях на первое место выходит цивилизационное различие, в основе которого религия, обычаи, и культура в целом", - заключил философ.* оборонный альянс Австралии, Великобритании и США.

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Алексей Туманов

Алексей Туманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов

новости, евросоюз, европа, донецк, философ, венгрия, украина, дональд трамп