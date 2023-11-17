Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ - 17.11.2023 Украина.ру
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Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ - 17.11.2023 Украина.ру
Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ
Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В мире образовались два очага... Украина.ру, 17.11.2023
2023-11-17T17:54
2023-11-17T17:54
новости
евросоюз
европа
донецк
философ
венгрия
украина
дональд трамп
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Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В мире образовались два очага вооруженных конфликтов, в районах которых проживает четверть населения мира. "Европа сегодня мучается вопросом о двух солнцах на небе, ни одно из которых не является европейским. Китай будет заключать с Соединенными Штатами соглашения, которые будут формировать мир. Европа к этому не привыкла", - сказал Орбан.Венгерский лидер считает, что Европейский союз не рухнет, но распадется на части. Венгрия, по его словам, ведет с Брюсселем битвы из-за миграционной политики. Венгры проводят нацполитику Венгры проводят свою национальную политику в рамках тех возможностей, которые им позволяют со стороны Брюсселя и США, заявил в комментарии для Украина.ру донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. В отличие от Германии и Франции венгерское руководство старается не сдавать национальные интересы "за просто так". В этом плане Орбан - национально ориентированный лидер, добавил Коновалов. "Понятно, что не будь поддержки внутри страны со стороны людей и структур, Орбана бы убрали. Тем более, что опыта у американцев и европейцев по дискредитации руководителей предостаточно", - сказал Коновалов. Философ поставил в один ряд с Орбаном новое руководство Словакии. Кроме этого, в Германии, считает он, присутствуют силы, которые "пока не институализировались", но будут следовать логике Венгрии - национальным интересам. "Мы наблюдаем появление групп, выражающих альтернативную позицию относительно того, как ведет себя Европа, та или иная отдельная страна, и отношения солидаризма - будь то израильский или украинский конфликт. Мы видим, что какие-то изменения происходят при всех недостатках достаточно здравомыслящих людей, которые пока только на словах, но, тем не менее, в их информационном пространстве, несмотря на жесточайшую диктатуру, их позиции все больше и больше присутствуют.То, что венгры ориентированы на Трампа - не секрет. В известном смысле это сдерживает другие группы, так как вероятность переизбрания Байдена в США в 2024 году - ничтожно малая. К власти должны прийти представители альтернативной позиции, условно говоря трамписты. Трамп - явление в американской политсистеме. Вопрос, собственно, не в нем, а в людях, которые его породили. Это немного иная позиция относительно процессов, которые происходят в мире, и иная артикуляция", - сказал он. Трамп не забудет о КитаеДля экс-президента США Дональда Трампа проблема номер один - это Китай, хотя и антироссийская риторика никуда не денется. По мнению Коновалова, для людей, которые стоят за Трампом, очевидно: без решения китайской проблемы Штаты рискуют превратиться в обычную региональную державу. "А если интерес будет перемещен с Украины на азиатское побережье, это проявится… и в средствах массовой информации уже это видим. И критика Украины в СМИ, по-моему, стала в мейнстрим. Вчера было только хвалебное, сегодня уже критическая составляющая присутствует.Мы должны понимать, что США - не единственные игроки на Украине. Главным движущим мотором выступает Великобритания. Основной вопрос - борьба за ресурсы. И вокруг это вопроса будет группироваться вся политика и экономика. У англичан тоже нет ресурсов, как и у США. Зато у них есть опыт присутствия во всех напряженных точках - у них очень хорошая агентура. Для меня, например, однозначно то, что события в Газе - дела рук англичан. И противоречия между Штатами и англичанами очень серьезные. Это AUKUS*. А американцы хотят эти ресурсы взять под себя… Поэтому у каждого свой интерес", - сказал Коновалов. Ошибка ЗападаПроцессы будут ускоряться, считает Коновалов. Лично он будет оценивать процессы на Украине и в Газе по выборам 2024 года - в России и США. По его мнению, в 2024 или, максимум, 2025 году определится новое соотношение сил, которое должно завершиться "новой Ялтой", будут разграничены сферы влияния существующих содружеств с точки зрения их сосуществования. "Никуда не денутся Китай, Иран, Индия, Россия… А это не просто страны, а цивилизации. Поэтому межцивилизационное взаимодействие будет доминировать. Как и никуда не денутся США. В любом случае коалиция незападных стран начинает доминировать относительно коллективного Запада", - сказал он. Новое мироустройство, считает Коновалов, коснется стран, выходящих далеко за пределы Европы. По его мнению, возможно появление новых государств или конфигураций государств. Например, условно еще вчера в мире не было мощнейшего антиизраильского присутствия в европейских странах, сегодня - протесты и митинги в Германии, Великобритании, Франции и других странах. Попытки блокировать это движение ни к чему не приводит и, считает Коновалов, не приведут. "По той простой причине, что ошибки, которые допустил Запад, привлекая представителей других культур, в конечном счете меняют расстановку сил внутри этих европейских стран. Франция… Понятно, что арабское присутствие очень мощное. Германия - там турецкое присутсвие. Это - крайность. Как показывает практика, в таких серьезных столкновениях на первое место выходит цивилизационное различие, в основе которого религия, обычаи, и культура в целом", - заключил философ.* оборонный альянс Австралии, Великобритании и США.
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Алексей Туманов
Алексей Туманов
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96
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Украина.ру
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5
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, европа, донецк, философ, венгрия, украина, дональд трамп
Новости, Евросоюз, Европа, Донецк, философ, Венгрия, Украина, Дональд Трамп

Европу перекроят как после Первой мировой, ведь Штатам нужны ресурсы - философ

17:54 17.11.2023
 
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Внеочередной саммит ЕС по брекзиту - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
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Евросоюз ведёт неверную миграционную политику, что приведёт к его распаду, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В мире образовались два очага вооруженных конфликтов, в районах которых проживает четверть населения мира.
"Европа сегодня мучается вопросом о двух солнцах на небе, ни одно из которых не является европейским. Китай будет заключать с Соединенными Штатами соглашения, которые будут формировать мир. Европа к этому не привыкла", - сказал Орбан.
Венгерский лидер считает, что Европейский союз не рухнет, но распадется на части. Венгрия, по его словам, ведет с Брюсселем битвы из-за миграционной политики.
Венгры проводят нацполитику
Венгры проводят свою национальную политику в рамках тех возможностей, которые им позволяют со стороны Брюсселя и США, заявил в комментарии для Украина.ру донецкий философ, эксперт "Изборского клуба" Андрей Коновалов. В отличие от Германии и Франции венгерское руководство старается не сдавать национальные интересы "за просто так". В этом плане Орбан - национально ориентированный лидер, добавил Коновалов.
"Понятно, что не будь поддержки внутри страны со стороны людей и структур, Орбана бы убрали. Тем более, что опыта у американцев и европейцев по дискредитации руководителей предостаточно", - сказал Коновалов.
Философ поставил в один ряд с Орбаном новое руководство Словакии. Кроме этого, в Германии, считает он, присутствуют силы, которые "пока не институализировались", но будут следовать логике Венгрии - национальным интересам.
"Мы наблюдаем появление групп, выражающих альтернативную позицию относительно того, как ведет себя Европа, та или иная отдельная страна, и отношения солидаризма - будь то израильский или украинский конфликт. Мы видим, что какие-то изменения происходят при всех недостатках достаточно здравомыслящих людей, которые пока только на словах, но, тем не менее, в их информационном пространстве, несмотря на жесточайшую диктатуру, их позиции все больше и больше присутствуют.
То, что венгры ориентированы на Трампа - не секрет. В известном смысле это сдерживает другие группы, так как вероятность переизбрания Байдена в США в 2024 году - ничтожно малая. К власти должны прийти представители альтернативной позиции, условно говоря трамписты. Трамп - явление в американской политсистеме. Вопрос, собственно, не в нем, а в людях, которые его породили. Это немного иная позиция относительно процессов, которые происходят в мире, и иная артикуляция", - сказал он.
Трамп не забудет о Китае
Для экс-президента США Дональда Трампа проблема номер один - это Китай, хотя и антироссийская риторика никуда не денется. По мнению Коновалова, для людей, которые стоят за Трампом, очевидно: без решения китайской проблемы Штаты рискуют превратиться в обычную региональную державу.
"А если интерес будет перемещен с Украины на азиатское побережье, это проявится… и в средствах массовой информации уже это видим. И критика Украины в СМИ, по-моему, стала в мейнстрим. Вчера было только хвалебное, сегодня уже критическая составляющая присутствует.
Мы должны понимать, что США - не единственные игроки на Украине. Главным движущим мотором выступает Великобритания. Основной вопрос - борьба за ресурсы. И вокруг это вопроса будет группироваться вся политика и экономика. У англичан тоже нет ресурсов, как и у США. Зато у них есть опыт присутствия во всех напряженных точках - у них очень хорошая агентура. Для меня, например, однозначно то, что события в Газе - дела рук англичан. И противоречия между Штатами и англичанами очень серьезные. Это AUKUS*. А американцы хотят эти ресурсы взять под себя… Поэтому у каждого свой интерес", - сказал Коновалов.
Ошибка Запада
Процессы будут ускоряться, считает Коновалов. Лично он будет оценивать процессы на Украине и в Газе по выборам 2024 года - в России и США. По его мнению, в 2024 или, максимум, 2025 году определится новое соотношение сил, которое должно завершиться "новой Ялтой", будут разграничены сферы влияния существующих содружеств с точки зрения их сосуществования.
"Никуда не денутся Китай, Иран, Индия, Россия… А это не просто страны, а цивилизации. Поэтому межцивилизационное взаимодействие будет доминировать. Как и никуда не денутся США. В любом случае коалиция незападных стран начинает доминировать относительно коллективного Запада", - сказал он.
Новое мироустройство, считает Коновалов, коснется стран, выходящих далеко за пределы Европы. По его мнению, возможно появление новых государств или конфигураций государств.
Например, условно еще вчера в мире не было мощнейшего антиизраильского присутствия в европейских странах, сегодня - протесты и митинги в Германии, Великобритании, Франции и других странах. Попытки блокировать это движение ни к чему не приводит и, считает Коновалов, не приведут.
"По той простой причине, что ошибки, которые допустил Запад, привлекая представителей других культур, в конечном счете меняют расстановку сил внутри этих европейских стран. Франция… Понятно, что арабское присутствие очень мощное. Германия - там турецкое присутсвие. Это - крайность. Как показывает практика, в таких серьезных столкновениях на первое место выходит цивилизационное различие, в основе которого религия, обычаи, и культура в целом", - заключил философ.
* оборонный альянс Австралии, Великобритании и США.
 
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