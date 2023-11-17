В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру
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В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС
В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру
В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС
Самолёт Ил-76, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом в 01:00 мск 17 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ
2023-11-17T02:47
2023-11-17T02:47
новости
россия
домодедово
ближний восток
палестино-израильский конфликт
сектор газа
мчс рф
эвакуация
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"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привёз 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолётами МЧС России перевезено 288 человек", - рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.По его словам, среди прибывших раненых нет. В настоящее время эвакуированные проходят таможенный контроль и там же получают тёплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде.По данным МЧС, покинуть сектор Газа желают ещё 887 российских граждан и членов их семей.
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новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, мчс рф, эвакуация
Новости, Россия, Домодедово, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа, МЧС РФ, эвакуация

В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС

02:47 17.11.2023
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЭвакуация граждан России из сектора Газа
Эвакуация граждан России из сектора Газа
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
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Самолёт Ил-76, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом в 01:00 мск 17 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ
"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привёз 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолётами МЧС России перевезено 288 человек", - рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.
По его словам, среди прибывших раненых нет. В настоящее время эвакуированные проходят таможенный контроль и там же получают тёплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде.
По данным МЧС, покинуть сектор Газа желают ещё 887 российских граждан и членов их семей.
Пожары в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 09:42
Третью группу эвакуируемых из Газы граждан России вывезут в Москву 16 ноября - МинздравЕщё 40 граждан РФ, покинувших сектор Газа 14 ноября, планируется доставить в Москву 16 ноября. Об этом со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова сообщает РИА Новости
 
НовостиРоссияДомодедовоБлижний ВостокПалестино-израильский конфликтсектор ГазаМЧС РФэвакуация
 
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