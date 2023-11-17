https://ukraina.ru/20231117/1051099673.html

В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС

В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС - 17.11.2023 Украина.ру

В Домодедово прибыл спецборт с третьей группой эвакуированных из Газы – МЧС

Самолёт Ил-76, на борту которого из сектора Газа эвакуировалась третья группа граждан России, приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом в 01:00 мск 17 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ

2023-11-17T02:47

2023-11-17T02:47

2023-11-17T02:47

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"Только что в аэропорту Домодедово приземлился третий спецрейс из Каира, который привёз 120 граждан и членов их семей. К настоящему моменту самолётами МЧС России перевезено 288 человек", - рассказал журналистам директор департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко.По его словам, среди прибывших раненых нет. В настоящее время эвакуированные проходят таможенный контроль и там же получают тёплые вещи, поскольку многие из них покинули сектор Газа в летней одежде.По данным МЧС, покинуть сектор Газа желают ещё 887 российских граждан и членов их семей.

https://ukraina.ru/20231115/1051033554.html

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2023

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новости, россия, домодедово, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, мчс рф, эвакуация