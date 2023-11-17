https://ukraina.ru/20231117/1051077736.html

"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ

"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру

"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ

Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-11-17T06:00

2023-11-17T06:00

2023-11-17T06:00

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Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть. ВСУ дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. И этим набором ВСУ все равно ведут активные действия, рассказал эксперт.А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет абсолютно всего, что позволит воевать по науке, добавил он.Если ВСУ перестанут вести активные действия на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, отметил историк.Если на одном из участков получится собрать 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с "Ланцетами" будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом российские войска пойдут вперед, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231116/1051046361.html

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2023

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новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, ресурсы, оборона, наступление, наука, дивизия, александр полищук