https://ukraina.ru/20231117/1051077736.html
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T06:00
2023-11-17T06:00
2023-11-17T06:00
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Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть. ВСУ дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. И этим набором ВСУ все равно ведут активные действия, рассказал эксперт.А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет абсолютно всего, что позволит воевать по науке, добавил он.Если ВСУ перестанут вести активные действия на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, отметил историк.Если на одном из участков получится собрать 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с "Ланцетами" будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом российские войска пойдут вперед, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051046361.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, ресурсы, оборона, наступление, наука, дивизия, александр полищук
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, ВСУ, ресурсы, оборона, наступление, Наука, дивизия, Александр Полищук
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть. ВСУ дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. И этим набором ВСУ все равно ведут активные действия, рассказал эксперт.
А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет абсолютно всего, что позволит воевать по науке, добавил он.
"Поэтому я бы не стал говорить о том, что сейчас Залужный сменит Зеленского и ВСУ будут воевать по науке. Что они могут сделать? Сесть в оборону? Если сядут в оборону, то это хорошо, потому что обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара", - подчеркнул Полищук.
Если ВСУ перестанут вести активные действия на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, отметил историк.
Если на одном из участков получится собрать 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с "Ланцетами" будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом российские войска пойдут вперед, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь