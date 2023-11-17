"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
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"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ - 17.11.2023 Украина.ру
"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ
Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-11-17T06:00
2023-11-17T06:00
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Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть. ВСУ дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. И этим набором ВСУ все равно ведут активные действия, рассказал эксперт.А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет абсолютно всего, что позволит воевать по науке, добавил он.Если ВСУ перестанут вести активные действия на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, отметил историк.Если на одном из участков получится собрать 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с "Ланцетами" будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом российские войска пойдут вперед, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231116/1051046361.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сво, вс рф, всу, ресурсы, оборона, наступление, наука, дивизия, александр полищук
Новости, Россия, Украина, СВО, ВС РФ, ВСУ, ресурсы, оборона, наступление, Наука, дивизия, Александр Полищук

"Там будет ад": эксперт раскрыл, как и когда пять дивизий артиллерии ВС РФ будут проламывать оборону ВСУ

06:00 17.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара. Если ВСУ перестанут вести активные действия, у ВС РФ будет время, чтобы собрать артиллерийские кулаки для удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть. ВСУ дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. И этим набором ВСУ все равно ведут активные действия, рассказал эксперт.
А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет абсолютно всего, что позволит воевать по науке, добавил он.
"Поэтому я бы не стал говорить о том, что сейчас Залужный сменит Зеленского и ВСУ будут воевать по науке. Что они могут сделать? Сесть в оборону? Если сядут в оборону, то это хорошо, потому что обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара", - подчеркнул Полищук.
Если ВСУ перестанут вести активные действия на фронте, у ВС РФ будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (сейчас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл к ВСУ, отметил историк.
Если на одном из участков получится собрать 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с "Ланцетами" будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом российские войска пойдут вперед, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Глеб Бобров интервью
Вчера, 05:43
Глеб Бобров: Россия ночью перестреляет ВСУ, разрушит "Рим", повесит над Киевом флаг и предателей СВО России на Украине — это новая Великая Отечественная война, в которой мы не имеем права проиграть. Дело не в том, что нас потомки не простят. У нас просто потомков не будет. Запад — вымирающая цивилизация. И всех эти 50 гендерных отличия они хотят принести в Россию
 
НовостиРоссияУкраинаСВОВС РФВСУресурсыоборонанаступлениеНаукадивизияАлександр Полищук
 
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