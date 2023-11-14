https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком

Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком - 14.11.2023 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком

Если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии ("Мальва" или "Мста"), то и эффект будет колоссальный

2023-11-14T07:36

2023-11-14T07:36

2023-11-14T09:59

интервью

россия

всу

сво

владимир зеленский

валерий залужный

адольф гитлер

великая отечественная война

артиллерия

днепр

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Воевать надо металлом, а не живыми волнами. Пусть сперва поработает авиация и артиллерия, а пехота потом зачистит и закрепит, считает военный историк, автор книги «Битва за Донбасс» Александр Полищук.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Александр, у меня будет к вам как к историку два вопроса касательно конфликта Зеленского с Залужным. Правду ли говорят, что Гитлер соображал в военном деле лучше некоторых своих генералов? Действительно ли Залужный сопротивлялся откровенно провальным решениям Зеленского в части «бахмутской мясорубки» и «психологического контрнаступа»?— Я бы сказал, что Гитлер хорошо соображал в военной экономике. Он прекрасно понимал, насколько для СССР был важен уголь Донбасса и руды Никополя. Кроме того, Гитлер хотя и воевал в Первую мировую, но он не был профессиональным военным и он не реагировал на ход боевых действий так, как реагируют военные. Например, под Москвой он сказал стоять насмерть. Если бы не его приказ, любители воевать по науке вроде Манштейна отступали бы и отступали.Но если у в 1941 году у Гитлера хватило харизмы удержать ситуацию под Москвой, то в 1943 году Маншейн его обманул и немцы за полтора месяца потеряли Донбасс.Так что Гитлер не был гением тактических нюансов. Но он понимал, что есть регионы, за которые надо драться до конца. Именно поэтому на определенном этапе он делал ставку на генералов, которые будут стоять насмерть. В частности, Шёрнер очень долго держал никопольский плацдарм и создал нам много проблем с ноября 1943 по февраль 1944 года. Хотя у него было мало танковых частей, он одной танковой дивизией держал два наших фронта.Что касается Зеленского и Залужного, то оба они хайпуют, чтобы продолжать рассчитывать на поддержку своих кураторов. И каждый из них добивается определенного медийного эффекта.Напомню, что именно Залужный говорил о том, каких блестящих побед добились ВСУ под Харьковом и Херсоном. О Залужном заговорили как о гении военной мысли. В Киеве заговорили, что война не выигрывается от обороны, поэтому надо наступать. Плюс Подоляк подлил масло в огонь своими разговорами о кофе в Крыму. Поэтому ВСУ должны были наступать. Но эта неверная оценка действий ВС РФ привела к тому, что «контрнаступ» пошел не так, как надо.А крайним в этой истории оказался Зеленский. Плюс у Зеленского есть свой генерал — Сырский (он не входит в команду Залужного). Сырского стали называть кровавым. Хотя Залужный как главком может влиять на тактику и применение войск, он умыл руки и стал объяснять, почему ВСУ проиграли «контрнаступ». Если раньше он был генералом, то сейчас стал наблюдателем из ООН.Так что Залужный думает, что это хитрый ход и что он выглядит сейчас лучше, чем Зеленский. Но это не так. Украине нужен был «контрнаступ». Зеленскому же тоже преподнесли информацию, что под Харьковом и Херсоном были успехи ВСУ, а не отход российских войск на подготовленные позиции. И когда пошли прогнозы, что в случае «контрнаступа» русские побегут, Зеленский поставил на главные направления своих генералов (того же Сырского). После провала «контрнаступа» Залужный подставил под удар Сырского (человек Зеленского), а Залужный — весь в белом.Но эти подковёрные интриги не имеют ничего общего с реальными боевыми действиями. Украина сама себя обманула, решив, что можно ограниченными силами разбить наши войска, но понесла потери. А теперь каждый из них пытается из этой ситуации извлечь выгоду. Видимо, у Залужного есть группа на Западе, которая его поддерживает, и он теперь прет против Зеленского.И хорошо. Пусть они и дальше грызутся. Это одна из причин, почему нам не стоит наносить удар по Банковой. Нам выгодно, чтобы Зеленский конфликтовал с генералитетом. И для нас удар по командованию бригады на фронте гораздо важнее «ударов по центру принятия решений». Потому что в результате этих ударов распри в украинском командовании закончатся, и они займутся реальной войной, а не пиаром.— Сейчас какой максимум мы можем извлечь из этого конфликта?— Мы продолжим действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории. Не надо нам глубоких охватов и стремительных прорывов. Наши войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает. Мы стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также хорошо идем на Луганском направлении.Я уже много раз говорил, что не надо мотать нервы нашим военным. За два года СВО они лучше знают, на что ведется противник. Поэтому хватит разговоров, что надо срочно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты Украины на Херсонском направлении или окружить Авдеевку.Сейчас война не такая, какой была 80 лет назад. Скрытность обеспечить трудно, средства огневого поражения намного сильнее. И если такая тактика приносит результат при минимальных потерях, надо ее придерживаться. Наше военно-политическое руководство выстраивает таким образом наступательные действия.Да, это неинтересно. Да, у нас нет знамен над зданиями захваченных администраций. Но мы изматываем силы противника и уничтожаем остатки его вооружения. И именно эта тактика российского командования привела к конфликту между Зеленским и Залужным. Только из-за нашей тактики украинский власти враждуют по поводу того, что у них что-то не получается на линии боевого соприкосновения.— А если ВСУ все же начнут воевать по науке, что они сделают в первую очередь?— ВСУ и так воюют по науке. Просто они воюют от тех ресурсов, которые у них есть.Когда-то Роммель сказал такую фразу: «Самые храбрые солдаты — итальянцы. Потому что они воюют тем оружием, которое у них есть». Он имел в виду, что у итальянцев были никчемные танки, проблемы с артиллерией и мулы для снабжения. ВСУ тоже дали определенный набор инструментов, с которым они пытаются выжать максимум. Противник все равно ведет активные действия.А полностью боеготовых подразделений никогда не бывает. Всегда кому-то чего-то будет не хватать. И у ВСУ, и у ВС РФ никогда не будет хотелок, которые позволили бы им воевать по науке.Поэтому я бы не стал говорить о том, что сейчас Залужный сменит Зеленского и ВСУ будут воевать по науке. Что они могут сделать? Сесть в оборону? Если сядут в оборону, то это хорошо, потому что обороняющийся противник всегда теряет инициативу, а наступающая сторона всегда может выбирать направление главного удара.Если ВСУ перестанут активничать, у нас будет больше времени, чтобы собрать артиллерийские кулаки (у нас формируются пять таких дивизий прорыва), проломить оборону на узких направлениях и зайти в тыл другим группировкам противника. Если на каком-то участке мы соберем 300–500 стволов артиллерии при поддержке ракет (а еще FPV-дроны с «Ланцетами» будут лютовать), на этом участке будет ад. А потом наши войска пойдут вперед.И именно бесконечные «контрнаступы» ВСУ, за которые Залужный ругает Зеленского, нас связывают. Они и не дают нам возможность до конца перехватить инициативу, потому что мы не можем не учитывать способность противника контратаковать. Это натовская школа, которая досталась им в наследство от вермахта. Потому что в немецкой армии командир должен был атаковать, даже если у него в резерве было всего отделение. Он всегда должен был отвечать контрударом на любые действия противника.Поэтому мы избрали тактику ползучего наступления, когда мы артиллерией разрушаем оборону, штурмовые группы проскакивают и зачищают простреливаемые участки, а потом закрепляем это таким образом, чтобы иметь возможность отразить контратаки.Так что в командовании ВСУ сидят неглупые люди. Просто ресурсы у них ограниченные. Им приходится учитывать слабость ПВО и авиации, а также зависимость от поставок западной бронетехники.— Я не говорю, что командиры ВСУ глупы. Просто их тактика постоянных атак и удержания фронта любой ценой дается им с большими потерями. Плюс они сделали ставку не на разгром российской армии, а на захват территорий и медийные удары.— ВСУ вынуждены заниматься медийкой, потому что только медийка срабатывает на Западе. Запад любит красивую картинку и хорошие новости. «Если вы хотите, чтобы мы дали вам 200 танков, захватите какое-то село и снимите ролик». Причем Западу неважно, что как только камера выключится, оттуда все сбегут или там все погибнут. Show must go on.Вообще Запад столкнулся с проблемой пиара еще во время Второй мировой войны. Тот же Монтгомери сильно возмущался, когда американские генералы ему говорили: «Надо атаковать вот здесь и показать вот это». Он не мог понять, почему его решения зависят от того, что скажут по радио или напишут в газетах. Я уже не говорю про «Бурю в пустыне», которая была выиграна в прямом эфире. Точно так же США поступают и на Украине. Они хотят объяснить американским налогоплательщикам, почему они должны тратить деньги на поддержку Зеленского. Потому что он местами бывает успешен. И вот вам хорошая картинка.Поэтому помимо нехватки ресурсов на ВСУ давит политика. А у нас с этим нет проблем. Страну же не захлестнули протесты после оставления Херсона. Общество это пережило и еще активнее пошло на мобилизацию, добровольчество и волонтерство.И если противник сейчас начнет сдавать населенные пункты, это негативно скажется не на самой Украине. Население Украины увидит ту картинку, которую ему покажет государство. Но европейцев и американцев не обманешь. Им нужны громки победы.В этом разница между нами. Мы воюем на результат, они воюют на картинку.— Переходим к фронту. Вы сказали, что ситуация под Херсоном для нас некритична. Но ваш коллега Алексей Исаев написал пост с подробными примерами из Великой Отечественной войны, почему с уничтожением вражеских плацдармов затягивать нельзя. Мы можем это сделать быстро и так, чтобы нам не пришлось перебрасывать туда силы с других направлений?— У Алексея Валерьевича колоссальный опыт изучения операций времен Великой Отечественной войны. Но успехи этих операций заключались в невозможности снести эти плацдармы. То есть мы создавали плацдарм, а потом усиливали его артиллерией и бронетехникой. ВСУ же не создали ни одного такого плацдарма, с которого можно продвигаться вперед.Украина нам создавала большие проблемы в тот момент, когда она захватывала территорию, мы пытались их оттуда выбить, и уже наши войска попадали под заградительный огонь вражеской артиллерии. Но на самом деле это не приводит к глубоким прорывам. Да, Украина пыталась перебросить на левый берег пару бронемашин, но мы их потопили. Мы видим, где ВСУ перемещаются. Артиллерия работает более точно.Противник не может скрыть эти высадки, потому что их видно. Потом по ним наносится огневое поражение, после чего ночью противник или проводит ротацию, или в случае нашей контратаки вызывает свою артиллерию.Я не говорю, что нам надо наплевательски относится к тому, что враг переправляется на наш берег и захватывает определенные территории. Если мы это проигнорируем, ВСУ там скопятся целыми бригадами, наведут понтоны и перебросят бронетехнику. Но их живая сила на этих островах ничего кроме раздражения нам сделать не может. А как только противник начнет перебрасывать бронетехнику, чтобы активизировать Херсонское направление, то к нему будет приковано наше пристальное внимание.Пока же ВСУ хотят нас втянуть в эти бои, чтобы мы убрали наши боеспособные части с тех направлений, где мы наступаем, и занялись выбиванием вражеской морской пехоты с этих островов. Нам это не надо. У нас там достаточно дронов и корректировщиков, которые будут выносить эту живую силу.Повторюсь, враг хочет от нас истерики, а нам на это не надо вестись. Нам гораздо интереснее вести наступление на севере и заманивать ВСУ в Авдеевский котел, чем зачищать острова на Днепре по постоянным огнем артиллерии противника. Оно нам надо? Выявили группировку, нанесли поражение, ждем. Выявили артиллерию, которая эту группировку поддерживает, уничтожили, работаем дальше.Так что ВСУ представляют для нас угрозу там только как раздражающий фактор, который привел к смене командующего группировкой «Днепр». Там у нас морпехи воюют против морпехов, а командует ими командующий ВДВ. Мы обхитрили всех. Вместо того, чтобы перебросить туда кучу десантников и спецназовцев, мы послали туда одного Михаила Теплинского. Этого будет достаточно.Под Херсоном и так стояли наши боеспособные части. Просто у Теплинского будет больше возможностей, чем у Макаревича. Говорят, что у Макаревича был один артиллерийский полк, в то время как Теплинский активнее использует авиацию.В целом на Херсонском направлении боевые действия носят медийный эффект и для ВС РФ, и для ВСУ. Они высаживаются, кормят свое население и западных хозяев фотоснимками. Мы наносим огневые удары и выкладываем видео в телеграм: «Народ, успокойтесь, все под контролем». При всем уважении к нашим погибшим и действующим бойцам, это возня.— По поводу Авдеевки украинские источники писали, что в начале наступления мы действовали силами одного батальона, а теперь ждем, пока они там создадут плацдарм 2 км в глубину и 5 км в ширину, чтобы ввести резервы. В этом есть смысл?— Насколько я знаю, Авдеевкой занимаются все бригады и полки бывшей Народной милиции ДНР. Там у нас очень много войск. Мы пытаемся нейтрализовать мощную артиллерийскую группировку ВСУ и специально не замыкаем кольцо, чтобы противник туда перебрасывал силы, а мы бы их перемалывали по примеру «бахмутской мясорубки», которую нам не удалось до конца реализовать из-за самодеятельности Пригожина.Под Авдеевкой много простреливаемого пространства и участков, где можно осуществить дистанционное минирование. Их надо проскакивать. Та же «Славянка» (1-ая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада) проскакивает их на квадроциклах. Штурмовые группы пытаются быстро сближаться с противником.Дело в том, что развертывание крупных сил требует большого контроля территории. Поэтому сначала надо расширить плацдармы, выбивая противника с удобных рубежей, с которых мы будем накапливаться и идти дальше. Но я не могу сказать, что в Авдеевке происходит нечто такое, что происходит на других участках фронта. Лесополосу все пытаются контролировать, минирование тоже постоянно идет с двух сторон.К сожалению, идет небыстрая война. Нужно придумывать что-то новенькое. Нужно сближаться с противником таким образом, чтобы он не успел на тебя отреагировать.Авдеевка — это принципиальный вопрос для ДНР. Именно поэтому там воюют дээнэровское части. Они местные. Они знают там каждый кустик. Поэтому туда не гонят десантников и морпехов, которые не знают всех нюансов. Там полно грамотных офицеров, которые уже не один город взяли. Все идет так, как должно идти. И не надо нам комментариев в духе: «Еще один бросок и замкнем клещи».Пока же контуры нашего замысла прослеживаются. Поставить под огневой контроль пути снабжения, постоянно наносить огневые удары и вынуждать противника перебрасывать туда части. Если украинские части будут упираться под Херсоном, Авдеевкой или на Южнодонецком направлениях, это означает, что они не будут переброшены на север. Мы продолжим там свое ползучее наступление.А насчет больших батальонов я не знаю. Ими сейчас редко кто воюет. Глаза в небе есть у всех. Никто не занимается созданием крупных группировок. Штурмовые группы состоят из 10 до 30 человек. Самое главное — навести артиллерию, зачистить и удержать.Кстати, когда началась Авдеевская операция, все стали возмущаться, что мы опять идем колоннами. Но военное искусство еще не придумало новых способов выдвигаться на рубеж атаки. Войска всегда выдвигаются колоннами и только потом разворачиваются в боевые порядки. А если вы пошлете бронетехнику с десантом россыпью, как многим бы этого хотелось, половина застрянет в оврагах и кустах, а половина на минах подорвется.Я бы хотел в этой связи напомнить события под Угледаром зимой, когда ВСУ там разбили нашу колонну. Теперь все прекрасно знают, что это был батальон «Алга», когда на ротном уровне они недостаточно сработали со 155-й бригадой морпехов. Но все грехи повесили на генерала, который там командовал. Еще раз. Целый генерал оказался виноват в том, что целая рота пошла в бой. Потому что народ у нас любит быстро делать выводы, сидя на диване.— Если раньше все говорили, что нам для победы в СВО нужны миллионные армии как в Великую Отечественную, то сейчас говорят, что нам нужно обеспечить плотность артиллерии в 100 орудий на километр, как это было тогда. Реально ли это сделать?— Реально. Это то, что пытается сделать наше правительство. Просто это пока мало кто понял.Когда мы по частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, некоторые комментаторы говорили, что этого мало, давайте сразу миллион. Но я уже говорил, что в условиях нынешней войны нам нужен один человек в окопе, а 10 человек — в тылу, которые его всем снабжают.Посмотрите на пример Израиля. За два дня они призвали 300–400 тысяч человек, а теперь они не знают, что с ними делать. Они вынули из экономики кучу молодых мужиков, и в результате у них ВВП просел на 10%. Причем они их нормально обеспечить и вооружить не могут. И с боевой слаженностью у них проблемы.Всем понятно, что сначала идет политика и экономика, а только потом военные нужды. Вынуть из экономики 300 тысяч мужиков — это тяжело, но не смертельно. ВПК растет. А 300 тысяч на поле боя — это хорошо. Это угомонит ВСУ в их попытках прорваться к Крыму.И если у нас в СВО будет нынешняя группировка с колоссальным количеством артиллерии («Мальва» или «Мста»), то и эффект будет колоссальный. Воевать надо металлом, а не живыми волнами. Святой чугуний есть святой чугуний. Пусть сперва поработает авиация и артиллерия, а пехота потом зачистит и закрепит.Как говорил маршал Москаленко, при плотности в 200 орудий на километр фронта не спрашивают о состоянии противника. Спрашивают о занятых рубежах. И если у нас будет 200–400 стволов, тем меньше наши ребята будут нести потери. Пусть вагоны снарядов летят на ВСУ, а наши ребята будут под хорошим артиллерийским зонтиком, который решит любой вопрос на любой дистанции.А если не достанет наша артиллерия, достанут наши «Ланцеты». Не нужно устраивать истерики из-за того, что «Краб» бьет дальше «Мальвы». Наши дроны на аэродромы залетают. Есть другие способы поразить вражеские орудия. Мы на любой дистанции можем подобрать ресурс, чтобы уничтожить врага.

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2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, владимир зеленский, валерий залужный, адольф гитлер, великая отечественная война, артиллерия, днепр, авдеевка