Александр Полищук: ВСУ пытаются довести Россию до истерики, но она ударит их с севера новым кулаком

— ВСУ вынуждены заниматься медийкой, потому что только медийка срабатывает на Западе. Запад любит красивую картинку и хорошие новости. «Если вы хотите, чтобы мы дали вам 200 танков, захватите какое-то село и снимите ролик». Причем Западу неважно, что как только камера выключится, оттуда все сбегут или там все погибнут. Show must go on.