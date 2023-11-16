https://ukraina.ru/20231116/1051073390.html

В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколаборатории

В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколаборатории - 16.11.2023 Украина.ру

В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколаборатории

Силовики выявили в Волгоградской области три нарколаборатории, созданные под контролем кураторов с Украины. Об этом 16 ноября сообщает УФСБ России по региону

2023-11-16T10:28

2023-11-16T10:28

2023-11-16T10:28

наркотики

сбыт

россия

украина

кураторы

новости

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"Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области <...> пресечена работа трех нарколабораторий на территории Волгограда и Волгоградской области", - говорится в материале.Оперативники установили, что "под контролем и при координации кураторов с Украины семь граждан Российской Федерации организовали работу лабораторий по синтезу наркотических средств", используя интернет-приложения для их сбыта через "тайники-закладки".Во время обысков правоохранители изъяли около 50 килограммов наркотиков, являющихся производными N-метилэфедрона и мефедроном, а также более 12 килограммов прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, было обнаружено около трех тысяч литров кислот, химических реактивов, специальное оборудование и свыше 2,46 миллиона рублей, полученных от кураторов за изготовление и сбыт наркотиков на территории России.В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков и незаконном производстве прекурсоров.

https://ukraina.ru/20231103/1050742650.html

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наркотики, сбыт, россия, украина, кураторы, новости