Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан - 16.11.2023 Украина.ру
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Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан
Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан - 16.11.2023 Украина.ру
Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу. Об этом он сказал в интервью журналу Puck
2023-11-16T07:03
2023-11-16T07:04
новости
сша
джейк салливан
украина
энергосистема украины
палестино-израильский конфликт
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В ходе интервью Салливану задали вопрос о причинах, не дающих ему спать по ночам."Очевидно, [мысли о] поддержке Украины в её мерах по достижению её целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Всё это способствует моей бессоннице", - рассказал он.Советник Байдена добавил, что ночами ему также досаждают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях."Седьмое октября [атака ХАМАС на Израиль] было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" - сказал Салливан.Ранее о возможности катастрофической ситуации с энергосистемой Украины этой зимой, когда Россия одним ударом может погрузить во мрак сотни тысяч украинцев, писала Spiegel.
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новости, сша, джейк салливан, украина, энергосистема украины, палестино-израильский конфликт
Новости, США, Джейк Салливан, Украина, Энергосистема Украины, Палестино-израильский конфликт

Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан

07:03 16.11.2023 (обновлено: 07:04 16.11.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу. Об этом он сказал в интервью журналу Puck
В ходе интервью Салливану задали вопрос о причинах, не дающих ему спать по ночам.
"Очевидно, [мысли о] поддержке Украины в её мерах по достижению её целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Всё это способствует моей бессоннице", - рассказал он.
Советник Байдена добавил, что ночами ему также досаждают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях.
"Седьмое октября [атака ХАМАС на Израиль] было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" - сказал Салливан.
Ранее о возможности катастрофической ситуации с энергосистемой Украины этой зимой, когда Россия одним ударом может погрузить во мрак сотни тысяч украинцев, писала Spiegel.
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