Мысли об энергосистеме Украины не дают спать по ночам - советник Байдена Салливан
07:03 16.11.2023 (обновлено: 07:04 16.11.2023)
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что мысли об Украине усугубляют его бессонницу. Об этом он сказал в интервью журналу Puck
В ходе интервью Салливану задали вопрос о причинах, не дающих ему спать по ночам.
"Очевидно, [мысли о] поддержке Украины в её мерах по достижению её целей... Я лежу... и думаю, как защитить энергосистему Украины. Всё это способствует моей бессоннице", - рассказал он.
Советник Байдена добавил, что ночами ему также досаждают мысли о ситуации на Ближнем Востоке и возможных неожиданных событиях.
"Седьмое октября [атака ХАМАС на Израиль] было неожиданным событием... И я начал спрашивать себя, свою команду, каждый день, каждую ночь: какое следующее возможное событие?" - сказал Салливан.
Ранее о возможности катастрофической ситуации с энергосистемой Украины этой зимой, когда Россия одним ударом может погрузить во мрак сотни тысяч украинцев, писала Spiegel.
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