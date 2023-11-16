https://ukraina.ru/20231116/1051066379.html

Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel

Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel - 16.11.2023 Украина.ру

Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel

Россия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена

2023-11-16T06:45

2023-11-16T06:45

2023-11-16T06:46

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"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в системе электроснабжения Украины. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", - говорится в статье.Авторы отмечают, что следующей зимой угроза критической инфраструктуре на Украине может стать более опасной, чем это было годом ранее. А зенитные ракеты у украинцев в какой-то момент могут закончиться "отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену".Ранее о возможности новых длительных отключений электроэнергии этой зимой сограждан предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231116/1051051523.html

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новости, украина, россия, энергосистема украины, сво