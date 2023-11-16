Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel - 16.11.2023 Украина.ру
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Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel - 16.11.2023 Украина.ру
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
Россия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
2023-11-16T06:45
2023-11-16T06:46
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"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в системе электроснабжения Украины. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", - говорится в статье.Авторы отмечают, что следующей зимой угроза критической инфраструктуре на Украине может стать более опасной, чем это было годом ранее. А зенитные ракеты у украинцев в какой-то момент могут закончиться "отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену".Ранее о возможности новых длительных отключений электроэнергии этой зимой сограждан предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, энергосистема украины, сво
Новости, Украина, Россия, Энергосистема Украины, СВО

Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel

06:45 16.11.2023 (обновлено: 06:46 16.11.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовая подстанция 330 кВ "Ржевская"
Новая подстанция 330 кВ Ржевская - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Россия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в системе электроснабжения Украины. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что следующей зимой угроза критической инфраструктуре на Украине может стать более опасной, чем это было годом ранее. А зенитные ракеты у украинцев в какой-то момент могут закончиться "отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену".
Ранее о возможности новых длительных отключений электроэнергии этой зимой сограждан предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
06:26
"Зреет бунт". Украинские эксперты и политики о ситуации в странеНа Украине накапливаются глубокие социальные и политические противоречия внутри общества, которые усугубляются все новыми незаконными ограничениями. При этом наиболее острые проблемы не позволено и негде даже обсуждать. Это ставит под сомнение возможность победы и может привести к непредсказуемым последствиям, указывают эксперты.
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
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