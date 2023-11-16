https://ukraina.ru/20231116/1051066379.html
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel - 16.11.2023 Украина.ру
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
Россия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
2023-11-16T06:45
2023-11-16T06:45
2023-11-16T06:46
новости
украина
россия
энергосистема украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101481/68/1014816891_0:275:3000:1963_1920x0_80_0_0_d78db9d61e7b26cbbd490d3e3cd232df.jpg
"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в системе электроснабжения Украины. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", - говорится в статье.Авторы отмечают, что следующей зимой угроза критической инфраструктуре на Украине может стать более опасной, чем это было годом ранее. А зенитные ракеты у украинцев в какой-то момент могут закончиться "отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену".Ранее о возможности новых длительных отключений электроэнергии этой зимой сограждан предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231116/1051051523.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101481/68/1014816891_286:0:2903:1963_1920x0_80_0_0_5ba0c2f6209174cc074379db996c58ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, энергосистема украины, сво
Новости, Украина, Россия, Энергосистема Украины, СВО
Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
06:45 16.11.2023 (обновлено: 06:46 16.11.2023)
Россия в состоянии всего одним ударом оставить сотни тысяч украинцев без света. Об этом говорится в материале обозревателей Spiegel Александра Эппа, Оливера Имхофа и Никласа Мариенхагена
"Инженеры в соседней стране точно знают, где находятся критические точки в системе электроснабжения Украины. Они мгновенно оставили бы сотни тысяч людей одним ударом в темноте", - говорится в статье.
Авторы отмечают, что следующей зимой угроза критической инфраструктуре на Украине может стать более опасной, чем это было годом ранее. А зенитные ракеты у украинцев в какой-то момент могут закончиться "отчасти потому, что Запад недостаточно быстро производит замену".
Ранее о возможности новых длительных отключений электроэнергии этой зимой сограждан предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.