https://ukraina.ru/20231116/1051021402.html

"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку

"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку - 16.11.2023 Украина.ру

"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку

ВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-11-16T05:45

2023-11-16T05:45

2023-11-16T05:45

новости

авдеевка

днр

штурм

вс рф

донецк

укрепления

мирные жители

артиллерия

терриконы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103349/15/1033491528_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_2e60dba581cd61368e5689bd3572c61d.jpg.webp

Для освобождения Донбасса ВС РФ более важно взять Авдеевку, чем Красноармейск. Именно потому, что в ней и за ней стоят артиллерийские батареи ВСУ, из которых ежедневно убивают мирное население Донецка, рассказал эксперт.Если бы Россия воевала теми же методами, как Израиль, для взятия Авдеевки ВС РФ нужны были бы считаные дни. Но там может пострадать мирное население, добавил он.Не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится полукольце. С севера ВС РФ удалось перерезать железнодорожные пути, по которым прежде всего снабжался авдеевский гарнизон ВСУ, также удалось занять угольные терриконы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авдеевка, днр, штурм, вс рф, донецк, укрепления, мирные жители, артиллерия, терриконы, алексей журавлев