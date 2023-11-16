"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку - 16.11.2023 Украина.ру
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"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку
"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку - 16.11.2023 Украина.ру
"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку
ВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-11-16T05:45
2023-11-16T05:45
новости
авдеевка
днр
штурм
вс рф
донецк
укрепления
мирные жители
артиллерия
терриконы
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Для освобождения Донбасса ВС РФ более важно взять Авдеевку, чем Красноармейск. Именно потому, что в ней и за ней стоят артиллерийские батареи ВСУ, из которых ежедневно убивают мирное население Донецка, рассказал эксперт.Если бы Россия воевала теми же методами, как Израиль, для взятия Авдеевки ВС РФ нужны были бы считаные дни. Но там может пострадать мирное население, добавил он.Не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится полукольце. С севера ВС РФ удалось перерезать железнодорожные пути, по которым прежде всего снабжался авдеевский гарнизон ВСУ, также удалось занять угольные терриконы, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html
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новости, авдеевка, днр, штурм, вс рф, донецк, укрепления, мирные жители, артиллерия, терриконы, алексей журавлев
Новости, Авдеевка, ДНР, штурм, ВС РФ, Донецк, укрепления, мирные жители, артиллерия, Терриконы, Алексей Журавлев

"Не идём в кровавые штурмы": Алексей Журавлев о том, почему нельзя за несколько дней взять Авдеевку

05:45 16.11.2023
 
© ТМ МілітаристВСУ танки Украина оружие
ВСУ танки Украина оружие
© ТМ Мілітарист
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ВС РФ важно взять Авдеевку, чтобы ВСУ перестали обстреливать Донецк из артиллерии. России нужно идти осторожно, шаг за шагом освобождая деревни и закрепляясь на занятых рубежах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
Для освобождения Донбасса ВС РФ более важно взять Авдеевку, чем Красноармейск. Именно потому, что в ней и за ней стоят артиллерийские батареи ВСУ, из которых ежедневно убивают мирное население Донецка, рассказал эксперт.
Если бы Россия воевала теми же методами, как Израиль, для взятия Авдеевки ВС РФ нужны были бы считаные дни. Но там может пострадать мирное население, добавил он.
"Мы не можем себе позволить кровавый штурм. Повторюсь, нам противостоит хорошо мотивированный, тренированный и вооруженный противник — лучше идти осторожно, шаг за шагом освобождая села и деревни, потихоньку закрепляясь на занятых рубежах", - отметил Журавлев.
Не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится полукольце. С севера ВС РФ удалось перерезать железнодорожные пути, по которым прежде всего снабжался авдеевский гарнизон ВСУ, также удалось занять угольные терриконы, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 14:07
Сергей Марков: Даже если Залужный додавит Зеленского, фронт ВСУ не треснет без жесткого поведения РоссииЗеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене
 
НовостиАвдеевкаДНРштурмВС РФДонецкукреплениямирные жителиартиллерияТерриконыАлексей Журавлев
 
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