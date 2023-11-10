https://ukraina.ru/20231110/1050917934.html

Алексей Журавлев: На осколках Украины Запад может вырастить еще одного антироссийского монстра

Алексей Журавлев: На осколках Украины Запад может вырастить еще одного антироссийского монстра - 10.11.2023 Украина.ру

Алексей Журавлев: На осколках Украины Запад может вырастить еще одного антироссийского монстра

Слухи о быстрой победе российской армии над вооружёнными силами Украины (ВСУ) сильно преувеличены. Россия будет обороняться, пока не выдавит украинцев из Авдеевки и не получит 100 орудий

2023-11-10T14:24

2023-11-10T14:24

2023-11-10T15:34

интервью

украина

россия

сша

авдеевка

донбасс

красноармейск

наступление

всу

спецоперация

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Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.— Алексей Александрович, что происходит сейчас в зоне боевого соприкосновения? — Я нахожусь там постоянно. Возвращаюсь в случае необходимости — выполнять работу в Госдуме России. Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены, враг по всему периметру ведет ожесточенные бои и без сопротивления не отдает ни одного опорного пункта. В этом отношении украинцы очень похожи на нас: тот же характер и воля, поэтому воевать с ними весьма сложная задача, и нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений. Или в разы увеличить российский мобилизационный ресурс, конечно еще и снабдив его соответствующим количеством техники и боеприпасов. Напомню, в Великую Отечественную, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. У нас сейчас эта цифра значительно ниже, поэтому и продолжаем находиться в активной обороне.— Почти год идет спецоперация, а Донбасс продолжают бомбить. Достаточно ли делается для защиты города?— Исходя из средств и ресурсов, которыми мы сейчас обладаем, предпринимаются все возможные действия для того, чтобы обезопасить Донбасс. В принципе, для этого в том числе была запущена наша спецоперация на Украине (СВО).Другое дело, что Запад всей своей мощью станет помогать Украине, и противостояние превратится в борьбу практически со всем блоком НАТО. Поверьте, весьма существенную роль здесь играет и политическая составляющая, потому что, глядя на тех бойцов, которые защищают нашу Родину на передовой, в жизни не поверю, что они когда-либо остановятся, не достигнув поставленных целей и задач. А они простые и известные: денацификация и демилитаризация всей Украины.— Для освобождения Донбасса ВС РФ важно взять Авдеевку и Красноармейск. Какой населенный пункт взять важнее, на ваш взгляд? Сколько времени может понадобиться?— На данный момент, конечно, куда важнее взятие Авдеевки — именно потому, что в ней и сразу за ней стоят артиллерийские батареи ВСУ, из которых ежедневно убивают мирное население Донецка. Если бы мы воевали, как Израиль, нам бы для взятия Авдеевки нужны были считаные дни. Но там мирное население.Мы не можем себе позволить кровавый штурм. Повторюсь, нам противостоит хорошо мотивированный, тренированный и вооруженный противник — лучше идти осторожно, шаг за шагом освобождая села и деревни, потихоньку закрепляясь на занятых рубежах. Спешка, по давней русской поговорке, нужна только в двух случаях, и оба — не об армейской спецоперации.— Есть ли динамика на Авдеевском направлении? Или бои перешли в позиционную фазу?— Пусть даже Министерство обороны РФ в своих сводках старается быть максимально осторожным, думаю, что не раскрою особого секрета, если сообщу, что Авдеевка уже практически находится в нашем полукольце. С севера удалось перерезать железнодорожные пути, по которым прежде всего снабжался авдеевский гарнизон, там заняты угольные терриконы — высоты, с которых хорошо просматривается и, соответственно, простреливается весь город, расположенный в низине.С юга бои уже идут в пригородной зоне, и наши войска каждый день — хоть и по несколько сотен метров — но продвигаются вперед.— Авдеевка еще с 2015 года была самым мощным укрепленным районом украинских сил по всей линии фронта. Какое политическое значение имеет победа на этом направлении для русской армии?— За нынешними боями вокруг Авдеевки, без преувеличения, внимательно следит вся мировая пресса и западные политики. Если нами будет взят еще один крупный город, это будет означать окончательный провал украинского контрнаступления. В возможность организовать новое уже не верят даже те, кто по определению всегда симпатизировал Киеву. От этого напрямую зависит и дальнейшая поддержка Украины Западом — и финансовая, и военная. Пусть все это и заставляет быстрее крутиться шестеренки европейского и американского ВПК, выбрасывать деньги просто в черную дыру никто не собирается. Если будет бесповоротно решено, что проект «Украина» — убыточен, а к этому все и идет, поставки прекратятся немедленно. И после этого Украине останется существовать всего-то несколько недель, а то и дней.— Сможем ли мы сломить Запад, если Авдеевка превратится, грубо говоря, в Артемовск-2 или Мариуполь-2?— Авдеевка и без того весьма крепкий орешек, который укреплен, может быть, гораздо серьезнее тех же Артемовска и Мариуполя. Здесь на базе Авдеевского коксохима тоже оборудована многоуровневая линия обороны, едва ли не более защищенная, чем позиции «Азова» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) на «Азовстали». Уверен, что рано или поздно, но и судьба у них будет такой же, что и в Мариуполе — сдаться либо быть уничтоженными, я не сомневаюсь в мощи наших подразделений и их воли к Победе.Конечно, при штурме Авдеевки нам можно использовать традиционные методы войны, а также до сих пор не был задействован весь потенциал — это шахтеры, которые, используя свои профессиональные навыки, могли бы создать массу неприятностей для врага и в конечном итоге быстро решить Авдеевский вопрос.— Как влияет на дух наших солдат поступление дополнительного западного вооружения Украине?— На фронте говорят, что западная техника горит нисколько не хуже любой другой. А с тех пор как у нас объявили еще и денежное вознаграждение за те же Leopard, на танки началась самая настоящая охота. И в ней, кстати, финансовая составляющая далеко не самая главная, любому солдату в глубине души хочется повторить подвиг деда и лично уничтожить танк с немецким крестом на броне. Это своеобразный армейский азарт, который во многом двигает нашими бойцами.— Около 9 лет жители Донбасса ждали возвращения в состав России. Однако сегодня не все из них чувствуют себя частью России, разделяя зачастую людей на «ваших» и «наших». С чем это связано? Как на это реагировать?— На самом деле, люди, живущие на Донбассе, долгое время добивались исключительно того, чтобы присоединиться к России и впредь навсегда существовать в парадигме того самого Русского мира, который мы представляем. Это показывают и все последние опросы, где население новых регионов заявляет, к примеру, о своей безоговорочной поддержке президенту Путина, за которого хоть сейчас там готово было бы проголосовать до 90% жителей. Нужно понимать, что им сейчас крайне тяжело: разорваны семейные связи, уничтожены дома и хозяйства, разорен бизнес, и это, естественно, накладывает свой отпечаток на взгляды людей, которые уже просто устали от того, что вокруг громыхают боевые действия. Плюс, достаточно спорные назначения в среде местных властей — та же социология показывает, что доверяют им едва ли не вдвое меньше, чем федеральному центру. Это все, на мой взгляд, проблемы роста, которые будут постепенно искореняться, как только в регионы придет нормальная мирная жизнь — наладим хозяйство, разберемся с коррупционерами и жуликами, восстановим жилой сектор и дороги. Это все идет и сейчас, но гораздо больший импульс получит после того, как мы победим.— Нужны ли России, на ваш взгляд, сейчас мирные переговоры и заморозка конфликта?— Нас уже не раз обманывали — как это было после Минских соглашений — и сейчас тоже хотят завернуть в обертку мира просто очередное накачивание противника оружием и русофобией. Сейчас ведь ни один из подписантов со стороны Запада не скрывает, что тогда это нужно было лишь для того, чтобы ВСУ получили передышку, смогли перегруппироваться и подготовиться нужным образом к новому витку противостояния с Россией. Уверен, что мы не должны больше вестись на подобные предложения, тем более когда наш успех на полях сражений настолько очевиден, что уже и самый главный наш враг — США — готов идти на попятную. Проект «Украина» должен быть закрыт навсегда, иначе на его осколках Запад непременно вырастет еще одного монстра, способного лаять и кусаться при одном только слове «Россия». И для этого нам нужно добиться безоговорочной капитуляции противоборствующей стороны, а такие документы лучше всего подписываются, когда наши войска находятся поближе к центру принятия решений — как было в Берлине в 1945 или в Париже в 1814 годах.

https://ukraina.ru/20230420/1045512150.html

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https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

красноармейск

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, авдеевка, донбасс, красноармейск, наступление, всу, спецоперация, новые регионы рф, заморозка